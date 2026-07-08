Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyaloğun önemine dikkat çeken Kiryakos Miçotakis, "Ben her zaman ülkelerimiz arasında yapıcı, işlevsel ve verimli bir ilişkinin destekçisi oldum ki bu aynı zamanda Atina Bildirgesi'nin ruhu da buydu." ifadelerini kullandı. İlişkilerin birçok boyutta ilerleme kaydettiğini belirten Başbakan Miçotakis, "Özellikle göç yönetimine değinmek isterim; bu, etkili şekilde iş birliği yaptığımız alanlardan biridir. Sınır ötesi ticaret gelişti. Birçok Türk vatandaşı, hızlı vize programı sayesinde Doğu Ege'deki Yunan adalarını ziyaret ediyor. Ben her zaman halklar arasındaki ilişkilerin değerine inanıyorum. " sözleriyle iki ülke arasındaki sosyal ve ekonomik etkileşimin arttığını dile getirdi.

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"DENİZ YETKİ ALANLARI MESELESİNİ ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR" Miçotakis,"Bunun ötesinde, birkaç ay önce Ankara'ya yaptığım ziyaret sırasında da açıkça ifade ettiğim gibi, Türkiye ile aramızda temel bir görüş ayrılığı bulunmaktadır. Bu da Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması meselesidir. Bu uzun yıllardır devam eden sorunun çözüm çerçevesi ise uluslararası hukuka bağlı kalınması, özellikle de uluslararası deniz hukukunun ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin uygulanmasıdır." açıklamasında bulundu.

"SORUNLARA RAĞMEN BARIŞ İÇİNDE YAŞAYABİLİRİZ"

Başkan Erdoğan ile olan çalışma disiplinine vurgu yapan Yunanistan Başbakanı, "Yapıcı bir ilişki doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Geçmişten gelen problemlerin bugünü engellememesi gerektiğini belirten Miçotakis, "Ayrıca, bu konuda tamamen açık olmak istiyorum: 1970'li yıllardan bu yana süregelen bu uzun soluklu sorunu çözememiş olsak bile, bu iki ülkenin barış içinde yaşayamayacağı ve gündemdeki diğer konularla ilgilenemeyeceği anlamına gelmez. Bu nedenle geçmişten kaynaklanan sorunların ve Türk Büyük Millet Meclisi'nin 1990'lı yıllarda aldığı kararların günümüz dünyasında artık yeri olmadığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.