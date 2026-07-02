İran'da sansür krizi! Kalibaf'ın röportajı neden kesildi?

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın devlet televizyonuna verdiği röportajın aniden kesilmesinin yankıları sürüyor. İran Meclisi medya merkezinde yaşanan olay nedeniyle tepki gösterirken, röportaj kaydının 2 saat önce teslim edildiğini belirtti. Kesilen bölümde ABD ile yürütülen müzakere süreci ve Hürmüz sorunu yer alırken sabotaj ihtimali ise tartışmaları alevlendirdi. A Haber'e konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, İran Devrim Muhafızları ve rejim arasında güç mücadelesi olduğuna dikkat çekerken İslamabad ve Cenevre'deki görüşmelere giden Kalibaf ve Arakçi'ye ilişkin "Devrim Muhafızları tarafından şu anda bu iki isme çok büyük bir nefret var" ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Devlet Televizyonu IRIB'a verdiği röportajın aniden kesilmesi başta Tahran olmak üzere dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.



RÖPORTAJDA MÜZAKERE SÜRECİ VE HÜRMÜZ BOĞAZI YER ALDI İran Meclisi, Kalibaf'ın röportajında ABD-İsrail ile savaş süreci, Hürmüz Boğazı ve yapılan mutabakat maddeleri yer alırken, programın aniden kesilmesi sabotaj ihtimalini gündeme getirdi. İran Meclisi tarafından yapılan açıklamada röportajın 2 saat önce IRIB'a teslim edildiği vurgulanırken, İran Devlet Televizyonu'nun yayınlanmayacak kısımlar konusunda Meclis Medya Merkezi'ni bilgilendirmesi gerektiği ifade edildi.

KALİBAF'A SABOTAJ MI YAPILDI? İran Devlet Televizyonu, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın röportajının kesilmesinin ardından ortaya atılan sabotaj iddiaları kesin bir dille yalanlanırken kesintiye uğrayan 2. bölümün daha sonra yayınlanacağını belirtti. KALİBAF'IN RÖPORTAJINDA HANGİ BÖLÜMLER KESİLDİ -Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'daki tesislere yönelik denetimlerine ilişkin asılsız iddialara yanıt

-Dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına yönelik süreç

-Mutabakat metninde yer alan 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırma kredisi

-Trump'ın çarpıtmalarına dair gerçeklerin açıklanması

-Mücteba Hamaney'in 17 Haziran'da yaptığı stratejik mesajının izahı

İRAN YÖNETİMİNDEKİ İKİLİ YAPI VE YETKİ TARTIŞMASI İran devlet yapısındaki karmaşayı özetleyen Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker "Orada ikili bir yapı var. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan var ama o bizim bildiğimiz Cumhurbaşkanı değil; yetkileri yok. Dışişleri Bakanı Arakçi var. Bunlar liberal, ılımlı, reformist ama bunların anayasal olarak da yetkisi yok" dedi. Bu noktada söze giren Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, "İran meclisinin adı mesela danışma meclisi" diyerek yapının sembolikliğine vurgu yaptı. Özgöker; "Hukuken de yetkisi yok, fiilen zaten yok. Bir de Hamaney kısmı ve onun altında Devrim Muhafızları var. O Devrim Muhafızları paralel devlet diyoruz ama artık onlar devlet olmuş, normal devleti paralel hale getirmişler" ifadelerini kullandı. Özgöker İran'ı Devrim Muhafızları'nın yönettiğine dikkat çekerek "Sadece askeri güç değil; bürokrasi, ekonomi bunların elinde. Petrol tesisleri, rafineriler... Hepsini bunlar işletiyor" bilgisini paylaştı.



DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN EKONOMİK TEKELİ VE TRUMP'IN GİZLİ MUHATABI Bölgesel ve ekonomik duruma dikkat çeken Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, "Vekil güçlere desteği keseceksiniz diyorlar. Haşdi Şabi, Husiler gibi yapılara destek veren İran Devrim Muhafızları. Ve bütün İran'ın parasını bunlar sömürüyor. İran halkı açlıktan ölüyor, 300 milyar dolara düşmüş bu zengin ülke" ifadelerini kullandı.

Trump'ın İran savaşı sürecinde "İranlı bir isimle görüşüyoruz" sözlerini hatırlatarak bu ismin Kalibaf olduğunu belirten Özgöker; "Kalibaf aslına bakarsanız Hamaney tarafındaydı. Fakat demek ki gizli gizli bir anlaşma olmuş. Üç ay önce Trump, 'İran'da biriyle görüşüyoruz ama o Pezeşkiyan falan değildi' dedi. Sonradan çıktı ki Kalibaf. Kalibaf'ı niye kestiler biliyor musunuz? 'Ekonomiyi liberalleştireceğim' dedi. Kalibaf bu yayında ekonominin uluslararası entegre olacağını söylerken 'Ekonomiyi dünyayla entegre edeceğiz' dedi, işte onun için yayını kestiler" sözleriyle krizin merkezini işaret etti.

"DEVRİM MUHAFIZLARI KALİBAF VE ARAKÇİ'YE NEFRET BESLİYOR" ABD-İran müzakerelerine değinen Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ı fiziki olarak yüz yüze kim gördü? Kalibaf gördü. Başka kim gördü? Arakçi de gördü. Yani JD Vance, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner vardı." sözleriyle aktardı. Olçar, "Devrim Muhafızları'nın ve Amerikalıların çoğunun nefret ettiği bu üç kişiyi Kalibaf ve Arakçi; İslamabad ve Cenevre'de gördü. Devrim Muhafızları şu anda bu ikisine karşı çok büyük bir nefret taşıyor" ifadelerini kullandı.