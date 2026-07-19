Sevgi Parlak, "Hastanede bize kendi yakınları gibi baktılar. Her ihtiyacımız karşılandı. Bir lira bile ödemedik. Konteynerlerde klima vardı, suyumuz aktı, elektriğimiz hiç kesilmedi. Sürekli sıcak yemek ve erzak dağıtıldı. Bir gün bile mağdur edilmedik. Ev kiralarımızı AFAD karşıladı. Sonrasında evlerimiz yapıldı ve teslim edildi. Bunları ömrümüz boyunca unutmayacağız. Bugün de sahada gece gündüz çalışan ekipler var. Merak eden gelsin yerinde görsün. Kimlerin çalıştığını, yapılan konutları kendi gözleriyle görsün. Ahbap soruşturmasında ise suçu olan varsa elbette hukuk önünde hesabını vermelidir." dedi.

Kahramanmaraşlı depremzede Mehmet Dağ, "Deprem sürecinde Ahbap Derneği'nden herhangi bir yardım almadık. Yardımı devletimizden ve hayırsever vatandaşlarımızdan gördük. O zor günlerde yanımızda AFAD ve Kızılay vardı. Yemek verdiler, destek oldular. Depremzedeler için yapılan bağışlar milletimizin emanetidir. Ancak Haluk Levent bu emanetleri kumara ve bahise yatırmış. Biz onu gerçek bir yardımsever olarak biliyorduk ancak gerçek yüzü ortaya çıktı. Haluk Levent ne kadar suçluysa ona sahip çıkanlar da o kadar suçlu. Haluk Levent'i ve Ahbap'ı köpürterek yardımlar için adres gösterenler de yargılanmalı. Çünkü onlar depremzedelere gelecek olan yardımların önüne geçtiler. Milyonların hiç edilmesine neden oldular. Bu olayla şunu çok iyi anladık: Demek ki devletten başka kimseye güvenmeyeceğiz. Devlet ne 1 kuruşunu yer ne de bir kuruşunu başkasında bırakır." dedi.