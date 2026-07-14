CHP’de sular durulmuyor! Özgür Özel’den ilçe başkanlarına talimat
Mutlak butlan kararı sonrası suların durulmadığı CHP'de her geçen gün yeni bir kirli plan ortaya çıkıyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibinin, yeni parti kurma hazırlıkları kapsamında bazı ilçe başkanlarına "partide kalın, işaret bekleyin" talimatı vererek CHP’den büyük bir kopuş algısı yaratmaya çalıştığı iddia edildi. "Herkes yeni partiye kaçıyor" algısı oluşturmak için düğmeye basan Özel’in yeni bir kaos planı hazırlığında olduğu öne sürüldü.
Kısa süre içerisinde yeni parti kuracağı iddia edilen Manisa Milletvekili Özgür Özel ve kurmayları, CHP'den mümkün olduğunca büyük parça koparabilmek için arka kapıda da yoğun mesai harcıyor. İlçe başkanlarıyla istişareleri artıran Özel cephesinin, yeni bir kaos planı hazırlığında olduğu öne sürüldü.
"KENDİNİZİ GİZLEYİN..."
Bu kapsamda ilçe başkanlarının bir kısmına, "Önce kendinizi gizleyip CHP'de kalın, bizden işaret bekleyin, sonra istifa edip yeni partiye katılın" talimatı verildiği iddia ediliyor. Buradaki amacın ise toplum üzerinde yeni bir algı operasyonu olduğu, "Herkes CHP'den yeni partiye kaçıyor" şeklindeki bakış açısına zemin hazırlanmaya çalışıldığı belirtiliyor.
Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre, Özgür Özel cephesi adına ilçe başkanları ile görüşmelerin özellikle CHP Milletvekili Ulaş Karasu üzerinden yürütüldüğü öğrenildi.
İLÇE BAŞKANLARI İNCELENECEK
Halihazırda il yönetimlerine dönük yeni atamalara odaklanan CHP yönetimi, il başkanlıklarındaki köklü dönüşümü tamamladıktan sonra gözünü ilçe başkanlarına çevirecek. Edinilen bilgilere göre, yeni ilçe başkanlarını, Genel Merkez tarafından atanan yeni il başkanları bizzat belirleyecek.