NATO Zirvesi'nde dikkat çeken kareler: Meloni Trump'ı görür görmez başını çevirdi

Meloni ise aynı gün yaptığı açıklamada Trump'ın sözlerini yalanlayarak, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız" karşılığını vermişti. Trump daha sonra Meloni ile tokalaştığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış ve "Uzaklaştırma kararı gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'A PEŞ PEŞE TEPKİLER İtalya Başbakanlığı (Palazzo Chigi), Trump'ın paylaşımlarına doğrudan yanıt vermeyeceklerini açıklamıştı. Açıklamada Başbakan Meloni'nin Ankara'daki NATO Zirvesi'nin gündemindeki konulara odaklandığı belirtilmişti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, SKY TG24'e yaptığı açıklamada, "Biz en başından beri bu tür açıklamalara yanıt vermeyeceğimizi söyledik. Transatlantik ilişkilerinin bireysel açıklamaların çok ötesinde olduğuna inanıyoruz" demişti.