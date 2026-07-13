CHP'de "mutlak" bölünme: Kılıçdaroğlu'ndan kurultay açıklaması: "Delege iradesi parayla satın alındı"
Ana muhalefet partisi CHP'de sular durulmuyor. Parti içindeki kirli pazarlıklar ve koltuk savaşlarına ilişkin tartışmalar büyürken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan sürecine taşınan kurultaya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, delege iradesinin parayla satın alındığını söyledi. Özgür Özel cephesini ise "paralel yapı" kurmakla suçlayarak parti içindeki derin ayrışmayı gözler önüne serdi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından parti yönetiminde yeni bir dönem başladı.
Karar kapsamında Özgür Özel'in genel başkanlık görevi sona erdi. Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden CHP Genel Başkanı olarak göreve geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında parti içinde her geçen gün daha da tırmanan kaos ortamı ve koltuk savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"DELEGE İRADESİ PARAYLA SATIN ALINDI"
CHP'li isimlerin birbirini yolsuzlukla suçladığı mutlak butlan davasına ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan davasında söylenen şu: 'Bazı delegelerin iradeleri parayla satın alındı.' Bunu söyleyenler AK Partililer değil, CHP'liler. Parayı alan da CHP'liler, ifadeyi veren de CHP'liler. Peki bu durumda kimi suçlayacağız? AK Partili biri çıkıp söylese onu suçlayalım, ama söyleyenler kendi partililerimiz. Mahkemenin butlan kararı vermesi, işin içine paranın girmiş olmasındandır. Kimse bu parayı ya da yolsuzluğu konuşmuyor; herkes sadece mutlak butlan kararını tartışıyor." ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİNE 'PARALEL YAPI' SUÇLAMASI
Parti içindeki güç savaşında Özgür Özel ve ekibini sert sözlerle hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok, gerekirse parti içinde mücadele etsin. Ancak parti içinde paralel bir yapı kurulamaz. Şimdilik bu konuda bir şey demiyorum ama arkadaşları da uyaracağım. Böyle bir yöntem kabul edilemez. İlleri, ilçeleri gezip kendinize oy isteyebilirsiniz, bunlar olağan süreçlerdir. Fakat ayrı yapılar kurmak olağan değildir. Belki arkadaşlar bir ön kabulle bunu yaptılar ama zaman geçtikçe bu durumun düzeleceğini düşünüyorum." sözleriyle parti içindeki "paralel yapı" iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CHP'DE GRUP TOPLANTISI KRİZİ: "ÇATIŞMA ÇIKMASIN DİYE GERİ ÇEKİLDİM"
Meclis grup toplantısı üzerinden yaşanan yetki krizine ve Özgür Özel ile arasındaki usul tartışmasına değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Grup toplantısını normal şartlarda Genel Başkan yapar. Bir çatışma çıkmasın diye ben geri çekildim ve toplantıyı Genel Merkez'de gerçekleştirdim. Burada fedakârlık bana düşüyor. Eğer Özgür Özel grup toplantısı yapmak istiyorsa yapsın; her ne kadar hukuka ve tüzüğe uygun olmasa da istiyorsa yine yapsın." diyerek grup toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.