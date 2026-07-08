NATO Zirvesi'nde dikkat çeken kare! Başkan Erdoğan'ın kalemi ilgi odağı oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi’nin basına açık bölümünde dikkat çeken anlar yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki kalem, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve SSB Başkanı Haluk Görgün tarafından yakından incelendi. O anlar kameralara da yansıdı.