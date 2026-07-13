CHP'de "mutlak" bölünme: Kılıçdaroğlu'ndan kurultay açıklaması: "Delege iradesi parayla satın alındı"

Ana muhalefet partisi CHP'de sular durulmuyor. Parti içindeki kirli pazarlıklar ve koltuk savaşlarına ilişkin tartışmalar büyürken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan sürecine taşınan kurultaya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, delege iradesinin parayla satın alındığını söyledi. Özgür Özel cephesini ise "paralel yapı" kurmakla suçlayarak parti içindeki derin ayrışmayı gözler önüne serdi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından parti yönetiminde yeni bir dönem başladı. CHPde mutlak bölünme CHP'DE MUTLAK BÖLÜNME Karar kapsamında Özgür Özel'in genel başkanlık görevi sona erdi. Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden CHP Genel Başkanı olarak göreve geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında parti içinde her geçen gün daha da tırmanan kaos ortamı ve koltuk savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, kurultay sürecinde delege iradesinin parayla satın alındığını söyledi "DELEGE İRADESİ PARAYLA SATIN ALINDI" CHP'li isimlerin birbirini yolsuzlukla suçladığı mutlak butlan davasına ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan davasında söylenen şu: 'Bazı delegelerin iradeleri parayla satın alındı.' Bunu söyleyenler AK Partililer değil, CHP'liler. Parayı alan da CHP'liler, ifadeyi veren de CHP'liler. Peki bu durumda kimi suçlayacağız? AK Partili biri çıkıp söylese onu suçlayalım, ama söyleyenler kendi partililerimiz. Mahkemenin butlan kararı vermesi, işin içine paranın girmiş olmasındandır. Kimse bu parayı ya da yolsuzluğu konuşmuyor; herkes sadece mutlak butlan kararını tartışıyor." ifadelerini kullandı.