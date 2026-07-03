CANLI | İran'ın eski lideri Ali Hamaney için resmi cenaze töreni başladı! O kareler dikkat çekti

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği ortak saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da resmi cenaze töreni başladı. İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen törene İranlı yetkililerin yanı sıra çok sayıda yabancı devlet temsilcisi katılırken, cenaze programının İran ve Irak'ta bir hafta boyunca devam edeceği açıklandı.

İran devlet medyasına göre Hamaney'in naaşı, perşembe akşamı başkent Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'ne getirildi. Binlerce kişinin katıldığı veda programında, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin aileleri de yer aldı. Resmi devlet töreni cuma günü Kur'an-ı Kerim tilaveti ve saygı duruşuyla başladı. Törene İranlı üst düzey yetkililer, yabancı heyetler ve halk katıldı. Türkiye'yi ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor. İran yönetimi, devlet törenine yaklaşık 100 ülkeden devlet ve hükümet temsilcileri, meclis başkanları, dışişleri bakanları ve özel temsilcilerin katılmasını beklediğini açıkladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de törene katılacağı duyurulurken, Çin, Afganistan ve Kafkasya bölgesindeki bazı ülkeler de temsilci göndereceklerini açıkladı. GÜNLERCE SÜRECEK HAMANEY CENAZE TÖRENİNDEN ANBEAN GELİŞMELER