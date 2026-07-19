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Haluk Levent’in WhatsApp panikleri dosyada: “Benim ismim karışırsa her Şey çıkmaza girer" | Fatih Eke'nin ifadesi ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Haluk Levent’in WhatsApp panikleri dosyada: “Benim ismim karışırsa her Şey çıkmaza girer" | Fatih Eke'nin ifadesi ortaya çıktı

Ahbap soruşturmasında şüpheli Fatih Eke'nin ifadesi ve telefon incelemesi dosyaya girdi. Eke, Nigella Chain'i 7 milyon dolar karşılığında Haluk Levent'e devrettiğini, çeklerin tamamını tahsil edemediğini öne sürerken; WhatsApp yazışmaları, çek görselleri ve milyonlarca liralık para transferleri dosyada dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Levent’e ait olduğu değerlendirilen hesaptan gönderilen “Benim ismim karışırsa her şey çıkmaza girer” ve “Yeliz’le kim alışveriş yapıyorsa herkes sıkıntıda” mesajlar dikkat çekti.

Ahbap soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan Fatih Eke'ye, el konulan cep telefonunda tespit edilen WhatsApp yazışmaları ve çek görselleri yöneltildi.

İfade tutanağına göre Eke'nin telefonunda "Haluk Levent 3" adıyla kayıtlı ve işletme ismi "Zirve Yapım" olarak görünen WhatsApp hesabıyla yapılan çok sayıda yazışma bulundu.

Haluk Levent’in WhatsApp panikleri dosyada: “Benim ismim karışırsa her Şey çıkmaza girer" | Fatih Eke'nin ifadesi ortaya çıktı - 1

Soruşturma birimleri tarafından örnekleme yöntemiyle alınan ekran görüntülerinde çek görsellerine rastlandığı, bu çeklerde alacaklı olarak Fatih Eke'nin, borçlu olarak ise Haluk Levent'in yer aldığı kaydedildi.

Eke, söz konusu çeklerin Nigella Chain markasının devri kapsamında düzenlendiğini anlattı. Haluk Levent'in projeyi satın almak istediğini, 2025 yılının başında devrin gerçekleştiğini ve coin isminin daha sonra HLK olarak değiştirildiğini söyledi.

"7 MİLYON DOLARA ANLAŞTIK, ÇEKLERİN TAMAMINI ALAMADIM"

Fatih Eke, Haluk Levent ile ticari ilişkisinin Nigella Chain markasının satışıyla başladığını aktardı. Tarafların toplam 7 milyon dolar bedelle anlaşmaya vardığını kaydeden Eke, Levent'in yaklaşık 3 milyon dolar tutarında çek verdiğini, kalan 4 milyon doların yaklaşık 1 milyon dolarını nakit ve banka yoluyla ödediğini anlattı.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Eke ayrıca, Haluk Levent'in Ahbap Derneği adına Hatay Samandağ'da "Nigella Sörf Merkezi" isimli bir okul yapılmasını istediğini, bu nedenle satış bedelinden 1,5 milyon dolar düşüldüğünü söyledi.

Okul projesinin daha sonra atıl kaldığını öne süren Eke, bunun üzerine alacağını talep ettiğini, Levent'in yaklaşık 250 bin dolar ödeme yaptığını ancak çeklerin tamamının karşılıksız kaldığını iddia etti. Eke, süreç sonunda mağdur olduğunu savundu.

HALUK LEVENT'İN PANİK MESAJLARI DOSYAYA GİRDİ

Telefon incelemesinde yer alan WhatsApp yazışmalarında Haluk Levent'e ait olduğu değerlendirilen hesaptan gönderildiği belirtilen bazı mesajlar da dosyaya yansıdı.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

Yazışmalarda, "Fatih selam, sana verdiğim çek listesini atar mısın? Bazılarının günleri yaklaştı" mesajının yanı sıra, "Bak benim de ismim karışırsa her şey çıkmaza girer abi", "Benim bir kötü niyetim olmaz" ve "En azından bir şekilde konuşalım" ifadeleri yer aldı.

Soruşturma makamları bu yazışmaları çekler, kripto para projesi ve para transferleri açısından dikkat çeken unsurlar arasında değerlendirdi.

"YELİZ'LE KİM ALIŞVERİŞ YAPIYORSA HERKES SIKINTIDA" MESAJI

Dosyadaki bir başka WhatsApp konuşmasında ise Haluk Levent'e ait olduğu değerlendirilen hesaptan, "Şu anda Yeliz'le kim alışveriş yapıyorsa, kime para girdi çıktı olmuşsa herkes o biçim sıkıntıda" mesajının gönderildiği görüldü.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

Bu yazışma Eke'ye de soruldu. Eke, mesajda bahsi geçen okulun Ahbap için planlanan Nigella Sörf Merkezi olduğunu, yürüdüğü belirtilen projenin ise Haluk Levent'e devrettiği ve daha sonra HLK adını alan Nigella Chain olduğunu anlattı.

Soruşturma dosyasında bu yazışmaların okul projesi, Yeliz Kaya üzerinden yürütülen para trafiği, çekler ve kripto para projesi arasındaki bağlantının araştırıldığı başlıklar arasında bulunduğu belirtildi.u

YELİZ KAYA ÜZERİNDEN MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Fatih Eke'ye MASAK tarafından tespit edilen Yeliz Kaya bağlantılı para transferleri de yöneltildi.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

İfade tutanağına göre, Yeliz Kaya hesaplarından Fatih Eke hesaplarına 17 Aralık 2024 ile 4 Şubat 2026 tarihleri arasında 32 işlemde toplam 30 milyon 646 bin 700 TL aktarıldığı belirlendi. Aynı dönemde Eke'nin hesaplarından farklı şahıs hesaplarına ise 5 işlemde toplam 4 milyon 150 bin TL gönderildiği kaydedildi.

Eke, Yeliz Kaya'yı Haluk Levent'in yardımcısı ve muhasebecisi olarak tanıdığını söyledi. Marka devri nedeniyle hak ettiği ödemelerin Yeliz Kaya üzerinden yapıldığını, kendi hesabından çıkan paraların ise Haluk Levent'in reklam yüzü olması nedeniyle gönderildiğini, Levent'in talimatıyla bu ödemeleri Yeliz Kaya'ya aktardığını öne sürdü.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

KARDEŞİNİN HESABINA 27 MİLYON TL GİRDİ

Dosyada Fatih Eke'nin kardeşi Emine Eke adına kullanılan banka hesaplarına ilişkin tespitlere de yer verildi. MASAK kayıtlarına göre, Yeliz Kaya hesaplarından Emine Eke hesaplarına 22 Şubat 2025 ile 22 Haziran 2026 tarihleri arasında 87 işlemde toplam 27 milyon 105 bin TL gönderildiği, aynı süreçte Emine Eke hesaplarından Yeliz Kaya hesaplarına ise 2 işlemde toplam 1 milyon 200 bin TL aktarıldığı belirtildi.

Eke, kendi hesaplarında vergi borcu, haciz ve icra işlemleri bulunduğu için bir süre kardeşinin hesabını kullandığını anlattı. Bu para hareketlerinin de Haluk Levent ile yaptığı Nigella Chain satışından kaynaklandığını savundu.

ALPER ÇELİK HESABI VE ÇEK TRANSFERLERİ SORULDU

Telefon incelemesinde "Haluk Levent 2" adıyla kayıtlı hesaptan Fatih Eke'ye, VakıfBank'ta Alper Çelik adına olduğu belirtilen banka hesap bilgilerinin gönderildiği de tespit edildi.

Soruşturma birimleri bu yazışmalarda geçen çek ve transferlerin hangi işleme dayandığını sordu. Eke ise Alper Çelik'i tanımadığını, aralarında herhangi bir ticari ya da kişisel ilişki bulunmadığını söyledi. Yazışmalardaki çek ve transferlerin Nigella Chain satış süreciyle bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Bu beyan, dosyada Haluk Levent, Yeliz Kaya, Alper Çelik ve Fatih Eke arasındaki para hareketlerinin ayrıntılı biçimde incelendiğini ortaya koydu.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

"DEVİRDEN SONRA PROJEYLE İLİŞKİM KALMADI" SAVUNMASI

Fatih Eke, ifadesinin sonunda Nigella Chain projesini devrettikten sonra projeyle hiçbir bağının kalmadığını vurguladı.

Avukatı da devir işlemi sonrasında tüm hak ve yükümlülüklerin Haluk Levent'e geçtiğini, bu tarihten sonraki idari, ticari ve operasyonel işlemlerde Eke'nin herhangi bir yetki ya da sorumluluğunun bulunmadığını dile getirdi.

Müdafii, Eke ile Haluk Levent arasındaki ilişkinin yalnızca alacak-borç ilişkisi çerçevesinde sürdüğünü savundu. Fatih Eke de Ahbap Derneği ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, suçsuz olduğunu ve ticari ilişki nedeniyle mağdur edildiğini öne sürdü.

SORUŞTURMA ÇEK, COIN VE PARA TRAFİĞİNE ODAKLANDI

İfade tutanağındaki beyanlar ve telefon incelemesinden elde edilen yazışmalar, soruşturmanın Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Fatih Eke arasındaki çek, kripto para ve para transferi trafiği üzerinde yoğunlaştığını ortaya koydu.

Dosyada özellikle Nigella Chain'in HLK'ya dönüşüm süreci, 7 milyon dolarlık devir iddiası, ödenmediği öne sürülen çekler, Yeliz Kaya üzerinden gerçekleştirilen milyonlarca liralık para transferleri, kardeş hesabının kullanılması, Alper Çelik adına gönderilen banka hesap bilgileri ve Haluk Levent'e ait olduğu değerlendirilen WhatsApp hesabındaki mesajlar ayrıntılı şekilde inceleniyor.

Fatih Eke ise tüm para hareketlerinin Haluk Levent ile arasındaki ticari ilişki ve alacak-borç sürecinden kaynaklandığını, Ahbap Derneği ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ve devir sonrasında yürütülen faaliyetlerde hiçbir sorumluluğunun olmadığını savundu.

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