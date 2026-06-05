A Haber’de çarpıcı kulis: Özgür Özel’e kendi grubu içinde yeni parti tepkisi: Bu yol doğru yol değil!
CHP'de kurultay davası ve "mutlak butlan" tartışmalarıyla büyüyen kriz yeni bir kırılma noktasına taşındı. Özgür Özel'in yeni parti hazırlığında olduğu iddiaları kulisleri hareketlendirirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklenen grup konuşması öncesi parti içindeki çatlaklar gün yüzüne çıktı. A Haber yayınında son kulis bilgisini paylaşan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Özel'e kendi ekibinden "Bu yol doğru yol değil" itirazlarının yükseldiği iddialarını dile getirdi.
Ana muhalefette kurultay tartışmaları ve "mutlak butlan" davası üzerinden büyüyen kriz her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Özgür Özel ve ekibinin yeni bir siyasi oluşum için hazırlık yaptığı iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirirken, milletvekilleri arasında yaşanan görüş ayrılıkları ve Ekrem İmamoğlu'nun Meclis grubu üzerindeki etkisine yönelik değerlendirmeler parti içindeki gerilimi gözler önüne serdi.
KULİSLERİ HAREKETLENDİREN 'YENİ PARTİ' İDDİASI
Siyasetin ateş hattında CHP içindeki bölünme senaryoları tartışılırken, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, partinin geleceğine dair çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı. Coşkun Başbuğ'un "Şimdi bir ara şöyle bir kulis bilgisi vardı: Bu yeni parti kurulsun kurulmasın konusu Özgür Özel ve onunla birlikte hareket edenler arasında tartışılıyor. Bendeki bilgiye göre, grup içerisinde Özgür Özel'e 'Bu iş doğru iş değil, bu yol doğru yol değil, parti kurmakla bir yere varamayız' diyerek bu fikre karşı çıktıkları ve Özgür Özel'i engelledikleri yönünde duyumlar var. Acaba şu an yeni parti konuşulduğuna göre Özgür Özel, birlikte hareket ettiği milletvekillerinin tamamının desteğini almış diyebilir miyiz?" sorusu dikkat çekti.
MİLLETVEKİLLERİNDE BÜYÜK KARARSIZLIK VE 'AYRILIK' KORKUSU
Bu iddialara yanıt veren A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, CHP içindeki dengelerin sanıldığından çok daha karmaşık olduğunu vurguladı. Tülay Ağaoğlu, "Hayır, o durum çok değişebilir. CHP'den ayrılmak istemeyen birçok milletvekili var Özgür Özel'in yanında yer alsalar bile. Örneğin Oğuz Kaan Salıcı bugün bir televizyon programına katılarak diyalog ve uzlaşma çağrısı yaptı ve 'Ben CHP'den ayrılmam' diyerek tarafsız bir noktada durduğunu gösterdi. Özgür Özel'in yanında olduğu söylenen birçok ismin, bugün yeni bir parti kurulsa oraya gitmeyeceği konuşuluyor" sözleriyle partideki istifa korkusuna dikkat çekti. Ağaoğlu, milletvekillerinin şu an tam bir şaşkınlık içinde olduğunu belirterek, "Vekiller ne yöne gidecekleri konusunda net değiller. Gelecekte ne olacağını, kalırlarsa veya giderlerse başlarına ne geleceğini hesaplıyorlar. 'Gidersek ve başarısız olursak ne olur? Burada kalırsak ve CHP yeterli oyu alamazsa ne olur?' gibi hayati soruların yanıtını arıyorlar" ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ VE İTTİFAK PARTİSİ SEÇENEKLERİ MASADA
Yeni bir parti kurmanın zorluklarına değinen Tülay Ağaoğlu, alternatif senaryoların da kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlandığını aktardı. Ağaoğlu, "Yeni parti kurmak hiç kolay değil, çünkü bu iş ciddi bir maddi olanak, teşkilatlanma ve kurultay süreci gerektiriyor. Bu nedenle mevcut partilere geçiş de konuşuluyor. Bir ara İYİ Parti gündeme geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, son grup toplantısında Özgür Özel ve beraberindekilere kapılarının açık olduğuna dair sıcak mesajlar gönderirken, Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıları tamamen kapattı. Ayrıca İttifak Partisi gibi mevcut partilere bir geçiş süreci de yeni bir parti kurmanın ötesinde bir seçenek olarak duruyor" şeklinde konuştu.