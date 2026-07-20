Haluk Levent küresel güçlerin projesi mi? FETÖ'nün parlatma taktiği: Dünyanın en güçlü dolandırıcılık yöntemi

Haluk Levent'in depremde toplanan bağış paralarıyla bahis oynamasının yankıları sürerken, TIME Dergisi'nin 2023 yılında Levent'i "en etkili 100 insan" listesine yer verdiği ortaya çıktı. Levent'in kamuoyunda sözde kahraman ilan edilerek güven oluşturulmasında küresel güçlerin etkisi tartışmaları beraberinde getirirken, A Haber'e konuk olan uzman isimler Türkiye'yi sarsan olaya dair değerlendirmelerde bulundu. Askeri Stratejist Kemal Olçar yaşananların FETÖ'nün parlatma taktiğini hatırlattığını vurgulayarak en güçlü dolandırıcılık yöntemi olduğunu ve istihbarat desteği olmadan bunun yapılamayacağını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne düzenlenen operasyonun ardından Haluk Levent ve aralarındaki 14 şüphelinin tutuklanmasının yankıları sürüyor. Soruşturmada her geçen gün yeni beyanlar ortaya çıkarken, TIME Dergisi'nin 2023 yılında Levent'in "en etkili 100 insan" arasında yer vermesi yeniden gündeme geldi. A Haber'de Orhan Sali'nin sunduğu Gündem Özel programında Haluk Levent'in kamuoyunda nasıl güvenilir bir profil oluşturularak milyarlarca lirayı topladığı masaya yatırılırken "Ahbap uluslararası bir proje mi?" sorusu uzman isimler tarafından ele alındı. HALUK LEVENT TIME'IN İLK 100 LİSTESİNDE! FETÖ'NÜN PARLATMA TAKTİĞİ Mİ? "GÜVEN KAYBOLUNCA ŞEFFAFLIK MASKESİ DEVREYE GİRER" İnsan psikolojisinin ve toplumsal algının nasıl manipüle edildiğini anlatan Tarihçi-Sosyolog İsmail Öz, "İnsan hayatındaki en kıymetli şey güven duygusudur. Bugün Byung-Chul Han gibi isimlerin analiz ettiği gibi, güven kaybolduğu zaman şeffaflık devreye giriyor. İnsanlar artık 'her yere projektör tutacaksın ve orayı göreceğim' diyor çünkü söz senet olmaktan çıktı" ifadelerini kullandı. Toplumdaki dejenerasyona dikkat çeken Öz, "Dürüst insan simülasyonları ortaya koyarak bizi kandıran bu yapılar, dürüst ve samimi insan kodlarıyla beynimize yanaşarak bizi manipüle ediyorlar" sözleriyle kirli planın işleyişini aktardı. AHBAP VE BABALA NEDEN BU KADAR BÜYÜK PARALARA ERİŞTİ? Söz konusu yapıların devasa bağış miktarlarına nasıl ulaştığına değinen İsmail Öz, "Bu durumu basite indirgersek; kötü niyetli dilenciler neden en çok karlı ve yağışlı havalarda sokağa çıkar? Çünkü insanların yardım etme duygusu o anlarda pik yapar. İşte bu yapılar da tam deprem anını, toplumun en zayıf ve duygusallaşmış olduğu dönemi kollayarak bu iyi niyeti istismar ettiler" değerlendirmesinde bulundu. Öz, pandeminin ve savaşların yıprattığı duyguların tam ortasına düşen bu hamlelerin bilinçli bir zamanlama olduğunu vurguladı.

Tarihçi - Sosyolog İsmail Öz, Haluk Levent'in vatandaşlarda güven duygusu oluşturularak insani duyguları manipüle ettiğini belirtti.(Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) "DEVLETİN ŞEFKATLİ ELİNİ İSTİSMAR FIRSATINA ÇEVİRDİLER" Deprem sürecinde devletin toplumla kurduğu bağı anlatan İsmail Öz, "Savaş, pandemi ve 11 ilimizi vuran depremde devletimiz toplumun yaşadığı zorluğu görerek yaptırım uygulamak yerine çok daha müşfik ve cömert davrandı. Vergilerden vazgeçerek şefkat elini uzattı. Ancak bazı kötü niyetliler, bu yumuşak ve şefkatli tavrı bir 'otorite boşluğu' gibi algıladı ve bunu bir istismar fırsatı olarak gördü" ifadelerini kullandı. Öz'ün açıklamalarına ekleme yapan Avukat Aydoğan Ahıakın, "Halbuki bir otorite boşluğu yok; devletimiz AFAD'ıyla, Kızılay'ıyla, tüm bakanlarıyla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sahada seferber olmuşken bunlar özellikle Kızılay üzerinden kirli bir algı başlattılar" sözleriyle süreci özetledi.

BİDEN VE ALTILI MASA'NIN 'FIRSAT' SİYASETİ Türkiye'deki ittifak yapılarını ve dış müdahaleleri değerlendiren Kemal Olçar, "Emek ve Özgürlük İttifakı vardı, TİP ile DEM Parti'nin kurduğu. Bu ittifaklardan Joe Biden gitti Altılı Masa'yı destekledi. 'Fırsat bu fırsat, Tayyip Erdoğan'ı düşürmek için Millet İttifakı'nı destekleyeceğiz' dedi. Ve bir oyun başlamıştı, bu büyük Asrın Felaketi'nin üzerine kurgulanmıştı" ifadelerini kullandı. Biden'ın demokratik yolları kastetmediğini savunan Olçar, "Joe Biden Türkiye'deki politik tabloyu, Sayın Cumhurbaşkanımıza olan teveccühü ve kazanacağından emin olduğunu biliyordu. Ama bu ittifaka destek vererek aynı zamanda muhalif sanatçılara, dizi oyuncularına, bazı akademisyenler, medya mensuplarına ve TÜSİAD gibi iş adamlarına da 'Para verin, güç verin, şöhret verin' demek istiyordu" sözleriyle küresel operasyon kirli bir oyunu olabileceğini belirtti.