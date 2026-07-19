"Yardım" maskesi düştü! Depremzedelerden Haluk Levent'e tepki yağdı: İki elimiz yakasında
Ahbap Derneği’ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gelen tutuklama kararları, asrın felaketini yaşayan vatandaşların yarasını deşti. Haluk Levent’in tutuklanmasının ardından konuşan depremzedeler, "Bizim gözyaşlarımız üzerinden kahraman yaratmaya çalışanlar, şimdi bu kirli tezgahın hesabını vermeli" diyerek tepki gösterdi.
Hatay'da ailesiyle birlikte enkazdan kurtarılan ve şimdi TOKİ'nin yaptığı yeni evinde mutlu bir hayat süren 4 çocuk babası Muhammet Ali Çayırcık (47), "Haluk Levent'i daha çok sanatçı kimliği ile tanırız. Şarkılarını severek dinleriz. Dernek çalışmaları noktasında kendisine hiçbir zaman inanmadım. Göstermelik birkaç ev yaptılar.
Depremzedeler için topladıkları milyarları kumarda harcadılar. İnsanların duygularıyla oynadılar, depremzedelerin ahını aldılar. Depremzedelerin iki eli Haluk Levent'in yakasında olacak. Burada tek suçlu tabii ki Haluk Levent değil. O ne kadar suçluysa ona destek verenler de onun kadar suçludur. Çünkü sürekli onu desteklediler, devleti kötülediler. Devletimizin bize her zaman sahip çıkacağını biliyorduk. Evimiz bize güven veriyor. Zor günler geçirdik ama sonu mutlu etti. Çünkü başımızda dünya lideri bir Cumhurbaşkanımız vardı. Hangi sözü verdiyse hepsini tuttu. Allah razı olsun." dedi.
Kahramanmaraşlı depremzede Hidayet Parlak, "Enkazdan çıkarıldıktan sonra Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gördük. Sonrasında konteyner kentte kaldık. Bu süreçlerde devletimiz tüm kurumları ile yanımızda oldu. AFAD, Kızılay ve Mehmetçiğimiz canla başla mücadele etti. Konteyner kentte kaldığımız dönemde aşevleri kuruldu, istediğimiz zaman sıcak yemek alabildik. Yardımlar aralıksız devam etti. AFAD ve Kızılay'ın yaptıkları inkâr edilemez. O dönemde bazı çevreler bu kurumları yıpratmaya çalıştı. Biz Ahbap Derneği'nden bir kuruş yardım görmedik. Bütün desteği AFAD'dan, Kızılay'dan ve devletimizin diğer kurumlarından aldık. Bugün Ahbap Derneği soruşturmasındaki gelişmeler ise devlet kurumlarının güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu. Devlet olmazsa vatan olmaz, millet olmaz. Öncelikle güveneceğimiz yer devletimizin kurumlarıdır." diye konuştu.