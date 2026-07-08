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ABD Başkanı Trump: İran ile ateşkes benim için bitti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD Başkanı Trump: İran ile ateşkes benim için bitti

ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Zirvesi'nin ikinci gününde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Zirvesi'nin ikinci gününde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen basın toplantısında İran, NATO, Türkiye, İspanya ve Grönland'a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRUMP: İRAN İLE ATEŞKES BİTTİ

"İRAN İLE ATEŞKES BİTTİ"

İran konusunda sert ifadeler kullanan Trump, ateşkesin sona erdiğini düşündüğünü belirterek Tahran yönetimini ağır sözlerle hedef aldı.

Trump, "Bence ateşkes sona erdi. Bu insanlarla anlaşmak istemiyorum. Bunlar hastalıklı insanlar. Bana kalırsa bu iş bitti. İranlılarla bir anlaşma yaptık ancak hiç konuşmamışız gibi davranmaya devam ettiler. Görüşmeler olabilir ama bunun vakit kaybı olacağını düşünüyorum. Onlar yalancı, hilebaz ve hastalıklı insanlar." dedi.

ABD Başkanı Trump: İran ile ateşkes benim için bitti - 1

İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, "35 bin kişiyi öldürdüler. İnsanlar da 'Nasıl bu devleti ele geçiremezler?' diye sorgulamaya başladı. Çok sayıda insan öldü. Ben artık bu insanlarla vaktimi harcamak istemiyorum. Bizim ekibimiz görüşmelere devam edebilir ancak ben İran'ı artık sevmiyorum. ABD'ye hiçbir zaman adil davranmadılar." diye konuştu.

İSRAİL'E AYAR: BEN OLMASAYDIM SİZİ VURABİLİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da konuşan Trump, Türkiye ile ilişkilerine dikkat çekti.

Trump, "Erdoğan'ı seviyorum. Bibi'yi de seviyorum ancak ona da söyledim, ben olmasaydım İsrail'i vurabilirdi. O benim için kırmızı halıları serdi. F-35'leri almaya çalışıyor. Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu var. Türkiye'nin savaşa girmemesi doğru bir karardı." dedi.

ABD Başkanı Trump: İran ile ateşkes benim için bitti - 2

"İSPANYA KORKUNÇ BİR NATO MÜTTEFİKİ"

NATO içerisinde özellikle İspanya'yı hedef alan Trump, Madrid yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Trump, "İspanya gerçekten korkunç bir NATO müttefiki. İspanya ile hiçbir ilişkim olmasını istemiyorum. En kötü davranan ülkelerden biri. Net bir şekilde kötü davranıyorlar. Sonunda 'Lütfen sizinle ticaret yapmak istiyoruz.' diyerek geri gelecekler." ifadelerini kullandı.

"ONLARI ARADIM, YARDIM ETMEDİLER"

Trump, NATO'nun mali yükünün büyük bölümünü ABD'nin üstlendiğini savunarak bazı müttefiklerini eleştirdi.

"Yakın dönemde 1 trilyon dolar harcadık. Bu ülkeleri Rusya'dan korumak için büyük bedeller ödedik. NATO'nun maliyetinin neredeyse tamamını biz karşılıyorduk. Bazı ülkeler hiçbir şey ödemiyordu." diyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

ABD Başkanı Trump: İran ile ateşkes benim için bitti - 3

"İngiltere'yi aradım, Almanya ile konuştum, yardım etmek istemediler. Bazı küçük ülkeler destek vermek istedi ancak onlar da çok kırılgan. NATO'ya karşı zaman zaman öfkeli olsam da bugün adil davranıldığını görüyorum. Mark Rutte gibi bir lidere sahip olduğu için NATO çok şanslı."

"GRÖNLAND'I İSTİYORUZ"

Trump, Grönland'ın stratejik önemine de değinerek ABD'nin bölgeye bakışını anlattı.

Trump, "Grönland'ı bütün dünyanın güvenliği için istiyoruz. Danimarka bir günde Hitler tarafından yenildi. Grönland'ı biz kurtardık ve geri verdik." dedi.

ABD Başkanı Trump: İran ile ateşkes benim için bitti - 4

RUTTE: "ABD'NİN SALDIRISI GEREKLİ VE ORANTILIYDI"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise İran'a yönelik ABD saldırısına destek verdi.

Rutte, "Dün akşam gerçekleştirilen saldırı gerekli ve orantılıydı. İran konusunda birçok ülkenin ABD'ye uzaktan destek verdiğini söyleyebilirim. ABD'nin İran'a yaptığı önemli. ABD şirketleri de daha fazla iş yapmaya başladı." ifadelerini kullandı.

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