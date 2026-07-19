Demokrasi tarihinin kara lekesi: 12 Eylül | Türkiye'yi karanlığa sürükleyen darbe

Türkiye'nin eksenini değiştiren darbeye uzanan süreç, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın hemen ardından şekillenmeye başladı. Harekâtın ardından Türkiye'nin silah ambargosu ve ekonomik kıskaca alınması, siyasi istikrarsızlığı da beraberinde getirdi.

ABD ve derin NATO'nun, Türkiye'nin veto ettiği Yunanistan'ın NATO'ya dönüşünü sağlamak için düğmeye bastığı bu dönemde, sağ ve sol gruplar yasa dışı yollarla silahlandırılarak ülke bir iç savaş provasına sürüklendi. Küresel çetelerin emrindeki mafya ve terör örgütleri ise uyuşturucu ve silah kaçakçılığından elde ettikleri milyonlarca dolarla kaosun fitilini ateşledi.

ABDİ İPEKÇİ VE GÜN SAZAK SUİKASTLARI: CIA'NIN KAOS PLANI

Dönemin Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak, CIA ve derin NATO'nun gümrükler üzerinden yürüttüğü kirli trafiği deşifre ederek tarihi bir adım attı. Sazak, topladığı üç klasör belgeyi yazması için Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'ye teslim etti. Ancak Türkiye üzerine hesapları olan güçler hemen devreye girdi.