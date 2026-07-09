ABD'den İran'a operasyon! Ateşkes umutları dağıldı: Saldırılar Hürmüz savaşına evrilebilir
ABD'nin İran'a yönelik başlattığı yeni saldırı dalgasıyla Orta Doğu'da ateşkes umutları yerini çatışma endişesine bıraktı. Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın kritik noktaları hedef alınırken, Tahran'dan gelen misilleme mesajları bölgedeki tansiyonu tekrar zirveye taşıdı. A Haber'de savaşın son seyri ve mutabakat sürecinin bölgeye etkileri masaya yatırıldı.
Orta Doğu'da ateşkes umutları yerini yeniden çatışma endişesine bıraktı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran'ın Suudi Arabistan ve Katar'a ait tanker gemilerine saldırı düzenlediğini öne sürerek operasyon başlattığını duyurmasının ardından, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla aynı gün ikinci bir saldırı dalgası gerçekleştirildi.
ABD'nin misilleme olarak nitelendirdiği harekatta İran'ın Buşehr Havalimanı, Kunarek, Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlamalar meydana geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin sona erdiğini duyurmasının ardından Tahran kanadından da olası saldırılara karşılık verileceğinin belirlenmesi savaş krizini yeniden gündeme getirdi. Orta Doğu'da hareketli saatler yaşanırken A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programında ABD/İsrail-İran hattındaki son gelişmeler ile taraflar arasında imzalanan 14 maddelik mutabakatın sahaya yansımaları tüm yönleriyle ele alındı.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SOPA POLİTİKASI
İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik hamlelerini eleştiren Merve Şebnem Oruç, "Uluslararası arenada 'herkesi öldürerek sorunlarınızı halledemezsiniz, tek müttefikiniz burası kaldı onu da heba etmeyin' gibi uyarılar varken, İran'ın konuyu Hürmüz'ün karasularına indirgemesini anlamıyorum. Elinizde bu kadar değerli bir ayrışma anı varken neden konuyu 'Umman'ın karasularından geçiyorsunuz, benimkinden geçmiyorsunuz' noktasına getiriyorsunuz? Bu aslında coğrafyanın doğasına da aykırı zira Hürmüz'ün en dar noktası 30-35 kilometrelik bir yer ve kontrol hakkınız olsa da kıyının öteki tarafında farklı ülkeler var" şeklinde konuştu.
"HÜRMÜZ MUTABAKATINDA KÖRFEZ ÜLKELERİ YOK"
Mutabakat metnindeki diplomatik eksikliklere vurgu yapan Gazeteci Merve Şebnem Oruç, "Lübnan meselesinde İsrail imza tarafı değil demiştik ancak Hürmüz konusunda da mutabakat metninde ABD ve İran imzacı iken Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri imza tarafı değil. Bu durum üçüncü tarafların çıkarlarını, hatta normal hayat akışlarını giderek daha fazla zorluyor. Körfez ülkeleri bugün 'benim belirlediğim rotanın dışına çıkmayacaksınız' dayatmasıyla karşı karşıya. Barışçıl kalmaya çalışan Umman'ın bile yarın hedef alınmayacağını kimse bilmiyor" ifadelerini kullandı.
KATAR'DA İLK KAYIP: SAVAŞ HER AN SIÇRAYABİLİR
Bölgedeki tansiyonun somut sonuçlarına değinen Merve Şebnem Oruç, "Katar'da ticari gemilere yönelik saldırılarda ilk kez bir vatandaş öldü. Katar bu konuda barış için en çok çabalayan ülkelerden biriydi. Demek ki İran hem savaş sürecinde vurdu hem de barış masasında müzakere devam ederken Körfez ülkelerine karşı sopayı elinden bırakmıyor. Neden ısrarla onları kendi cephesinde sert bir şekilde yer alacak politikalara zorluyor, bu büyük bir soru işareti" sözleriyle dehşet anlarını ve bölgedeki riski hatırlattı.
"İRAN SAVAŞI HÜRMÜZ SAVAŞINA DOĞRU EVRİLİYOR"
Trump'ın bölge politikasındaki hedeflerini analiz eden Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, "İran savaşı Trump için bitti, o hedeflerine ulaştı. Nükleer programın kontrol altına alınması ve rejimin müzakere edebilir bir pozisyona dönmesi öncelikliydi. Ancak asıl mesele Trump'ın her zaman üzerinde durduğu Hürmüz'ün derhal ve güvenli şekilde açılmasıdır. İran, Hürmüz Boğazı'nı Trump'ın yumuşak karnı ve bir koz olarak kullanmaya çalışıyor ancak bu inatçılık ters tepebilir. İran savaşı Hürmüz savaşına doğru evriliyor. " şeklinde konuştu.
"TÜM DÜNYA TRUMP'IN ARKASINDA HİZALANACAK"
Hürmüz meselesinde küresel bir ittifakın doğabileceğini belirten Bercan Tutar, "Rusya ve Çin'in değişen tavrı İran savaşıyla ilgiliydi ancak Hürmüz meselesi patlak verdiğinde durum değişir. Göreceksiniz, tüm Avrupa, NATO ve bölge ülkeleri Hürmüz'ün açık tutulması için Trump'ın arkasında hizalanmaya başladı. Trump şu an 'serbest bırakın, 60 gün sonra yeni statüyü konuşuruz' diyerek ılımlı bir profil çizse de İran'ın bu sert tutumu tamamen ideolojik bariyerlerden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.
"TRUMP'IN ELİ GÜÇLENECEK"
Son olarak katil İsrail Başbakanı Netanyahu'nun çıkmazını değerlendiren Bercan Tutar, "Netanyahu'nun seçimi kaybetme ihtimali her geçen gün artıyor. Onun siyasi hayatı için savaşa ihtiyacı var, sükunet ona kaybettirir. İran liderliğinin rasyonel davranarak bu fırsatı değerlendirmesi gerekir. Trump, Hürmüz konusunda baskıyı artırdıkça hem ABD iç siyasetinde hem de küresel arenada eli daha da güçlenecektir" diyerek sözlerini tamamladı.