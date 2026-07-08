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NATO Zirvesi'nde dikkat çeken kareler: Meloni Trump'ı görür görmez başını çevirdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, diplomatik temasların yanı sıra dikkat çeken görüntülere de sahne oldu. G7 Zirvesi sonrasında açıklamalarıyla gündeme gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da ilk kez aynı karede yer aldı. Aile fotoğrafı çekimi sırasında Meloni'nin Trump'ı fark ettikten sonra başını başka yöne çevirdiği görüldü.

NATO Zirvesi'nde dikkat çeken kareler: Meloni Trump'ı görür görmez başını çevirdi 1

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin karşıladığı liderler, resmi törenin ardından geleneksel aile fotoğrafı için objektif karşısına geçti.

Fotoğraf çekiminde Başkan Erdoğan'ın sağında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, solunda ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yer aldı.

NATO Zirvesi'nde dikkat çeken kareler: Meloni Trump'ı görür görmez başını çevirdi 2

Liderler daha sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na geçti. Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da toplantı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir süre ayaküstü sohbet etti.

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NATO Zirvesi'nde dikkat çeken kareler: Meloni Trump'ı görür görmez başını çevirdi 3

MELONİ TRUMP'I GÖRÜNCE BAŞINI ÇEVİRDİ

Aile fotoğrafı çekimi sırasında kameralara yansıyan görüntüler zirvenin en dikkat çeken anları arasında yer aldı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ABD Başkanı Donald Trump'ı fark ettikten sonra başını başka yöne çevirdiği görüldü. İki liderin fotoğraf çekimi boyunca birbirinden uzak noktalarda yer alması da dikkat çekti.

NATO Zirvesi'nde dikkat çeken kareler: Meloni Trump'ı görür görmez başını çevirdi 4

Zirve öncesinde İtalyan basınında yer alan haberlerde ise Meloni'nin protokol düzeni hazırlanırken Trump ile yan yana getirilmemesi yönünde girişimde bulunduğu öne sürülmüştü. Meloni, NATO Zirvesi kapsamında Trump ile ikili görüşme de gerçekleştirmedi.

NATO Zirvesi'nde dikkat çeken kareler: Meloni Trump'ı görür görmez başını çevirdi 5

TRUMP "YALVARDI" DEMİŞTİ

İki lider arasındaki gerilim Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin ardından başlamıştı.

Trump, 19 Haziran'da İtalyan televizyon kanalı La7'de yayımlanan demecinde Meloni için, "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı" ifadelerini kullanmıştı.

NATO Zirvesi'nde dikkat çeken kareler: Meloni Trump'ı görür görmez başını çevirdi 6

Meloni ise aynı gün yaptığı açıklamada Trump'ın sözlerini yalanlayarak, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız" karşılığını vermişti.

Trump daha sonra Meloni ile tokalaştığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış ve "Uzaklaştırma kararı gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

NATO Zirvesi'nde dikkat çeken kareler: Meloni Trump'ı görür görmez başını çevirdi 7

TRUMP'A PEŞ PEŞE TEPKİLER

İtalya Başbakanlığı (Palazzo Chigi), Trump'ın paylaşımlarına doğrudan yanıt vermeyeceklerini açıklamıştı. Açıklamada Başbakan Meloni'nin Ankara'daki NATO Zirvesi'nin gündemindeki konulara odaklandığı belirtilmişti.

NATO Zirvesi'nde dikkat çeken kareler: Meloni Trump'ı görür görmez başını çevirdi 8

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, SKY TG24'e yaptığı açıklamada, "Biz en başından beri bu tür açıklamalara yanıt vermeyeceğimizi söyledik. Transatlantik ilişkilerinin bireysel açıklamaların çok ötesinde olduğuna inanıyoruz" demişti.

NATO Zirvesi'nde dikkat çeken kareler: Meloni Trump'ı görür görmez başını çevirdi 9

Savunma Bakanı Guido Crosetto ise, "Önemli olan ABD gibi kilit bir müttefikle ilişkileri sürdürmektir. İnsanlar gelir geçer, ancak müttefiklerle ilişkiler devam etmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

İtalya'da ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein de Trump'ın Meloni'ye yönelik açıklamalarını "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.

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