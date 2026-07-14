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CHP’de sular durulmuyor! Özgür Özel’den ilçe başkanlarına talimat

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP’de sular durulmuyor! Özgür Özel’den ilçe başkanlarına talimat

Mutlak butlan kararı sonrası suların durulmadığı CHP'de her geçen gün yeni bir kirli plan ortaya çıkıyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibinin, yeni parti kurma hazırlıkları kapsamında bazı ilçe başkanlarına "partide kalın, işaret bekleyin" talimatı vererek CHP’den büyük bir kopuş algısı yaratmaya çalıştığı iddia edildi. "Herkes yeni partiye kaçıyor" algısı oluşturmak için düğmeye basan Özel’in yeni bir kaos planı hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Kısa süre içerisinde yeni parti kuracağı iddia edilen Manisa Milletvekili Özgür Özel ve kurmayları, CHP'den mümkün olduğunca büyük parça koparabilmek için arka kapıda da yoğun mesai harcıyor. İlçe başkanlarıyla istişareleri artıran Özel cephesinin, yeni bir kaos planı hazırlığında olduğu öne sürüldü.

CHP’de sular durulmuyor! Özgür Özel’den ilçe başkanlarına talimat - 1

"KENDİNİZİ GİZLEYİN..."

Bu kapsamda ilçe başkanlarının bir kısmına, "Önce kendinizi gizleyip CHP'de kalın, bizden işaret bekleyin, sonra istifa edip yeni partiye katılın" talimatı verildiği iddia ediliyor. Buradaki amacın ise toplum üzerinde yeni bir algı operasyonu olduğu, "Herkes CHP'den yeni partiye kaçıyor" şeklindeki bakış açısına zemin hazırlanmaya çalışıldığı belirtiliyor.

Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre, Özgür Özel cephesi adına ilçe başkanları ile görüşmelerin özellikle CHP Milletvekili Ulaş Karasu üzerinden yürütüldüğü öğrenildi.

CHP’de sular durulmuyor! Özgür Özel’den ilçe başkanlarına talimat - 2

İLÇE BAŞKANLARI İNCELENECEK

Halihazırda il yönetimlerine dönük yeni atamalara odaklanan CHP yönetimi, il başkanlıklarındaki köklü dönüşümü tamamladıktan sonra gözünü ilçe başkanlarına çevirecek. Edinilen bilgilere göre, yeni ilçe başkanlarını, Genel Merkez tarafından atanan yeni il başkanları bizzat belirleyecek.

CHP’de sular durulmuyor! Özgür Özel’den ilçe başkanlarına talimat - 3

İlk etapta Genel Merkeze biat eden ilçe başkanları hakkında görevden alma kararları beklenmiyor. Buna karşın açıktan isyan bayrağı açan ve ağır eleştirilerde bulunan ilçe başkanlarının ise rapor edileceği, durumunun değerlendirileceği ve gerekirse disiplin sevklerinin yapılacağı da bildirildi.

CHP’de sular durulmuyor! Özgür Özel’den ilçe başkanlarına talimat - 4

ŞAKA YOLLU İTİRAF

Diğer taraftan Özel, dün ekibiyle Meclis'te buluştu. 4 saat süren toplantının ardından ayrılırken gazetecilerin soruları yanıtladı. Yeni parti de dahil izleyeceği yol haritası konusunda ekibiyle uzun süreli istişarede bulunurken içeriği soran gazetecilere "Yeni partinin adını belirledik" dedi.

Özel, hemen ardından "Şaka şaka" diye ekledi. Sosyal medyada kısa sürede viral olan paylaşımın altına yorum yapan Özgür Özel destekçilerinin, "Millet ağzınıza bakarken bu mu ciddiyet?" ve "Dalga mı geçiyorsunuz?" şeklindeki yorumları dikkat çekti.

CHP’de sular durulmuyor! Özgür Özel’den ilçe başkanlarına talimat - 5

'ÇAĞRI HEYETİ' HAMLESİ

Mutlak butlan kararının ardından krizlerin yaşandığı CHP'de, Özgür Özel cephesi dikkat çeken bir adım attı. Özel yönetimi, sulh hukuk mahkemesine başvurarak yalnızca kurultayı toplamakla görevli 3 kişilik "çağrı heyeti" oluşturulmasını talep edeceğini açıkladı.

Kararı duyuran CHP Milletvekili Zeynel Emre, başvurunun bugün yapılacağını söyledi. Gelişmeye tepki gösteren İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ise, daha önce benzer uygulamaları "kayyum" diyerek eleştiren Özel cephesini çifte standartla suçladı.

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