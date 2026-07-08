ABD Başkanı Trump: İran ile ateşkes benim için bitti

Trump, "Bence ateşkes sona erdi. Bu insanlarla anlaşmak istemiyorum. Bunlar hastalıklı insanlar. Bana kalırsa bu iş bitti. İranlılarla bir anlaşma yaptık ancak hiç konuşmamışız gibi davranmaya devam ettiler. Görüşmeler olabilir ama bunun vakit kaybı olacağını düşünüyorum. Onlar yalancı, hilebaz ve hastalıklı insanlar." dedi.

İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, "35 bin kişiyi öldürdüler. İnsanlar da 'Nasıl bu devleti ele geçiremezler?' diye sorgulamaya başladı. Çok sayıda insan öldü. Ben artık bu insanlarla vaktimi harcamak istemiyorum. Bizim ekibimiz görüşmelere devam edebilir ancak ben İran'ı artık sevmiyorum. ABD'ye hiçbir zaman adil davranmadılar." diye konuştu.

İSRAİL'E AYAR: BEN OLMASAYDIM SİZİ VURABİLİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da konuşan Trump, Türkiye ile ilişkilerine dikkat çekti.

Trump, "Erdoğan'ı seviyorum. Bibi'yi de seviyorum ancak ona da söyledim, ben olmasaydım İsrail'i vurabilirdi. O benim için kırmızı halıları serdi. F-35'leri almaya çalışıyor. Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu var. Türkiye'nin savaşa girmemesi doğru bir karardı." dedi.