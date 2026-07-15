Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mutlak butlan kararı sonrası kriz giderek derinleşiyor. CHP bölünmenin eşiğine gelirken, Özgür Özel ve ekibi yeni parti çalışmalarına hız verdi. CHP Grup Başkanı Özel’den de kurulması beklenen partiyle ilgili şimdiye kadarki en net açıklama geldi. Özel, katıldığı canlı yayında partinin ismini açıkladı ve tarih verdi.

Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak partiye geri dönmesi ile Özgür Özel ve yönetimi boşa düştü. Bir yandan kurultay için hamle üstüne hamle yapan Özel ve kurmayları, diğer yandan da yeni parti çalışmalarına hız verdi. Özgür Özel'den yeni parti ile ilgili ilk kez net bir açıklama geldi. Katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Özgür Özel, yeni partiyle ilgili tarih verdi.

Fotoğraf: AA "TEMMUZ SONU, AĞUSTOS BAŞI" Sabah Gazetesi'nin haberine göre, CHP'deki mutlak butlan ve kurultay süreciyle ilgili olumlu sonuç alamamaları durumunda harekete geçeceklerini belirten Özgür Özel, "Bir mahkeme ve Yargıtay süreci var. Bunların hepsi 10-15 günlük işler. Ondan sonra MYK'yı toplayıp karar vereceğiz. Seçilmiş il başkanlarıyla konuşacağız. Tüzük, program yazılıyor. Birtakım hazırlıklar yapılıyor. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla resmi adım atılır. Hukuki yollar biterse adımımızı atarız" dedi.