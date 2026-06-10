CHP'de 9 vekil için ihraç hamlesi! Son kulis bilgileri A Haber'de: “Grup Başkanı Faik Öztrak olacak”

Parti içinde kapsamlı bir yeniden yapılanma hazırlığının konuşulduğunu belirten Erandaç, ihraç sürecinin ardından Meclis grubunda da önemli değişikliklerin gündeme gelebileceğini ifade etti. CHP kulislerinde, Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak'ın getirilebileceği yönünde değerlendirmelerin yapıldığını aktaran Erandaç, söz konusu iddiaların Ankara siyasetinde yakından takip edildiğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNDEKİ "KARA LİSTE"

CHP içinde kılıçların çekildiği ve geri dönüşü olmayan bir yola girildiği bu sıcak saatlerde, gazeteci Bülent Erandaç çok çarpıcı detayları gündeme taşıdı. Parti içindeki tasfiye sürecine dikkat çeken Bülent Erandaç, "Çok önemli bir konu tartışılıyor, iki tane grup başkanvekili düştü. Gökhan Günaydın ile Ali Mahir Başarır'ın yerleri boşaldı, Murat Emir ise henüz gönderilmedi" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun elindeki listenin sadece siyasi hamlelerden ibaret olmadığını vurgulayan Erandaç, "Kemal Bey'in elinde çok daha geniş bir liste var. Bu liste sadece bu olaylarla ilgili değil; yargılanma, mahkeme, rüşvet ve yolsuzluk bağlantılarıyla ilgili diğer 5 isim de çok kritik. Bu isimlerle ilgili mahkemeler zaten devam ediyor. Sadece Kemal Bey'in kararıyla değil, doğrudan doğruya yarın başka mahkemelerde de yargılama usulleri var" sözleriyle CHP içindeki yolsuzluk sarmalının derinliğine işaret etti.

ÖZGÜR ÖZEL İÇİN ÇEMBER DARALIYOR: DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI GÜNDEMDE!

Siyasetin merkez üssü Ankara'da bekleyen dosyalar, CHP yönetimini köşeye sıkıştırmış durumda. Parlamenterler Savcılığı'nda bekleyen kritik dosyaya dikkat çeken Bülent Erandaç, "Ankara'da iki mahkeme var. Bir tanesi Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili; yolsuzluk ve rüşvetle ilgili Parlamenterler Savcılığı'nda bekleyen bir olay bu" dedi. Yargı sürecinin sadece Özel ile sınırlı kalmadığını belirten Erandaç, "1 Temmuz'da İstanbul ve İzmir Belediye Başkanlarının da içinde olduğu 12 kişiyle ilgili, 26. Asliye Ceza'da bir mahkeme var. Bu olaylarda isimler tek tek elenecek" şeklinde konuştu.