CANLI | İran'ın eski lideri Ali Hamaney için resmi cenaze töreni başladı! O kareler dikkat çekti
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği ortak saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da resmi cenaze töreni başladı. İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen törene İranlı yetkililerin yanı sıra çok sayıda yabancı devlet temsilcisi katılırken, cenaze programının İran ve Irak'ta bir hafta boyunca devam edeceği açıklandı.
İran devlet medyasına göre Hamaney'in naaşı, perşembe akşamı başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'ne getirildi. Binlerce kişinin katıldığı veda programında, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin aileleri de yer aldı.
Resmi devlet töreni cuma günü Kur'an-ı Kerim tilaveti ve saygı duruşuyla başladı. Törene İranlı üst düzey yetkililer, yabancı heyetler ve halk katıldı.
Türkiye'yi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor.
İran yönetimi, devlet törenine yaklaşık 100 ülkeden devlet ve hükümet temsilcileri, meclis başkanları, dışişleri bakanları ve özel temsilcilerin katılmasını beklediğini açıkladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de törene katılacağı duyurulurken, Çin, Afganistan ve Kafkasya bölgesindeki bazı ülkeler de temsilci göndereceklerini açıkladı.
GÜNLERCE SÜRECEK HAMANEY CENAZE TÖRENİNDEN ANBEAN GELİŞMELER
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HİZBULLAH VE BÖLGEDEKİ MÜTTEFİKLERDEN DE KATILIM
Törene Lübnan Hizbullahı'ndan grupların, Seyyid Hasan Nasrallah ve İmad Muğniye'nin ailelerinin yanı sıra Hizbullah komutanlarının da katıldığı bildirildi.
İran devlet medyası, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için düzenlenen veda programına bölgedeki çeşitli müttefik grupların temsilcilerinin de iştirak ettiğini duyurdu.
YENİ LİDER MÜCTEBA HAMANEY'İN TÖRENE KATILIP KATILMAYACAĞI BELİRSİZ
İran'ın yeni lideri ilan edilen Mücteba Hamaney'in Tahran'daki ana cenaze törenine katılıp katılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
İran basını, babasının ölümünün ardından kamuoyu önüne çıkmayan Mücteba Hamaney'in cenaze programında yer alıp almayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadığını aktardı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Cenaze töreni öncesinde başkent Tahran'da güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.
Kent merkezinde birçok noktada araç geçişleri durdurulurken, güvenlik güçleri tören alanı çevresinde yoğun önlem aldı.
İran makamları, cenaze programı boyunca hava sahasında geçici kısıtlamalar uygulanacağını açıklarken, ABD veya İsrail'den gelebilecek olası yeni saldırılara karşı sert karşılık verileceği yönünde açıklamalar yaptı.