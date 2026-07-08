NATO Zirvesi'nde dikkat çeken kare! Başkan Erdoğan'ın kalemi ilgi odağı oldu
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Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi’nin basına açık bölümünde dikkat çeken anlar yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki kalem, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve SSB Başkanı Haluk Görgün tarafından yakından incelendi. O anlar kameralara da yansıdı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin basına açık bölümünde dikkat çeken anlara tanıklık edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki kalem, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün tarafından bir süre incelendi.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Zirve öncesinde salonda bulunan Kalın, Yılmaz ve Görgün'ün Başkan Erdoğan'ın masasındaki kalemi yakından inceleyerek kendi aralarında kısa süre sohbet ettiği anlar kameralara yansıdı.
Basına açık bölümde yaşanan bu anlar salondaki basın mensuplarının dikkatini çekerken, görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.