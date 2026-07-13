CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşındı. Genel Merkez'in kurultay için toplanan imzaları kabul etmemesi üzerine Özgür Özel cephesi, Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın Ankara'dan aktardığı bilgilere göre başvuruda çağrı heyeti oluşturulması talep edilecek. Mahkemeden olumsuz karar çıkması halinde ise yeni parti seçeneği gündeme gelecek.

CHP'de kurultay tartışmaları yargıya taşınıyor. Olağanüstü kurultay için toplanan imzaların Genel Merkez tarafından kabul edilmemesi üzerine Özgür Özel ve kurmayları harekete geçti.

Özgür Özel olağanüstü kurultay için mahkemeye başvurdu.

UYAP ÜZERİNDEN RESMİ BAŞVURU YAPILDI

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Özgür Özel'in olağanüstü kurultay için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracağını daha önce paylaşmıştık ve nihayetinde bugün gün içerisinde UYAP üzerinden bu başvuru gerçekleştirildi" sözleriyle süreci başlattı. Yeşiltaş, başvurunun içeriğine dair, "Bu talepte olağanüstü kurultay için üç kişiden oluşan bir çağrı heyeti talep edildi. Şimdi Sulh Hukuk Mahkemesi, Özgür Özel yönetiminin bu başvurusunu değerlendirecek ve karara bağlayacak" bilgilerini paylaştı.

CHP GENEL MERKEZİ'NDEN "TEDBİR KARARI" ÇIKIŞI

Genel Merkez kanadının bu hamleye bakışını değerlendiren İlter Yeşiltaş, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi kaynakları tedbir kararını hatırlatıyorlar. Yargıtay süreci henüz sonuçlanmadan, tedbir varken CHP'de olağan veya olağanüstü kurultay gerçekleşemez diyorlar" ifadelerini kullandı. Yeşiltaş, mahkemenin kararının merakla beklendiğini belirterek, "Sulh Hukuk Mahkemesi'nden Özgür Özel lehine, yani olumlu bir kararın çıkmasını beklemediklerini ifade ediyorlar" diyerek kulis bilgilerini aktardı.

KILIÇDAROĞLU'NA "SİYASETİ BIRAKIRIM" RESTİ

Günün bir diğer önemli gelişmesinin ise Özgür Özel'in grup toplantısındaki sert açıklamaları olduğunu vurgulayan İlter Yeşiltaş, "Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yaptı. Gelsin üyelerin karşısına çıkalım, 2 milyon üye kurultayda oy kullansın ve eğer ben yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum dedi" şeklinde konuştu. Yeşiltaş, CHP içindeki bu karşılıklı açıklamaların ve hukuki sürecin önümüzdeki günlerde de hareketliliğini koruyacağını, "Böyle bir rest çekti Kemal Kılıçdaroğlu'na. Gün içinde karşılıklı açıklamalar peş peşe geliyor" sözleriyle ifade etti.