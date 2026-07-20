CHP'li Tire'de kanalizasyon skandalı! Sokaklar pis suyla doldu: Vatandaşlar belediyeye isyan etti
CHP'li İzmir'in Tire ilçesinde açıkta akan kanalizasyon suları vatandaşları isyan ettirdi. Gastronomi ve turizmin önemli noktalarından Kaplan Mahallesi'nde yaşanan skandal hem çevre kirliliğine hem de ağır kokuya neden olurken, mahalle sakinleri yaşadıkları mağduriyete çözüm bulunmasını istedi. Defalarca şikayette bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten mahalleli, CHP'li Tire Belediyesi'nin soruna kayıtsız kaldığını ifade etti.
CHP'li İzmir'in turistik ilçelerinden Tire'de skandal görüntüler bitmek bilmiyor. Turizm ve gastronominin kalbi olarak bilinen Kaplan bölgesinde, açıkta akan kanalizasyon suları mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Yıllardır çözülemeyen, halk sağlığını hiçe sayan koku ve kirlilik sorunu karşısında Tire Belediyesi'nin sessizliği vatandaşı isyan noktasına getirdi. Evlerine misafir kabul edemeyen, çocuklarının sağlığından endişe eden Tire halkı, CHP'li yerel yönetime "bu pisliği temizleyin" çağrısında bulundu. İşte turizm merkezindeki o utanç verici manzaralar...
"ŞİKAYET EDİYORUZ ANCAK SONUÇ ALAMIYORUZ"
Tire'de kanalizasyon sularının yarattığı kirlilikle boğuşan bir vatandaş, "Çok rahatsızız, rahatsız oluyoruz. Torunlarım var, torunlarım da rahatsız. Gelen misafirlerim, 'yıllardan beri daha bu kanalizasyonu aldırmadınız mı?' diyorlar defalarca. Gidiyorum şikayet ediyorum, hiçbir sonuç alamıyorum" ifadelerini kullanarak yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.
TURİZMİN KALBİNDE KOKU VE PİSLİK HAKİM
Bölgedeki durumu yerinde inceleyen A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Şu an Tire'de Kaplan bölgesindeyiz. Burada gastronomi ve yerleşim yerleri var. Yukarıda otel var, restoranlar var ve bu otelin, restoranların tüm kanalizasyonu görmüş olduğunuz buradan yıllardır akmaya devam ediyor. Buna hiç kimse, hiçbir etkili ve yetkili Tire Belediyesi'nden dur diyen yok şu anda" sözleriyle yetkililerin vurdumduymazlığına dikkat çekti.
"VERGİMİ ÖDÜYORUM AMA HİZMET ALAMIYORUM"
2015 yılından bu yana aynı sorunla mücadele ettiğini belirten bir diğer mahalle sakini, "Kanalizasyon 2015'ten beri, ben burada emekli oldum geldim, o zamandan beri burayla uğraşıyoruz biz. Hiç kimse; geliyorlar, 'yapacağız edeceğiz' diyorlar. Foseptik çukuru vardı, yeri belirlendi. Belediye sattı abi! Belediye sattı, foseptik yerini belediye sattı. Elimde motor, taş için müracaat ettik, taş da yapılmadı. Bak avucumun içleri dahi benim yaranın berenin içinde. Düşüyorum, iki tane motorum var, ikisi de paramparça oldu yerde. Yapılmıyor, yolumuz yapılmıyor, kanalizasyon da yapılmıyor. Biz burada mağduruz. Bir sokak aydınlatmam yok benim burada ya! Vergimi ödüyorum, her şeyimi ödüyorum ben kardeşim devlete. Yani kaçak bir şey de yok burada, her şeyimiz kayıt altında yapıldı yani burada" diyerek isyan etti. Vatandaş, hizmet getirmeyen kurumun neresi olduğu sorusuna ise, "Tire Belediyesi abi, Tire Belediyesi yapmıyor" şeklinde yanıt verdi." şeklinde yanıt verdi.