NATO Zirvesi'nde dikkat çeken kareler: Meloni Trump'ı görür görmez başını çevirdi
Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, diplomatik temasların yanı sıra dikkat çeken görüntülere de sahne oldu. G7 Zirvesi sonrasında açıklamalarıyla gündeme gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da ilk kez aynı karede yer aldı. Aile fotoğrafı çekimi sırasında Meloni'nin Trump'ı fark ettikten sonra başını başka yöne çevirdiği görüldü.
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin karşıladığı liderler, resmi törenin ardından geleneksel aile fotoğrafı için objektif karşısına geçti.
Fotoğraf çekiminde Başkan Erdoğan'ın sağında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, solunda ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yer aldı.
Liderler daha sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na geçti. Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da toplantı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir süre ayaküstü sohbet etti.
MELONİ TRUMP'I GÖRÜNCE BAŞINI ÇEVİRDİ
Aile fotoğrafı çekimi sırasında kameralara yansıyan görüntüler zirvenin en dikkat çeken anları arasında yer aldı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ABD Başkanı Donald Trump'ı fark ettikten sonra başını başka yöne çevirdiği görüldü. İki liderin fotoğraf çekimi boyunca birbirinden uzak noktalarda yer alması da dikkat çekti.
Zirve öncesinde İtalyan basınında yer alan haberlerde ise Meloni'nin protokol düzeni hazırlanırken Trump ile yan yana getirilmemesi yönünde girişimde bulunduğu öne sürülmüştü. Meloni, NATO Zirvesi kapsamında Trump ile ikili görüşme de gerçekleştirmedi.
TRUMP "YALVARDI" DEMİŞTİ
İki lider arasındaki gerilim Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin ardından başlamıştı.
Trump, 19 Haziran'da İtalyan televizyon kanalı La7'de yayımlanan demecinde Meloni için, "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı" ifadelerini kullanmıştı.