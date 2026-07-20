Haluk Levent küresel güçlerin projesi mi? FETÖ'nün parlatma taktiği: Dünyanın en güçlü dolandırıcılık yöntemi
Haluk Levent'in depremde toplanan bağış paralarıyla bahis oynamasının yankıları sürerken, TIME Dergisi'nin 2023 yılında Levent'i "en etkili 100 insan" listesine yer verdiği ortaya çıktı. Levent'in kamuoyunda sözde kahraman ilan edilerek güven oluşturulmasında küresel güçlerin etkisi tartışmaları beraberinde getirirken, A Haber'e konuk olan uzman isimler Türkiye'yi sarsan olaya dair değerlendirmelerde bulundu. Askeri Stratejist Kemal Olçar yaşananların FETÖ'nün parlatma taktiğini hatırlattığını vurgulayarak en güçlü dolandırıcılık yöntemi olduğunu ve istihbarat desteği olmadan bunun yapılamayacağını belirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne düzenlenen operasyonun ardından Haluk Levent ve aralarındaki 14 şüphelinin tutuklanmasının yankıları sürüyor. Soruşturmada her geçen gün yeni beyanlar ortaya çıkarken, TIME Dergisi'nin 2023 yılında Levent'in "en etkili 100 insan" arasında yer vermesi yeniden gündeme geldi.
A Haber'de Orhan Sali'nin sunduğu Gündem Özel programında Haluk Levent'in kamuoyunda nasıl güvenilir bir profil oluşturularak milyarlarca lirayı topladığı masaya yatırılırken "Ahbap uluslararası bir proje mi?" sorusu uzman isimler tarafından ele alındı.
"GÜVEN KAYBOLUNCA ŞEFFAFLIK MASKESİ DEVREYE GİRER"
İnsan psikolojisinin ve toplumsal algının nasıl manipüle edildiğini anlatan Tarihçi-Sosyolog İsmail Öz, "İnsan hayatındaki en kıymetli şey güven duygusudur. Bugün Byung-Chul Han gibi isimlerin analiz ettiği gibi, güven kaybolduğu zaman şeffaflık devreye giriyor. İnsanlar artık 'her yere projektör tutacaksın ve orayı göreceğim' diyor çünkü söz senet olmaktan çıktı" ifadelerini kullandı. Toplumdaki dejenerasyona dikkat çeken Öz, "Dürüst insan simülasyonları ortaya koyarak bizi kandıran bu yapılar, dürüst ve samimi insan kodlarıyla beynimize yanaşarak bizi manipüle ediyorlar" sözleriyle kirli planın işleyişini aktardı.
AHBAP VE BABALA NEDEN BU KADAR BÜYÜK PARALARA ERİŞTİ?
Söz konusu yapıların devasa bağış miktarlarına nasıl ulaştığına değinen İsmail Öz, "Bu durumu basite indirgersek; kötü niyetli dilenciler neden en çok karlı ve yağışlı havalarda sokağa çıkar? Çünkü insanların yardım etme duygusu o anlarda pik yapar. İşte bu yapılar da tam deprem anını, toplumun en zayıf ve duygusallaşmış olduğu dönemi kollayarak bu iyi niyeti istismar ettiler" değerlendirmesinde bulundu. Öz, pandeminin ve savaşların yıprattığı duyguların tam ortasına düşen bu hamlelerin bilinçli bir zamanlama olduğunu vurguladı.
"DEVLETİN ŞEFKATLİ ELİNİ İSTİSMAR FIRSATINA ÇEVİRDİLER"
Deprem sürecinde devletin toplumla kurduğu bağı anlatan İsmail Öz, "Savaş, pandemi ve 11 ilimizi vuran depremde devletimiz toplumun yaşadığı zorluğu görerek yaptırım uygulamak yerine çok daha müşfik ve cömert davrandı. Vergilerden vazgeçerek şefkat elini uzattı. Ancak bazı kötü niyetliler, bu yumuşak ve şefkatli tavrı bir 'otorite boşluğu' gibi algıladı ve bunu bir istismar fırsatı olarak gördü" ifadelerini kullandı.
Öz'ün açıklamalarına ekleme yapan Avukat Aydoğan Ahıakın, "Halbuki bir otorite boşluğu yok; devletimiz AFAD'ıyla, Kızılay'ıyla, tüm bakanlarıyla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sahada seferber olmuşken bunlar özellikle Kızılay üzerinden kirli bir algı başlattılar" sözleriyle süreci özetledi.
BİDEN VE ALTILI MASA'NIN 'FIRSAT' SİYASETİ
Türkiye'deki ittifak yapılarını ve dış müdahaleleri değerlendiren Kemal Olçar, "Emek ve Özgürlük İttifakı vardı, TİP ile DEM Parti'nin kurduğu. Bu ittifaklardan Joe Biden gitti Altılı Masa'yı destekledi. 'Fırsat bu fırsat, Tayyip Erdoğan'ı düşürmek için Millet İttifakı'nı destekleyeceğiz' dedi. Ve bir oyun başlamıştı, bu büyük Asrın Felaketi'nin üzerine kurgulanmıştı" ifadelerini kullandı.
Biden'ın demokratik yolları kastetmediğini savunan Olçar, "Joe Biden Türkiye'deki politik tabloyu, Sayın Cumhurbaşkanımıza olan teveccühü ve kazanacağından emin olduğunu biliyordu. Ama bu ittifaka destek vererek aynı zamanda muhalif sanatçılara, dizi oyuncularına, bazı akademisyenler, medya mensuplarına ve TÜSİAD gibi iş adamlarına da 'Para verin, güç verin, şöhret verin' demek istiyordu" sözleriyle küresel operasyon kirli bir oyunu olabileceğini belirtti.
FETÖ TAKTİĞİ 'PARLATMA' PROJESİ
Sivil toplum kuruluşları ve medya üzerinden yürütülen algı çalışmalarına dikkat çeken Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Bu bana FETÖ dediğimiz o alçak yapının 'parlatma' dediği projeyi hatırlatıyor. Birilerini parlatıyorlar, yükseltiyorlar, tahkim ediyorlar ve o yapılan şöhret üzerinden manipülasyona dönüş yapıyorlar. Bu, istihbarat örgütlerinin çok sık kullandığı şeylerden bir tanesidir ve güven kazandırıyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Ekonomik, kültürel ve ideolojik bir saldırının söz konusu olduğunu belirten Kemal Olçar, "Mütedeyyinlere 'makarnacı' diyen söylemlerin tahkim edildiği, kadınların haklarının ellerinden alınacağı gibi yalanların tek merkezden yönetildiği bir dönemden geçtik" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL VE TİME DERGİSİ AYRINTISI
Muhalefet içindeki isimlerin uluslararası mecralarda öne çıkarılmasını eleştiren Kemal Olçar, "Mesela Özgür Özel beyefendi bir parlatmadır. Manisa'da bir eczacıyken bir parlatmanın sonucu olduğu çok aşikar. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu da söylüyor zaten, 'ajanlar vardı' diyor. Time dergisinin içerisine, dünyanın en etkili 100 insanı arasına bu şahsı sokmak, bile isteye yapılan bir parlatmadır. Daha önce Ahmet Davutoğlu da bunun içerisine sokulmuştu" sözleriyle küresel medyanın operasyonel gücüne vurgu yaptı.
"DÜNYADAKİ EN KUDRETLİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ"
Operasyonun nihai hedefinin seçmen iradesini sakatlamak olduğunu belirten Olçar, "Kimi parlatmak istiyorsanız ve Türkiye üzerindeki emellerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız ona para verirsiniz ya da o insanı ünlendirirsiniz, güven kazandırıp sosyolojik taban oluşturursunuz. Sonuçta insanlar sandığa gidecek, sandığa giden insanların kafasında başka bir kimlik oluşturursunuz. Bu dünyadaki en kudretli dolandırıcılık yöntemidir ve istihbarat desteği olmadan yapılamaz" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.