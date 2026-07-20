CHP'li İzmir'in Tire ilçesinde açıkta akan kanalizasyon suları vatandaşları isyan ettirdi. Gastronomi ve turizmin önemli noktalarından Kaplan Mahallesi'nde yaşanan skandal hem çevre kirliliğine hem de ağır kokuya neden olurken, mahalle sakinleri yaşadıkları mağduriyete çözüm bulunmasını istedi. Defalarca şikayette bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten mahalleli, CHP'li Tire Belediyesi'nin soruna kayıtsız kaldığını ifade etti.

CHP'li İzmir'in turistik ilçelerinden Tire'de skandal görüntüler bitmek bilmiyor. Turizm ve gastronominin kalbi olarak bilinen Kaplan bölgesinde, açıkta akan kanalizasyon suları mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Yıllardır çözülemeyen, halk sağlığını hiçe sayan koku ve kirlilik sorunu karşısında Tire Belediyesi'nin sessizliği vatandaşı isyan noktasına getirdi. Evlerine misafir kabul edemeyen, çocuklarının sağlığından endişe eden Tire halkı, CHP'li yerel yönetime "bu pisliği temizleyin" çağrısında bulundu. İşte turizm merkezindeki o utanç verici manzaralar... CHP'Lİ TİRE'DE KANALİZASYON REZALETİ! "ŞİKAYET EDİYORUZ ANCAK SONUÇ ALAMIYORUZ" Tire'de kanalizasyon sularının yarattığı kirlilikle boğuşan bir vatandaş, "Çok rahatsızız, rahatsız oluyoruz. Torunlarım var, torunlarım da rahatsız. Gelen misafirlerim, 'yıllardan beri daha bu kanalizasyonu aldırmadınız mı?' diyorlar defalarca. Gidiyorum şikayet ediyorum, hiçbir sonuç alamıyorum" ifadelerini kullanarak yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

CHP'li İzmir'in Tire ilçesinde bağlı Kaplan bölgesinde kanalizasyon suları mahalleliyi canından benzdirdi. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) TURİZMİN KALBİNDE KOKU VE PİSLİK HAKİM Bölgedeki durumu yerinde inceleyen A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Şu an Tire'de Kaplan bölgesindeyiz. Burada gastronomi ve yerleşim yerleri var. Yukarıda otel var, restoranlar var ve bu otelin, restoranların tüm kanalizasyonu görmüş olduğunuz buradan yıllardır akmaya devam ediyor. Buna hiç kimse, hiçbir etkili ve yetkili Tire Belediyesi'nden dur diyen yok şu anda" sözleriyle yetkililerin vurdumduymazlığına dikkat çekti.