CHP'de gözler MYK'da! Kılıçdaroğlu kimin üstünü çizecek?

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Genel Merkez, "değişim" yanlısı il başkanlarını ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen belediye başkanlarını partiden ihraç etmeye hazırlanırken; Özgür Özel cephesinden ise "Yeni Parti" için ilk somut adımların atılacağı öğrenildi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP'deki kritik gelişmeleri ve beklenen ihraç listesinin detaylarını aktardı.

EN AZ 3 İL BAŞKANI LİSTEDE Edinilen bilgilere göre, parti yönetimi, bugün Rize İl Başkanı Saltuk Deniz başta olmak üzere en az 3 il başkanını daha görevden almaya hazırlanıyor. Halihazırda boş olan 8 il başkanlığının bir bölümüne de atama yapılması bekleniyor. Yeni atama beklenen illerin arasında Eskişehir de yer alıyor.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İlter Yeşiltaş, "Saat 14:00'te MYK toplantısı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık her hafta değişmez gündem başlığı; ihraçlar" ifadelerini kullandı. Yeşiltaş, partideki tasfiye sürecine dikkat çekerek, "Önceki haftalarda yapılan MYK toplantılarında şu ana kadar 43 il başkanı görevden alınmıştı. O il başkanlarından bazıları da kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi" sözleriyle gelinen noktayı özetledi.



"KILIÇDAROĞLU'NU TANIMAYANLARLA YOLLAR AYRILIYOR"

İl başkanlarının görevden alınma gerekçelerine değinen İlter Yeşiltaş, "Bazı il başkanları, daha doğrusu Özgür Özel'e yakın il başkanları haliyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Başkan olarak görmüyor ve tanımıyorlar. İşte bu nedenlerle il başkanları tek tek görevden alınıyor" dedi. Genel merkezin tavrının net olduğunu vurgulayan Yeşiltaş, "Genel Merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımayan, Genel Başkan olarak benimsemeyen isimlerle yola devam etmenin doğru olmadığı ifade ediliyor" şeklinde konuştu.



BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN "YOLSUZLUK" DOSYALARI MASADA

Parti içindeki disiplin sürecinin sadece teşkilatlarla sınırlı kalmadığını belirten İlter Yeşiltaş, "Belediye başkanları ile ilgili de bir süreç yürütülüyor, bir birim oluşturuldu. Özellikle yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen belediyeler, hazırlanan iddianameler tek tek masaya yatırılıyor" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu konuda taviz vermeyeceğini belirten Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu dün ilgili birimle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yolsuzluk yaptığı CHP Genel Merkezi tarafından da tespit edilen belediye başkanlarıyla yollar ayrılacak" dedi.



ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİNDE "YENİ PARTİ" HAZIRLIĞI

CHP'deki bu kaotik ortamda Özgür Özel ve ekibinin yeni bir yol haritası çizdiğini aktaran İlter Yeşiltaş, "Özgür Özel cephesi ise yeni parti hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni partinin de önümüzdeki hafta kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilebileceği ifade ediliyor" sözleriyle yeni bir siyasi oluşumun sinyalini verdi. Partinin ismine dair ipuçlarını da paylaşan Yeşiltaş, "Özgür Özel de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada artık belli bir aşamaya gelindiğini ve partinin isminin de 'Yeni Parti' olabileceğini ifade etti" diyerek CHP kulislerindeki son durumu aktardı.