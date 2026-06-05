A Haber’de çarpıcı kulis: Özgür Özel’e kendi grubu içinde yeni parti tepkisi: Bu yol doğru yol değil!

Ana muhalefette kurultay tartışmaları ve "mutlak butlan" davası üzerinden büyüyen kriz her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Özgür Özel ve ekibinin yeni bir siyasi oluşum için hazırlık yaptığı iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirirken, milletvekilleri arasında yaşanan görüş ayrılıkları ve Ekrem İmamoğlu'nun Meclis grubu üzerindeki etkisine yönelik değerlendirmeler parti içindeki gerilimi gözler önüne serdi.

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN 'YENİ PARTİ' İDDİASI

Siyasetin ateş hattında CHP içindeki bölünme senaryoları tartışılırken, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, partinin geleceğine dair çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı. Coşkun Başbuğ'un "Şimdi bir ara şöyle bir kulis bilgisi vardı: Bu yeni parti kurulsun kurulmasın konusu Özgür Özel ve onunla birlikte hareket edenler arasında tartışılıyor. Bendeki bilgiye göre, grup içerisinde Özgür Özel'e 'Bu iş doğru iş değil, bu yol doğru yol değil, parti kurmakla bir yere varamayız' diyerek bu fikre karşı çıktıkları ve Özgür Özel'i engelledikleri yönünde duyumlar var. Acaba şu an yeni parti konuşulduğuna göre Özgür Özel, birlikte hareket ettiği milletvekillerinin tamamının desteğini almış diyebilir miyiz?" sorusu dikkat çekti.