Ahbap soruşturmasında kritik ifade: 375 milyon liralık para trafiğinin nedeni Haluk Levent

47 MİLYON LİRALIK PARA İŞLEMİ

Ece Güner ile yapılan 47 milyon liralık para giriş çıkış işlemlerinin sorulması üzerine Gödeliner, "Bu paralar sürekli borç alacak transferleri olarak yapılmaktaydı. Bu paralar Ece Güner isimli şahsın Haluk Levent isimli şahısla arasındaki borç ilişkisidir. Bu para ilişkilerinin oluşmasının sebebi Haluk Levent isimli şahıstan kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"BU PARALAR HALUK LEVENT İSİMLİ ŞAHIS ADINA HESABIMA GİRİP ÇIKMIŞTIR"

Aynı dosya kapsamında tutuklanan Yeliz Kaya ile olan para trafiği hakkında da konuşan Gödeliner, "Bu paralar Haluk Levent isimli şahıs adına hesabıma girip çıkmıştır. Bu gelen paraların bazı kısımları Risus A.Ş.'nin maaş ödemeleri için gönderilen paralardır. Hesapların blokeli olmasından dolayı bu para transferleri benim hesabımdan yapılmaktaydı. Gelen paraların diğer kısmı ise Haluk Levent isimli şahıs bir coin firmasının reklamında oynamıştır. Bu coin fiyatlarının düşmesi üzerine bu coini alan vatandaşlar zarar etti. Haluk Levent isimli şahıs, reklamda oynadığından dolayı kendisini sorumlu tuttu ve bu paraları kurtarıp ödemek için Binance isimli uygulamayı attım. Mağdurların parasını ödemek için coin işlemleri yaptım. Ancak başarılı olmadı" dedi. "PARALARIN KAYNAĞINI BİLMİYORUM"

Dosyada adı geçen birçok isimle ilgili para işlemleri hakkında ise Gödeliner, "Paraların kaynağını bilmiyorum. Bahse konu paraların nerelerde kullanıldığı hakkında da herhangi bir bilgim yoktur. Bu paralar sürekli borç alacak transferleri olarak yapılmaktaydı" ifadelerini kullandı.

"MALİ PROFİLİMİN ÇOK YÜKSEK OLMASININ SEBEBİ HALUK LEVENT" "Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen", "Ahbap Derneği'ne emaneten" gibi açıklamalarla yapılan yüksek hacimli para işlemlerine ilişkin de Gödeliner, "Mali profilimin çok yüksek olmasının sebebi hesaplarımın Haluk Levent isimli şahıs adına kullanılmasından dolayıdır. Ahbap açıklaması ile bana gönderilen paraların açıklamalarını, 2025 yılında derneği denetlemeye gelen müfettişler de hesabıma bu parayı gönderenlerin açıklamaları bu şekilde yazmasının sebebini sorduğunda hesabıma para gönderen şahıslar, denetçilere 'Biz bu paraları derneğe değil, Haluk Levent isimli şahsa borç olarak gönderdik' dedi. Bahse konu açıklamaların yanlışlıkla yazıldığını beyan ettiler. Bu para işlemlerin oluşmasının sebebi Haluk Levent isimli şahsın hesabımı kullanmasından dolayıdır. Bu paraların nerede, nasıl kullanıldığını veya kimlere aktarıldığını bilmemekteyim" ifadelerini kullandı.