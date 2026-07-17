CHP'de "Yeni Parti" depremi! İmamoğlu'ndan Özel'e yakın 3 isme veto iddiası: Kuruluş dilekçesinin verileceği tarih belli oldu
CHP'de ihraç süreci ve Özgür Özel'in "Yeni Parti" hazırlıkları hız kazanırken, delegeler arasındaki bölünme dikkat çekiyor. A Haber'e konuk olan Abdulkadir Selvi, partinin WhatsApp gruplarının üçe bölündüğünü ve bazı isimlerin yeni partinin kamuoyunda oluşturacağı etkiye göre saf değiştireceğini belirtti. Selvi, Özgür Özel yeni partinin kuruluş dilekçesinin vereceği tarihi açıklarken, kulislerde konuşulan bilgilere göre İmamoğlu'nun Özel'in en yakınındaki üç isme de yeni oluşumda yer vermek istemediğini ifade etti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararıyla Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesi arasında kriz giderek büyürken "Yeni Parti" hazırlıkları ve muhalefet içindeki bölünme ise giderek büyüyor.
"HİÇ KİMSENİN PARTİDEN AYRILMA LÜKSÜ YOKTUR"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında Özgür Özel'in yeni parti kurarak CHP'li delegeleri safına çekme sürecini sert bir dille eleştirirken "Hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Ayrıldınız ne diyeceksiniz? Ben mesela merak ediyorum. Benim söylediklerimi diyecekseniz niye ayrılıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
ÖZEL "YENİ PARTİ"NİN İSMİNİ DUYURDU
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, verdiği bir röportajda ise CHP'ye karşı yeni parti hazırlıklarının hızlandığını ve isim sürecine ilişkin net bir açıklama yaparak "Şimdilik adına 'Yeni Parti' diyelim" şeklinde konuştu.
Ana muhalefet kanadında bölünme krizi her geçen gün arşa çıkarken, partinin WhatsApp gruplarında da sürecin vahim boyutu gözler önüne serildi. A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan Gazeteci Abdulkadir Selvi, Özel'in 'Yeni Parti' çalışmalarını ve Ankara'daki son kulis bilgilerini aktarırken Akademisyen Dr. Eray Güçlüer de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"24 TEMMUZ'DA YENİ PARTİ'NİN KURULUŞ DİLEKÇESİ VERİLECEK"
Gazeteci Abdulkadir Selvi, "Eğer ayrılırlarsa siyasi hayatlarının en büyük yanlışını yapmış olacaklar. Çünkü CHP ve altı ok orada durduğu sürece kuracakları partinin bir seçimlik ömrü olur. CHP'den ayrılıp parti kuranların hiçbiri başarılı olamadı ama ayrılacaklar. 24 Temmuz'da yeni partinin kuruluş dilekçesini verecekleri söyleniyor. Özgür Özel yeni partinin Genel Başkanı olacakmış. Logo çalışmalarını tamamlamışlar, üzerinde kırmızı ve beyaz renkler olacakmış. Genel merkez olarak da Gelecek Partisi'nin Ankara'da boşalttığı bina ile görüşüyorlar" ifadelerini kullandı.
"ÖZGÜR ÖZEL ÇEKİRDEK EKİBİNİ SATACAK MI?"
Parti içindeki tasfiye planlarına değinen Abdulkadir Selvi, "Ekrem İmamoğlu; Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Burhanettin Bulut'un yeni partide yer almamasını, ön planda gözükmemesini istemiş. Bunlar Özgür Özel'in çekirdek ekibinden; Özgür Özel onları satacak mı bakacağız, zannediyorum satacak. Ayrıca Turan Taşkın Özer'in de yeni partide yer almamasını istemişler. Hem bu arkadaşlar 'sütten çıkmış ak kaşık' diyorlar hem de kuracakları partiye bunları sokmuyorlar. Demek ki siz de söylediklerinize inanmıyordunuz" sözleriyle kirli pazarlığı gözler önüne serdi.
WHATSAPP GRUPLARINDA "İÇ SAVAŞ"
CHP'deki bölünmenin dijital boyuta taşındığını belirten Abdulkadir Selvi, "Özgür Özel, 111 milletvekilinin olduğu bir WhatsApp grubu kurdu ve Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri oraya almadılar. Şimdi o gruptaki sayı 50-60'a gerilemiş durumda. Bir de parti içinde üçüncü yolcular türedi; 'Bekleyelim, Özgür Özel'in partisi tutacak mı, benim bölgemde kim önde olacak?' diye bakıyorlar. Kılıçdaroğlu ekibi de 'Devrim Grubu' diye 20-30 kişilik ayrı bir WhatsApp grubu oluşturmuş. Parti zaten WhatsApp gruplarında bile bölünmüş durumda" şeklinde konuştu.
"KARARSIZ DELEGELER SÜRECİ BELİRLEYECEK GÜCE ULAŞTI"
Sürecin psikolojik ayağına dikkat çeken Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, "Taban çok buna inanmıyor artık. Bu üçüncü yolcular süreci belirleyecek güce ulaşmış durumda. Hiç kimse siyasi kariyerini Ekrem İmamoğlu ya da Özgür Özel için riske atmak istemiyor. Kılıçdaroğlu'nun durumu giderek güç kazanmaya başladı, durumu değerlendirenler bunu görüyor" sözlerini kullandı.
Gazeteci Abdulkadir Selvi ise anket çalışmalarındaki yalan sonuçlara vurgu yaparak, "Anket şirketleri şimdi Özgür Özel'e gaz veriyorlar. Aynı şeyi geçmişte Cem Boyner, İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan parti kurduğunda da görmüştük. İsmail Cem'in partisine anket şirketleri yüzde 58 veriyorlardı, yüzde 1.15 aldı. Bunlar akıllanmıyor" ifadeleriyle geçmişteki örnekleri hatırlattı.
MANSUR YAVAŞ'IN YIPRANMAMA TAKTİĞİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tutumunu eleştiren Abdulkadir Selvi, "Mansur Yavaş şunu düşünüyor: Armut piş ağzıma düş. Kendisini kim Cumhurbaşkanı adayı gösterecekse onu bekliyor. Bu sürede yıpranmamaya çalışıyor. Şimdi 'Zafer Partisi, İYİ Parti ve CHP birleşsin' oyununu oynamaya başladı. Yani o şu an kendisine nereden Cumhurbaşkanı adaylığı çıkarsa onun peşinde. Ama bu tür hesapları yapanlar bir bakarsınız ki siyasetin ortasında kalakalırlar" diyerek Mansur Yavaş'ın siyasi stratejisini özetledi.