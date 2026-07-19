Ahbap Derneği soruşturmasında vites büyüdü. Bahis iddialarından sonra, Haluk Levent’in yardım fonlarını İzmir’de bir şarap fabrikasına yatırarak gizli ortak olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte MASAK raporuna dayanan o suçlamalar...

Ahbap Derneği soruşturmasında her geçen gün yeni bir skandal daha ortaya çıkıyor. Ahbap Derneği üzerinden topladığı yardımlarla bahis oynayan Haluk Levent'in, bu kez de bağış paralarıyla İzmir'deki bir şarap fabrikasına gizlice ortak olduğu belirlendi.

Ahbap Derneği ile ilgili soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporda, Haluk Levent ile birlikte tutuklanan asistanı Yeliz Kaya'nın 2024'te 5 milyar, 2025'te 10 milyar, 2026'da ise 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirlendi.