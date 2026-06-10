CHP'de 9 vekil için ihraç hamlesi! Son kulis bilgileri A Haber'de: “Grup Başkanı Faik Öztrak olacak”
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kritik toplantının ardından 9 milletvekilinin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Bülent Erandaç, CHP'de disiplin sürecinin yalnızca milletvekilleriyle sınırlı kalmayabileceğine ilişkin dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı.
Parti içinde kapsamlı bir yeniden yapılanma hazırlığının konuşulduğunu belirten Erandaç, ihraç sürecinin ardından Meclis grubunda da önemli değişikliklerin gündeme gelebileceğini ifade etti. CHP kulislerinde, Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak'ın getirilebileceği yönünde değerlendirmelerin yapıldığını aktaran Erandaç, söz konusu iddiaların Ankara siyasetinde yakından takip edildiğini söyledi.
KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNDEKİ "KARA LİSTE"
CHP içinde kılıçların çekildiği ve geri dönüşü olmayan bir yola girildiği bu sıcak saatlerde, gazeteci Bülent Erandaç çok çarpıcı detayları gündeme taşıdı. Parti içindeki tasfiye sürecine dikkat çeken Bülent Erandaç, "Çok önemli bir konu tartışılıyor, iki tane grup başkanvekili düştü. Gökhan Günaydın ile Ali Mahir Başarır'ın yerleri boşaldı, Murat Emir ise henüz gönderilmedi" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun elindeki listenin sadece siyasi hamlelerden ibaret olmadığını vurgulayan Erandaç, "Kemal Bey'in elinde çok daha geniş bir liste var. Bu liste sadece bu olaylarla ilgili değil; yargılanma, mahkeme, rüşvet ve yolsuzluk bağlantılarıyla ilgili diğer 5 isim de çok kritik. Bu isimlerle ilgili mahkemeler zaten devam ediyor. Sadece Kemal Bey'in kararıyla değil, doğrudan doğruya yarın başka mahkemelerde de yargılama usulleri var" sözleriyle CHP içindeki yolsuzluk sarmalının derinliğine işaret etti.
ÖZGÜR ÖZEL İÇİN ÇEMBER DARALIYOR: DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI GÜNDEMDE!
Siyasetin merkez üssü Ankara'da bekleyen dosyalar, CHP yönetimini köşeye sıkıştırmış durumda. Parlamenterler Savcılığı'nda bekleyen kritik dosyaya dikkat çeken Bülent Erandaç, "Ankara'da iki mahkeme var. Bir tanesi Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili; yolsuzluk ve rüşvetle ilgili Parlamenterler Savcılığı'nda bekleyen bir olay bu" dedi. Yargı sürecinin sadece Özel ile sınırlı kalmadığını belirten Erandaç, "1 Temmuz'da İstanbul ve İzmir Belediye Başkanlarının da içinde olduğu 12 kişiyle ilgili, 26. Asliye Ceza'da bir mahkeme var. Bu olaylarda isimler tek tek elenecek" şeklinde konuştu.
GRUP BAŞKANLIĞI İÇİN BOMBA İSİM: FAİK ÖZTRAK DEVREDE
Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki iki başlılığı bitirmek için kararlı olduğunu ifade eden Erandaç, yeni yapılanma planını şu sözlerle aktardı:
"Kemal Bey ne yapacak? İki grup başkanvekili düştü. Bu hafta milletvekilleriyle ve Parti Meclisi ile görüşmeleri olacak. Ayrıca Kemal Bey, Numan Kurtulmuş'a bir yazı yazarak 'Grup Başkanı Odası' olarak değiştirilen odayı kendisine tahsis edilmesini istedi."
Kılıçdaroğlu'nun Meclis grubunu tamamen kontrol altına alacağını belirten Erandaç, "Grup Başkanı olarak Ankara'da Faik Öztrak ismi geçiyor. Faik Bey'i grup başkanı yapmayı planlıyor, bu yüzden onu MYK'ya almadı. Tekirdağ Milletvekili olarak uzun süredir sessiz kalan Öztrak, dün adeta bomba gibi bir çıkışla Özgür Özel ve arkadaşlarını hedef aldı" dedi. Erandaç, Kılıçdaroğlu'nun gelecek hafta grup toplantısını bizzat kendisinin yapacağını ve iki başlılığın sona ereceğini de sözlerine ekledi.
MANİSA'DA SICAK TEMAS: ÖZGÜR ÖZEL'İN ŞOFÖRÜNE GÖZALTI ŞOKU!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'dan gelen haberler, genel merkezde adeta deprem etkisi yarattı. Yolsuzluk soruşturmasının yeni bir safhaya geçtiğini belirten Bülent Erandaç, "Özgür Özel'in şu dakikalarda çok büyük bir sıkıntısı var. Şehzadeler AŞ Genel Müdürü Cem Yücel ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı'nın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Bu Anıl Demir, aynı zamanda Özgür Özel'in Manisa'daki şoförlüğünü yapıyor" diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu. Soruşturmanın detaylarına inen Erandaç, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, Manisa'da vefat eden belediye başkanına götürdüğü parayla ilgili soruşturma yeni bir aşamaya geldi. Bu gözaltılar doğrudan Özgür Özel'i etkileyecek cinsten" ifadelerini kullandı.