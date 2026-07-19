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Yardım paralarıyla gizli ortaklık: Haluk Levent hakkında gündemi sallayacak şarap fabrikası iddiası!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yardım paralarıyla gizli ortaklık: Haluk Levent hakkında gündemi sallayacak şarap fabrikası iddiası!

Ahbap Derneği soruşturmasında vites büyüdü. Bahis iddialarından sonra, Haluk Levent’in yardım fonlarını İzmir’de bir şarap fabrikasına yatırarak gizli ortak olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte MASAK raporuna dayanan o suçlamalar...

Ahbap Derneği soruşturmasında her geçen gün yeni bir skandal daha ortaya çıkıyor. Ahbap Derneği üzerinden topladığı yardımlarla bahis oynayan Haluk Levent'in, bu kez de bağış paralarıyla İzmir'deki bir şarap fabrikasına gizlice ortak olduğu belirlendi.

Yardım paralarıyla gizli ortaklık: Haluk Levent hakkında gündemi sallayacak şarap fabrikası iddiası! - 1

Ahbap Derneği ile ilgili soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporda, Haluk Levent ile birlikte tutuklanan asistanı Yeliz Kaya'nın 2024'te 5 milyar, 2025'te 10 milyar, 2026'da ise 4 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirlendi.

Yardım paralarıyla gizli ortaklık: Haluk Levent hakkında gündemi sallayacak şarap fabrikası iddiası! - 2

Banka hesapları, çekler, taşınmaz devirleri ve Ahbap Derneği ile bağlantılı para hareketlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulunan Kaya, Haluk Levent'in ticari ilişkilerini de deşifre etti.

Yardım paralarıyla gizli ortaklık: Haluk Levent hakkında gündemi sallayacak şarap fabrikası iddiası! - 3

Kaya, ifadesinde, "Haluk Levent, Akberg isimli firmaya ortak olacağını söyleyerek Güney Köse'ye para göndermişti ancak akıbetini bilmiyorum. Benim adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları da benim imzam yerine kendisi attı." dedi.

Yardım paralarıyla gizli ortaklık: Haluk Levent hakkında gündemi sallayacak şarap fabrikası iddiası! - 4

ARKASINDA ŞARAP ÜRETİM TESİSİ ÇIKTI

Bu ifade kapsamında yürütülen soruşturmada, Haluk Levent'in İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Gökçelan Köyü'nde faaliyet gösteren ve yıllık 4 milyon litre üretim kapasitesine sahip, Türkiye'nin en büyük ve en modern şarap tesislerinden biri olan Akberg Wine'ın kurucusu Güney Köse'ye, gizli ortaklık amacıyla milyonlarca lira aktardığı ortaya çıktı.

Yardım paralarıyla gizli ortaklık: Haluk Levent hakkında gündemi sallayacak şarap fabrikası iddiası! - 5

Akberg Wine'ı, Anadolu'nun yerel üzümlerini yenilikçi yöntemlerle işleme vaadiyle kuran Güney Köse'nin, Hollanda'da lüks butikleri, gurme lezzet durakları ve karakteristik Amsterdam mimarisiyle bilinen en canlı ve şık caddelerden biri olan Utrechtsestraat'ta milyonlarca lira harcayarak açtığı şarap evi ise kısa süre önce iflas etti.

Yardım paralarıyla gizli ortaklık: Haluk Levent hakkında gündemi sallayacak şarap fabrikası iddiası! - 6

Sabah, derneğin eski başkan yardımcısı Emrah Gödeliner'in hesabına 13 işlemle aktarılan yaklaşık 64 milyon TL'nin bir kısmıyla, 2020 yılında Mersin'de solucan gübresi üretimi amacıyla Ege Miracle Dış Ticaret Sanayi A.Ş. şirketini kurduğunu ortaya çıkarmıştı.

BİRA İÇİN MARKA TESCİLİ

Ahbap Derneği'nin, Türk Patent ve Marka Kurumuna çeşitli ticari faaliyetlerde bulunabilmek amacıyla çok sayıda marka tescili yaptırdığı belirlendi. Bu kapsamda yapılan başvurular arasında en dikkat çekeni ise "Ahbap Bira" markası oldu.

Yardım paralarıyla gizli ortaklık: Haluk Levent hakkında gündemi sallayacak şarap fabrikası iddiası! - 7

Bu marka tesciliyle derneğin; biranın yanı sıra maden suyu, meyve suyu, enerji içeceği ve proteinle zenginleştirilmiş sporcu içecekleri üretmek için de lisans aldığı öğrenildi.

Ayrıca, "Ahbap Kahve" ve "Ahbap Su" için de marka tescili yaptırılırken, "Ahbaphane" markasıyla yeme-içme mekânları ve oteller kurulmasının hedeflendiği görüldü.

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