CHP'de 27 günde derin temizlik! Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel' neşter

Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre, bu tarihte Ankara, Bursa, Bitlis ve Erzurum il başkanlarını görevden alan CHP MYK, aradan geçen 27 günde ise yurt genelindeki il örgütlerinin neredeyse yarısını baştan aşağı yeniledi.

Adeta bir iç savaş yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor. Mutlak butlan kararı sonrası Manisa Milletvekili Özgür Özel'e desteğini açıklayan 74 il başkanı, ilk günden bu yana parti yönetimine ağır hakaretlerde bulunup çeşitli provokasyonlara girişmişti. Genel merkezin sükûnet çağrılarına kulaklarını tıkayarak tepki çeken eylemelerine devam eden il başkanları için ilk olarak 17 Haziran'da düğmeye basıldı.

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'ÖZEL'CİLERİN ÇIKIŞI BOŞA DÜŞTÜ

Özgür Özel cephesinin, "İlçe yöneticisi bile bulamazlar" dediği Kılıçdaroğlu yönetimi, son 1 ay içerisinde 43 il başkanını görevden aldı, 36 ile hızla yeni atamalar yapıldı. Halihazırda görevden alınan ve henüz ataması yapılmayan il başkanlığı sayısı ise 7 oldu. 27 günlük süre zarfından Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretler ederek isyan bayrağı açan toplam 14 il başkanı da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

HER İLDEN EN AZ 7-8 ADAY ÇIKIYOR

Partili kaynaklar, bu süreçte her ilden en az 7-8 adayın il başkanı olabilmek için genel merkezin kapısını çaldığını ve yoğun talep arasında en uygun ismi seçebilmek için uzun istişareler yürütüldüğünü vurguluyor. Ayrıca her hafta 3 bini aşkın ziyaretçinin parti binasına gelerek il ve ilçelerdeki yeni kadrolaşma ile görev dağılımı için de temaslarda bulunduğu belirtiliyor.

13 Temmuz tarihi itibarıyla partide halihazırda Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutan il başkanı sayısı 43'e çıktı. Özgür Özel'i destekleyen il başkanı sayısı ise 31'e kadar geriledi. Partide çift başlı görüntüye fırsat verilmeyeceğini her fırsatta vurgulayan CHP yönetiminin önümüzdeki hafta il başkanlıklarına dönük görevden alma kararlarına devam etmesi bekleniyor.