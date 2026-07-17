CHP'de "Yeni Parti" depremi! İmamoğlu'ndan Özel'e yakın 3 isme veto iddiası: Kuruluş dilekçesinin verileceği tarih belli oldu

CHP'de ihraç süreci ve Özgür Özel'in "Yeni Parti" hazırlıkları hız kazanırken, delegeler arasındaki bölünme dikkat çekiyor. A Haber'e konuk olan Abdulkadir Selvi, partinin WhatsApp gruplarının üçe bölündüğünü ve bazı isimlerin yeni partinin kamuoyunda oluşturacağı etkiye göre saf değiştireceğini belirtti. Selvi, Özgür Özel yeni partinin kuruluş dilekçesinin vereceği tarihi açıklarken, kulislerde konuşulan bilgilere göre İmamoğlu'nun Özel'in en yakınındaki üç isme de yeni oluşumda yer vermek istemediğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararıyla Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesi arasında kriz giderek büyürken "Yeni Parti" hazırlıkları ve muhalefet içindeki bölünme ise giderek büyüyor. CHPde Mutlak bölünme CHP'DE "MUTLAK" BÖLÜNME

"HİÇ KİMSENİN PARTİDEN AYRILMA LÜKSÜ YOKTUR" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında Özgür Özel'in yeni parti kurarak CHP'li delegeleri safına çekme sürecini sert bir dille eleştirirken "Hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Ayrıldınız ne diyeceksiniz? Ben mesela merak ediyorum. Benim söylediklerimi diyecekseniz niye ayrılıyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Özel’den yeni parti çıkışı! İsim ve tarih verdi ÖZEL'DEN YENİ PARTİ ÇIKIŞI! İSİM VE TARİH VERDİ

ÖZEL "YENİ PARTİ"NİN İSMİNİ DUYURDU CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, verdiği bir röportajda ise CHP'ye karşı yeni parti hazırlıklarının hızlandığını ve isim sürecine ilişkin net bir açıklama yaparak "Şimdilik adına 'Yeni Parti' diyelim" şeklinde konuştu. Ana muhalefet kanadında bölünme krizi her geçen gün arşa çıkarken, partinin WhatsApp gruplarında da sürecin vahim boyutu gözler önüne serildi. A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan Gazeteci Abdulkadir Selvi, Özel'in 'Yeni Parti' çalışmalarını ve Ankara'daki son kulis bilgilerini aktarırken Akademisyen Dr. Eray Güçlüer de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. YENİ PARTİ'DE İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL'İN ÇEKİRDEK EKİBİNE VETO İDDİASI "24 TEMMUZ'DA YENİ PARTİ'NİN KURULUŞ DİLEKÇESİ VERİLECEK" Gazeteci Abdulkadir Selvi, "Eğer ayrılırlarsa siyasi hayatlarının en büyük yanlışını yapmış olacaklar. Çünkü CHP ve altı ok orada durduğu sürece kuracakları partinin bir seçimlik ömrü olur. CHP'den ayrılıp parti kuranların hiçbiri başarılı olamadı ama ayrılacaklar. 24 Temmuz'da yeni partinin kuruluş dilekçesini verecekleri söyleniyor. Özgür Özel yeni partinin Genel Başkanı olacakmış. Logo çalışmalarını tamamlamışlar, üzerinde kırmızı ve beyaz renkler olacakmış. Genel merkez olarak da Gelecek Partisi'nin Ankara'da boşalttığı bina ile görüşüyorlar" ifadelerini kullandı.