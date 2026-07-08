NATO'da tarih yazan Ankara Zirvesi! 2 gün boyunca neler oldu? "Tehdit algısını yenileme noktasında önemli adımlar"

22 yıl aradan sonra Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, dünya diplomasisinin odağı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tarihi zirvede, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 32 ülkenin lideri Ankara'da ağırlandı.

NATO'nun 3.0 stratejisi ile sonuç bildirgesinde yer alan kritik kararların öne çıktığı zirveyi A Haber ekibi, 48 saat boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden kesintisiz yayınlarla anbean ekranlara taşıdı. Peki, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde hangi kritik gelişmeler yaşandı? A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, zirvenin perde arkasını, öne çıkan başlıkları ve başkentteki gözlemlerini aktardı.

DİPLOMASİNİN KALBİ KÜLLİYE'DE ATTI

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, yerli ve yabancı basının görüşlerini aktararak Ankara'da gerçekleşen 36'ncı ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin en iyi zirve olduğunu belirttiğini vurguladığını, her detayın incelikle düşünüldüğüne dikkat çekti.

Kavasoğlu, gün içerisinde başkentte yaşananları aktararak; "Donald Trump'ı yaklaşık 3-3,5 saat bekledik, toplantısı gecikmeli başladı ancak zirve bittiği halde Külliye'nin ışıkları yanmaya devam ediyor. Şu dakikalarda Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Suriye Devlet Başkanı Şara ile önemli bir görüşmesi var. Yerli ve yabancı basın mensuplarının ortak görüşü, bu zirvenin takip ettiğimiz en iyi zirve olduğudur" ifadelerini kullandı.