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CANLI | İran'ın eski lideri Ali Hamaney için resmi cenaze töreni başladı! O kareler dikkat çekti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI | İran'ın eski lideri Ali Hamaney için resmi cenaze töreni başladı! O kareler dikkat çekti

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği ortak saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da resmi cenaze töreni başladı. İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen törene İranlı yetkililerin yanı sıra çok sayıda yabancı devlet temsilcisi katılırken, cenaze programının İran ve Irak'ta bir hafta boyunca devam edeceği açıklandı.

İran devlet medyasına göre Hamaney'in naaşı, perşembe akşamı başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'ne getirildi. Binlerce kişinin katıldığı veda programında, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin aileleri de yer aldı.

Resmi devlet töreni cuma günü Kur'an-ı Kerim tilaveti ve saygı duruşuyla başladı. Törene İranlı üst düzey yetkililer, yabancı heyetler ve halk katıldı.

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Türkiye'yi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor.

İran yönetimi, devlet törenine yaklaşık 100 ülkeden devlet ve hükümet temsilcileri, meclis başkanları, dışişleri bakanları ve özel temsilcilerin katılmasını beklediğini açıkladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de törene katılacağı duyurulurken, Çin, Afganistan ve Kafkasya bölgesindeki bazı ülkeler de temsilci göndereceklerini açıkladı.

GÜNLERCE SÜRECEK HAMANEY CENAZE TÖRENİNDEN ANBEAN GELİŞMELER

CANLI ANLATIM

11:28

HİZBULLAH VE BÖLGEDEKİ MÜTTEFİKLERDEN DE KATILIM

Törene Lübnan Hizbullahı'ndan grupların, Seyyid Hasan Nasrallah ve İmad Muğniye'nin ailelerinin yanı sıra Hizbullah komutanlarının da katıldığı bildirildi.

İRAN, ESKİ LİDERİ ALİ HAMANEY'E VEDA EDİYOR

İran devlet medyası, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için düzenlenen veda programına bölgedeki çeşitli müttefik grupların temsilcilerinin de iştirak ettiğini duyurdu.

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11:03

YENİ LİDER MÜCTEBA HAMANEY'İN TÖRENE KATILIP KATILMAYACAĞI BELİRSİZ

İran'ın yeni lideri ilan edilen Mücteba Hamaney'in Tahran'daki ana cenaze törenine katılıp katılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

 

CANLI | İran'ın eski lideri Ali Hamaney için resmi cenaze töreni başladı! O kareler dikkat çekti - 1

İran basını, babasının ölümünün ardından kamuoyu önüne çıkmayan Mücteba Hamaney'in cenaze programında yer alıp almayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadığını aktardı.

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10:33

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Cenaze töreni öncesinde başkent Tahran'da güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Kent merkezinde birçok noktada araç geçişleri durdurulurken, güvenlik güçleri tören alanı çevresinde yoğun önlem aldı.

İran makamları, cenaze programı boyunca hava sahasında geçici kısıtlamalar uygulanacağını açıklarken, ABD veya İsrail'den gelebilecek olası yeni saldırılara karşı sert karşılık verileceği yönünde açıklamalar yaptı.

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10:18

YABANCI HEYETLER TAHRAN'DA

İran yönetimi, cenaze törenlerine yaklaşık 100 ülkeden temsilcinin katılacağını duyurdu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yanı sıra Çin, Afganistan, Kafkasya ülkeleri ile Rusya'dan da temsilcilerin Tahran'a gelmesi bekleniyor.

AFP'ye göre yaklaşık 30 ülkeden resmi heyetin törenlerde yer alacağı belirtilirken, Irak, Afganistan ve Pakistan'dan da çok sayıda kişinin kara yoluyla İran'a geçtiği ifade edildi.

10:03

İRAN VE IRAK'TA BİR HAFTA SÜRECEK CENAZE PROGRAMI

İran makamlarının açıkladığı takvime göre cenaze programı yalnızca Tahran'la sınırlı kalmayacak.

6 Temmuz'daki ana cenaze yürüyüşünün ardından naaş önce Kum kentine götürülecek.

Daha sonra Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde törenler düzenlenecek. Irak'taki programlara dini ve siyasi isimlerin yanı sıra bölgedeki Şii grupların temsilcilerinin de katılması bekleniyor.

Cenaze programının son durağı ise Hamaney'in doğum yeri olan Meşhed olacak.

9 Temmuz'da düzenlenecek son törenin ardından Hamaney'in naaşının İmam Rıza Türbesi'ne defnedileceği açıklandı.

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09:17

İRAN YÖNETİMİ MİLYONLARCA KİŞİNİN KATILIMINI HEDEFLİYOR

İranlı yetkililer, cenaze törenlerine 15 ila 20 milyon kişinin katılmasını beklediklerini açıkladı. Bu rakamın gerçekleşmesi halinde törenlerin ülke tarihindeki en büyük devlet cenazesi olacağı belirtiliyor.

 

CANLI | İran'ın eski lideri Ali Hamaney için resmi cenaze töreni başladı! O kareler dikkat çekti - 2

 

 

İran yönetimi, cenaze organizasyonları için ülke genelinde geniş çaplı hazırlık yaptı.

Bu kapsamda;

  • Otellerde yüzde 50'ye varan indirim uygulanmaya başlandı.
  • Okullar, camiler ve spor salonları şehir dışından gelecek kişiler için konaklama alanına dönüştürüldü.
  • Otobüs ve tren seferleri cenaze programına göre yeniden düzenlendi.
  • Tahran'da çok sayıda cadde ve meydan trafiğe kapatıldı.

Başkentte kamu ve özel sektöre ait kurumların cumartesiden pazartesiye kadar kapalı kalacağı açıklandı.

Tahran hava sahasının cuma günü kısmen, pazartesi günü ise tamamen uçuşlara kapatılacağı bildirildi.

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08:29

AYNI SALDIRIDA ÖLEN AİLE FERTLERİNİN NAAŞLARI DA TÖRENDE

İran basınında yer alan bilgilere göre, Hamaney ile aynı saldırıda hayatını kaybeden aile üyelerinin naaşları da tören alanında bulunuyor.

Reuters'ın aktardığına göre cenaze kortejinde Hamaney'in saldırıda yaşamını yitiren kızı, damadı ve torununun naaşlarının da taşınması planlanıyor.

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08:00

NAAŞ ÜÇ GÜN BOYUNCA TAHRAN'DA KALACAK

İran makamlarının açıkladığı programa göre Hamaney'in naaşı üç gün boyunca İmam Humeyni Musalla Camisi'nde halkın ziyaretine açık tutulacak.

Tahran'daki resmi törenlerin 3, 4 ve 5 Temmuz boyunca devam etmesi planlanırken, ana cenaze yürüyüşü ise 6 Temmuz'da başkentte gerçekleştirilecek.

Tören alanına getirilen tabutun İran bayrağına sarıldığı görüldü. Devlet medyasında yayımlanan görüntülerde, tabutun kırmızı çiçekler ve beyaz kelebek figürleriyle hazırlanan platforma yerleştirildiği dikkat çekti.

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