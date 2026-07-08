NATO'da tarih yazan Ankara Zirvesi! 2 gün boyunca neler oldu? "Tehdit algısını yenileme noktasında önemli adımlar"
Türkiye'nin uluslararası diplomasideki belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koyan tarihi 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen zirvede NATO'nun yeni yol haritası olan 3.0 stratejisi şekillenirken, A Haber ekibi 48 saat boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden kesintisiz yayınlarla tüm kritik gelişmeleri anbean ekranlara taşıdı. A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, dünyanın konuştuğu NATO zirvesinde öne çıkanları aktardı.
22 yıl aradan sonra Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, dünya diplomasisinin odağı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tarihi zirvede, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 32 ülkenin lideri Ankara'da ağırlandı.
NATO'nun 3.0 stratejisi ile sonuç bildirgesinde yer alan kritik kararların öne çıktığı zirveyi A Haber ekibi, 48 saat boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden kesintisiz yayınlarla anbean ekranlara taşıdı. Peki, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde hangi kritik gelişmeler yaşandı? A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, zirvenin perde arkasını, öne çıkan başlıkları ve başkentteki gözlemlerini aktardı.
DİPLOMASİNİN KALBİ KÜLLİYE'DE ATTI
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, yerli ve yabancı basının görüşlerini aktararak Ankara'da gerçekleşen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin en iyi zirve olduğunu belirttiğini vurguladığını, her detayın incelikle düşünüldüğüne dikkat çekti.
Kavasoğlu, gün içerisinde başkentte yaşananları aktararak; "Donald Trump'ı yaklaşık 3-3,5 saat bekledik, toplantısı gecikmeli başladı ancak zirve bittiği halde Külliye'nin ışıkları yanmaya devam ediyor. Şu dakikalarda Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Suriye Devlet Başkanı Şara ile önemli bir görüşmesi var. Yerli ve yabancı basın mensuplarının ortak görüşü, bu zirvenin takip ettiğimiz en iyi zirve olduğudur" ifadelerini kullandı.
NATO'DA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN ADRESİ: ANKARA
Zirvenin stratejik önemine vurgu yapan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Bu zirvenin diğerlerinden farkı, NATO'nun değişim ve dönüşüm içerisindeki en ciddi adımlarının atıldığı yer olmasıdır. Sadece üye ülkeler değil, dünyadaki tüm sorunlu bölgelerle ilgili masalar kuruldu. Tehdit algısının yenilenmesi noktasında Ankara'da çok önemli kararlar alındı" sözleriyle süreci aktardı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ ZAFERİ
Zirve takibine sabahın ilk ışıklarıyla başladıklarını belirten A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül, "Sabah 6:30'da Külliye'ye geldik. Macron, Meloni ve Trump gibi isimlerin geçişlerini heyecanla takip ettik. Başkan Erdoğan'ın kürsüde ne kadar uzun süre kaldığına ve keyfinin ne kadar yerinde olduğuna tanıklık ettik. Zirve büyük bir başarıyla tamamlandı" şeklinde konuştu.
Algül ayrıca, Orhan Sali'nin Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı röportajın iki ülke arasındaki soğuk rüzgarları yumuşattığına dikkat çekti.
ZİRVE ARKASINDA TRUMP VE MELONİ ARASINDAKİ GERİLİM
Liderler arasındaki ikili ilişkilere değinen Emine Kavasoğlu, "Miçotakis'in verdiği röportaj Türkiye ile ılımlı ilişkiler istendiğini açıkça ortaya koydu. Öte yandan Meloni ve Trump arasındaki gerginlik aile fotoğrafına da yansıdı. Trump'ın zirveye farklı bir kapıdan girmesi ve diğer liderlerin ona karşı tavrı en çok merak edilen konulardı" ifadelerini kullandı.
ANKARA'DA YAZILAN TARİH: NATO 3.0
Son olarak zirve salonundaki atmosferi anlatan Orhan Sali, "NATO 3.0 Ankara'da yazıldı. Liderler bu koridorlardan geçerek ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulundular. Zirve resmi olarak bitmiş görünse de diplomasi trafiği ve alınan kararların yankıları yarın da devam edecek. Arnavutluk, Slovenya ve Karadağ'ın bir zirve toplantısı olacak." sözleriyle Ankara'nın küresel siyasetteki ağırlığını bir kez daha vurguladı.