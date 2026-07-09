ABD'den İran'a operasyon! Ateşkes umutları dağıldı: Saldırılar Hürmüz savaşına evrilebilir

ABD'nin İran'a yönelik başlattığı yeni saldırı dalgasıyla Orta Doğu'da ateşkes umutları yerini çatışma endişesine bıraktı. Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın kritik noktaları hedef alınırken, Tahran'dan gelen misilleme mesajları bölgedeki tansiyonu tekrar zirveye taşıdı. A Haber'de savaşın son seyri ve mutabakat sürecinin bölgeye etkileri masaya yatırıldı.

Orta Doğu'da ateşkes umutları yerini yeniden çatışma endişesine bıraktı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran'ın Suudi Arabistan ve Katar'a ait tanker gemilerine saldırı düzenlediğini öne sürerek operasyon başlattığını duyurmasının ardından, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla aynı gün ikinci bir saldırı dalgası gerçekleştirildi. ORTA DOĞU'DA HAREKETLİ GECE: ABD'DEN İRAN'A YENİDEN SALDIRI ABD'nin misilleme olarak nitelendirdiği harekatta İran'ın Buşehr Havalimanı, Kunarek, Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlamalar meydana geldi. Trumpın saldırı tehdidine İrandan rest TRUMP'IN SALDIRI TEHDİDİNE İRAN'DAN REST ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin sona erdiğini duyurmasının ardından Tahran kanadından da olası saldırılara karşılık verileceğinin belirlenmesi savaş krizini yeniden gündeme getirdi. Orta Doğu'da hareketli saatler yaşanırken A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programında ABD/İsrail-İran hattındaki son gelişmeler ile taraflar arasında imzalanan 14 maddelik mutabakatın sahaya yansımaları tüm yönleriyle ele alındı. ORTA DOĞU'DA HAREKETLİLİK! İRAN'DAKİ SALDIRI HÜRMÜZ SAVAŞINA EVRİLEBİLİR HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SOPA POLİTİKASI İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik hamlelerini eleştiren Merve Şebnem Oruç, "Uluslararası arenada 'herkesi öldürerek sorunlarınızı halledemezsiniz, tek müttefikiniz burası kaldı onu da heba etmeyin' gibi uyarılar varken, İran'ın konuyu Hürmüz'ün karasularına indirgemesini anlamıyorum. Elinizde bu kadar değerli bir ayrışma anı varken neden konuyu 'Umman'ın karasularından geçiyorsunuz, benimkinden geçmiyorsunuz' noktasına getiriyorsunuz? Bu aslında coğrafyanın doğasına da aykırı zira Hürmüz'ün en dar noktası 30-35 kilometrelik bir yer ve kontrol hakkınız olsa da kıyının öteki tarafında farklı ülkeler var" şeklinde konuştu.