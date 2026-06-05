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A Haber’de çarpıcı kulis: Özgür Özel’e kendi grubu içinde yeni parti tepkisi: Bu yol doğru yol değil!

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A Haber’de çarpıcı kulis: Özgür Özel’e kendi grubu içinde yeni parti tepkisi: Bu yol doğru yol değil!

CHP'de kurultay davası ve "mutlak butlan" tartışmalarıyla büyüyen kriz yeni bir kırılma noktasına taşındı. Özgür Özel'in yeni parti hazırlığında olduğu iddiaları kulisleri hareketlendirirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklenen grup konuşması öncesi parti içindeki çatlaklar gün yüzüne çıktı. A Haber yayınında son kulis bilgisini paylaşan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Özel'e kendi ekibinden "Bu yol doğru yol değil" itirazlarının yükseldiği iddialarını dile getirdi.

Ana muhalefette kurultay tartışmaları ve "mutlak butlan" davası üzerinden büyüyen kriz her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Özgür Özel ve ekibinin yeni bir siyasi oluşum için hazırlık yaptığı iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirirken, milletvekilleri arasında yaşanan görüş ayrılıkları ve Ekrem İmamoğlu'nun Meclis grubu üzerindeki etkisine yönelik değerlendirmeler parti içindeki gerilimi gözler önüne serdi.

CHP'DE YENİ PARTİ ÇATLAĞI! "BU YOL DOĞRU YOL DEĞİL"

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN 'YENİ PARTİ' İDDİASI

Siyasetin ateş hattında CHP içindeki bölünme senaryoları tartışılırken, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, partinin geleceğine dair çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı. Coşkun Başbuğ'un "Şimdi bir ara şöyle bir kulis bilgisi vardı: Bu yeni parti kurulsun kurulmasın konusu Özgür Özel ve onunla birlikte hareket edenler arasında tartışılıyor. Bendeki bilgiye göre, grup içerisinde Özgür Özel'e 'Bu iş doğru iş değil, bu yol doğru yol değil, parti kurmakla bir yere varamayız' diyerek bu fikre karşı çıktıkları ve Özgür Özel'i engelledikleri yönünde duyumlar var. Acaba şu an yeni parti konuşulduğuna göre Özgür Özel, birlikte hareket ettiği milletvekillerinin tamamının desteğini almış diyebilir miyiz?" sorusu dikkat çekti.

Siyasetin ateş hattında CHP içindeki bölünme senaryoları tartışılırken, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, partinin geleceğine dair çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Siyasetin ateş hattında CHP içindeki bölünme senaryoları tartışılırken, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, partinin geleceğine dair çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

MİLLETVEKİLLERİNDE BÜYÜK KARARSIZLIK VE 'AYRILIK' KORKUSU

Bu iddialara yanıt veren A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, CHP içindeki dengelerin sanıldığından çok daha karmaşık olduğunu vurguladı. Tülay Ağaoğlu, "Hayır, o durum çok değişebilir. CHP'den ayrılmak istemeyen birçok milletvekili var Özgür Özel'in yanında yer alsalar bile. Örneğin Oğuz Kaan Salıcı bugün bir televizyon programına katılarak diyalog ve uzlaşma çağrısı yaptı ve 'Ben CHP'den ayrılmam' diyerek tarafsız bir noktada durduğunu gösterdi. Özgür Özel'in yanında olduğu söylenen birçok ismin, bugün yeni bir parti kurulsa oraya gitmeyeceği konuşuluyor" sözleriyle partideki istifa korkusuna dikkat çekti. Ağaoğlu, milletvekillerinin şu an tam bir şaşkınlık içinde olduğunu belirterek, "Vekiller ne yöne gidecekleri konusunda net değiller. Gelecekte ne olacağını, kalırlarsa veya giderlerse başlarına ne geleceğini hesaplıyorlar. 'Gidersek ve başarısız olursak ne olur? Burada kalırsak ve CHP yeterli oyu alamazsa ne olur?' gibi hayati soruların yanıtını arıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bu iddialara yanıt veren A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, CHP içindeki dengelerin sanıldığından çok daha karmaşık olduğunu vurguladı (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Bu iddialara yanıt veren A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, CHP içindeki dengelerin sanıldığından çok daha karmaşık olduğunu vurguladı (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

İYİ PARTİ VE İTTİFAK PARTİSİ SEÇENEKLERİ MASADA

Yeni bir parti kurmanın zorluklarına değinen Tülay Ağaoğlu, alternatif senaryoların da kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlandığını aktardı. Ağaoğlu, "Yeni parti kurmak hiç kolay değil, çünkü bu iş ciddi bir maddi olanak, teşkilatlanma ve kurultay süreci gerektiriyor. Bu nedenle mevcut partilere geçiş de konuşuluyor. Bir ara İYİ Parti gündeme geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, son grup toplantısında Özgür Özel ve beraberindekilere kapılarının açık olduğuna dair sıcak mesajlar gönderirken, Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıları tamamen kapattı. Ayrıca İttifak Partisi gibi mevcut partilere bir geçiş süreci de yeni bir parti kurmanın ötesinde bir seçenek olarak duruyor" şeklinde konuştu.

Yeni bir parti kurmanın zorluklarına değinen Tülay Ağaoğlu, alternatif senaryoların da kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlandığını aktardı (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Yeni bir parti kurmanın zorluklarına değinen Tülay Ağaoğlu, alternatif senaryoların da kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlandığını aktardı (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

MECLİS GRUBUNDA EKREM İMAMOĞLU AĞIRLIĞI

CHP'li vekiller üzerindeki güç dengelerini analiz eden Tülay Ağaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yadsınamaz bir etkisi olduğunu ifade etti. Ağaoğlu, "Milletvekillerinin önemli bir kısmının belirlenmesinde İmamoğlu'nun etkisinin olduğu, bazı isimlerin tamamen onun ısrarıyla aday gösterildiği söyleniyor. İmamoğlu'nun grup üzerinde önemli bir ağırlığı var kuşkusuz. Ancak Özgür Özel'in yanındaki herkesin İmamoğlu taraftarı olduğunu söylemek yanlış olur. Bir kısım isim sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nu partinin geleceğinde görmediği için orada duruyor. Hatta 'mutlak butlan' kararından önce kulislerde, İmamoğlu'nun peşine bu kadar takılınmaması gerektiği ve Türkiye'nin başka sorunları varken sadece bu odaklı mitingler yapılmasından duyulan rahatsızlıklar dile getiriliyordu" diyerek parti içindeki çatlakların derinliğini gözler önüne serdi.

CHP’li vekiller üzerindeki güç dengelerini analiz eden Tülay Ağaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yadsınamaz bir etkisi olduğunu ifade etti (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)CHP’li vekiller üzerindeki güç dengelerini analiz eden Tülay Ağaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yadsınamaz bir etkisi olduğunu ifade etti (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

KILIÇDAROĞLU'NDAN SALI GÜNÜ TARİHİ HAMLE BEKLENİYOR

Gözler Salı günü yapılacak grup toplantısına çevrilmişken, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun meşruiyetini kanıtlamak için kürsüye çıkacağını öngördü. Yusuf Alabarda, "Divanın kurulup katip üyenin Kılıçdaroğlu'nu çağırması gibi bir durumun olmama ihtimali düşük. Çünkü bu bir meşruiyet kaybıdır. Kılıçdaroğlu milletvekili olmasa bile Genel Başkan sıfatıyla grup konuşması yapabilir, önünde hiçbir engel yoktur. Mahkeme mührü Süleyman olarak Kılıçdaroğlu'na verdiğine göre, o da Salı günü gelip konuşmasını yapacaktır" dedi. Alabarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meral Akşener örneklerini hatırlatarak, milletvekili olmayan genel başkanların grup konuşması yapmasının siyasi bir gelenek olduğunu vurguladı.

Gözler Salı günü yapılacak grup toplantısına çevrilmişken, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun meşruiyetini kanıtlamak için kürsüye çıkacağını öngördü (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Gözler Salı günü yapılacak grup toplantısına çevrilmişken, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun meşruiyetini kanıtlamak için kürsüye çıkacağını öngördü (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"KORSAN TOPLANTILARLA GRUP BAŞKANLIĞI OLMAZ"

Özgür Özel'in grup başkanlığı iddiasına sert eleştiriler getiren Yusuf Alabarda, hukuki ve siyasi meşruiyet tartışmasına yeni bir boyut kazandırdı. Alabarda, "Özgür Özel, 96 milletvekilinin 95'inin oyunu alarak grup başkanı olduğunu iddia ediyor ama Genel Başkanın bilgisi ve çağrısı olmadan yapılan toplantılardan meşru bir grup başkanı çıkmaz. Tıpkı olağanüstü kurultay için delege imzasına başvurulduğunda yeni tüzüğün 'Genel Başkanın çağrısını' şart koşması gibi. Siz Genel Başkanın çağrısı olmayan kapalı bir odada toplanıp kendinizi grup başkanı ilan edemezsiniz. Kılıçdaroğlu'nun demokratik yönetimini eleştirebilirsiniz ama korsan bir toplantıyla bu makamı gasp edemezsiniz. TBMM'nin resmiyeti ve mahkemenin kararı gereği Kılıçdaroğlu oraya gelir ve konuşmasını yapar" sözleriyle CHP'deki liderlik krizinin hukuk duvarına çarpabileceğine işaret etti.

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