CHP’de sular durulmuyor! Özgür Özel’den ilçe başkanlarına talimat

Mutlak butlan kararı sonrası suların durulmadığı CHP'de her geçen gün yeni bir kirli plan ortaya çıkıyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibinin, yeni parti kurma hazırlıkları kapsamında bazı ilçe başkanlarına "partide kalın, işaret bekleyin" talimatı vererek CHP’den büyük bir kopuş algısı yaratmaya çalıştığı iddia edildi. "Herkes yeni partiye kaçıyor" algısı oluşturmak için düğmeye basan Özel’in yeni bir kaos planı hazırlığında olduğu öne sürüldü.