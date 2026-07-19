Haluk Levent’in WhatsApp panikleri dosyada: “Benim ismim karışırsa her Şey çıkmaza girer" | Fatih Eke'nin ifadesi ortaya çıktı

İfade tutanağına göre Eke'nin telefonunda "Haluk Levent 3" adıyla kayıtlı ve işletme ismi "Zirve Yapım" olarak görünen WhatsApp hesabıyla yapılan çok sayıda yazışma bulundu.

Ahbap soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan Fatih Eke'ye, el konulan cep telefonunda tespit edilen WhatsApp yazışmaları ve çek görselleri yöneltildi.

Fatih Eke, Haluk Levent ile ticari ilişkisinin Nigella Chain markasının satışıyla başladığını aktardı. Tarafların toplam 7 milyon dolar bedelle anlaşmaya vardığını kaydeden Eke, Levent'in yaklaşık 3 milyon dolar tutarında çek verdiğini, kalan 4 milyon doların yaklaşık 1 milyon dolarını nakit ve banka yoluyla ödediğini anlattı.

Eke, söz konusu çeklerin Nigella Chain markasının devri kapsamında düzenlendiğini anlattı. Haluk Levent'in projeyi satın almak istediğini, 2025 yılının başında devrin gerçekleştiğini ve coin isminin daha sonra HLK olarak değiştirildiğini söyledi.

Soruşturma birimleri tarafından örnekleme yöntemiyle alınan ekran görüntülerinde çek görsellerine rastlandığı, bu çeklerde alacaklı olarak Fatih Eke'nin, borçlu olarak ise Haluk Levent'in yer aldığı kaydedildi.

Fotoğraf-AA

Eke ayrıca, Haluk Levent'in Ahbap Derneği adına Hatay Samandağ'da "Nigella Sörf Merkezi" isimli bir okul yapılmasını istediğini, bu nedenle satış bedelinden 1,5 milyon dolar düşüldüğünü söyledi.

Okul projesinin daha sonra atıl kaldığını öne süren Eke, bunun üzerine alacağını talep ettiğini, Levent'in yaklaşık 250 bin dolar ödeme yaptığını ancak çeklerin tamamının karşılıksız kaldığını iddia etti. Eke, süreç sonunda mağdur olduğunu savundu.

HALUK LEVENT'İN PANİK MESAJLARI DOSYAYA GİRDİ

Telefon incelemesinde yer alan WhatsApp yazışmalarında Haluk Levent'e ait olduğu değerlendirilen hesaptan gönderildiği belirtilen bazı mesajlar da dosyaya yansıdı.