Ahbap soruşturmasında kritik ifade: 375 milyon liralık para trafiğinin nedeni Haluk Levent
Asrın felaketinin ardından toplanan yardım paralarına ilişkin yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında dikkat çeken bir ifade daha ortaya çıktı. Tutuklanan derneğin kurucularından Emrah Gödeliner, hesaplarının Haluk Levent adına kullanıldığını öne sürerken, yaklaşık 375 milyon liralık para trafiğinin de Haluk Levent'in yönlendirmesiyle gerçekleştiğini iddia etti.
AHBAP Derneği üzerinden yürütülen milyonlarca liralık usulsüzlük soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in kumarhanede çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Bağış paralarıyla ilgili milyon dolarlık devasa bir mağduriyetten söz edilirken, ünlü ismin bahis trafiği de gündeme bomba gibi düştü.
Asrın felaketinin ardından toplanan yardım paralarına ilişkin yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında dikkat çeken yeni detaylar da ortaya çıktı. Tutuklanan derneğin ilk kurucularından Emrah Gödeliner'in savcılıkta verdiği ifade, dosyadaki para trafiğine ilişkin çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı.
"BİLDİKLERİMİ SAMİMİ VE DOĞRU OLARAK ANLATACAĞIM"
Savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükmünden faydalanmak istemediğini belirten Gödeliner, "Ben etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Çünkü ben herhangi bir suç işlemedim. Ancak tüm bildiklerimi samimi ve doğru olarak anlatacağım" ifadelerini kullandı.
DERNEĞİN BANKA HESAPLARI KİMİN TARAFINDAN KULLANILDI?
Ahbap Derneği'nin ilk kurucularından olduğunu söyleyen Gödeliner, "Ben Ahbap Derneği'nin ilk kurucularındandım. Yönetim kurulu üyesiydim. Hatırladığım kadarıyla 2021 yılında yönetim kurulu üyeliği görevimden ayrıldım. Haluk Levent isimli şahsa rica ederek sigortam orada devam etmiştir. Bu hesaplar hiçbir zaman benim tarafımdan kullanılmadı ve yetkim yoktu. Kimler tarafından kullanıldığını da bilmemekteyim" dedi.
"375 MİLYONLUK PARA İŞLEMİNİN NEDENİ HALUK LEVENT'TİR"
Zafer Yay ile yapılan para işlemlerinin Haluk Levent sebebiyle olduğunu öne süren Gödeliner, "Bu paralar Haluk Levent isimli şahıs adına hesabıma girip çıkmıştır. Hatta kendisi şu anda ismini hatırlamadığım bir resmi kuruma giderek, bu hesapları kendisinin kullandığını beyan etmişti. Paraların kaynağını bilmiyorum. Gönderen isimleri Haluk Levent isimli şahıs aracılığıyla tanırım. Bahse konu paraların nerelerde kullanıldığı hakkında da herhangi bir bilgim yoktur. Bu paralar sürekli borç alacak transferleri olarak yapılmaktaydı" ifadelerini kullandı.