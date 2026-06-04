CANLI YAYIN

Muhittin Böcek'ten yeni itiraf: Özel'in talebiyle Ferdi Zeyrek'e 950 bin euro verdim | Özel'i yakacak sözler: Hepimizden para istedi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Muhittin Böcek'ten yeni itiraf: Özel'in talebiyle Ferdi Zeyrek'e 950 bin euro verdim | Özel'i yakacak sözler: Hepimizden para istedi

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında verdiği ifadede, seçim döneminde Özgür Özel’in talebiyle Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro teslim ettiğini ve toplamda 1 milyon 950 bin Euro, 200 bin Dolar ile 15 milyon TL ödeme yaptıklarını söyledi. Öte yandan Böcek genel merkezin tek bir kuruş yardım yapmadığı gibi, Konyaaltı ve çevre ilçelerin milyarlarca liralık seçim masraflarını da kendilerine ödettirdiğini ekledi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına ek ifade veren tutuklu eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'deki "kirli adaylık ve para trafiğini" tek tek deşifre etti. Böcek, "Özgür Özel bizzat talimat verdi. Oğlum genel merkezde 1 milyon Euro teslim etti, ben de Manisa'da çantayla 950 bin Euro rüşvet götürdüm. Lansmanda bile Özel'e 200 bin Dolar nakit verildi" dedi.

BÖCEK'TEN ÖZGÜR ÖZEL'İ YAKACAK İTİRAFLAR

PARA KULELERİNDE YENİ SKANDAL

CHP içindeki "para kuleleri" skandallarına bir yenisi daha eklendi, ancak bu kez itiraf bizzat işin içindeki ve en tepedeki isimden geldi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, savcılığa sunduğu 03/06/2026 tarihli dilekçeyle ek ifade verdi. Böcek'in avukatı eşliğinde imzaladığı resmi sorgu tutanağı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinin adının karıştığı milyon Euroluk adaylık pazarlıklarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek (DHA)Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek (DHA)

"ÖZGÜR ÖZEL AÇIKÇA PARA TALEP ETTİ"

İfadesinde 1999 yılından beri belediye başkanlığı yaptığını belirten Muhittin Böcek, 2024 yerel seçimlerinde adaylığının kasıtlı olarak Parti Meclisi'nde (PM) 20 gün boyunca bekletildiğini söyledi. Böcek, bu kriz esnasında Özgür Özel'in genel merkezde tüm belediye başkan adaylarının gözü önünde, "Seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir, yardımcı olun" diyerek açıkça para talep ettiğini itiraf etti.

ANKARA'DA 1 MİLYON EURO, MANİSA'DA SİYAH ÇANTAYLA 950 BİN EURO!*

Adaylık vizesi alabilmek için Özel'in talimatı doğrultusunda harekete geçtiğini söyleyen Böcek, adeta bir kurye trafiği yönettiklerini anlattı:

"Adaylığımın en kritik günlerinde Ankara'da lüks bir otelde kalıyordum. Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba oğlum Mustafa Gökhan Böcek'i aradı. Oğlum, 1 milyon Euro nakit parayı teslim etmek üzere gün içinde CHP Genel Merkez binasına gitti ve parayı teslim etti."

Böcek'in itirafları bununla da sınırlı kalmadı. Özgür Özel'in memleketi Manisa'daki seçimlerin fonlanması için kendisine özel talimat verdiğini belirten eski başkan, adeta bir rüşvet sevkiyatı yaptıklarını şu sözlerle itiraf etti:

"Makam aracım olan 07 ABB 008 plakalı Audi A8 L ve arkasındaki koruma araçlarıyla Manisa'ya gittik. Yanımda bir çanta içerisinde tam 950 bin Euro nakit para götürdüm. Ofiste Ferdi Zeyrek ile baş başa kaldığımızda, masasının yanına içi Euro dolu çantayı bıraktım. 'Seçim sürecinde katkımız olsun' dedim. Bunu Özgür Özel'in talimatıyla, adaylığıma katkısı olur düşüncesiyle yaptım."

Muhittin Böcek, Özgür Özel'in talebiyle binlerce euro ödeme yaptıklarını ifade etti (AA)Muhittin Böcek, Özgür Özel'in talebiyle binlerce euro ödeme yaptıklarını ifade etti (AA)

"İLÇELERİN MASRAFLARINI DA BİZE ÖDETTİ"

Muhittin Böcek'in resmi tutanağa geçen ifadelerine göre, paranın teslim edilmesinin hemen ardından Ocak ayı sonunda Antalya adaylığı onaylandı. Ancak genel merkezin para talebi bitmedi.

Böcek, 24 Şubat 2024'te Antalya Cam Piramit'te düzenlenen resmi aday tanıtım toplantısında (lansman) bile para çarkının döndüğünü belirterek, "Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba yine oğlumu aradı. Lansman günü salonda Özgür Özel'e bizzat 200 bin Dolar nakit para daha teslim edildi" dedi.

Ayrıca genel merkezin tek bir kuruş yardım yapmadığı gibi, Konyaaltı ve çevre ilçelerin milyarlarca liralık seçim masraflarını da kendilerine ödettirdiğini ekledi.

SAĞLIK SORUNLARINI GEREKÇE GÖSTERİP TAHLİYE İSTEDİ

Belediye iştiraki ANSET şirketindeki yolsuzluklar ve suç gelirleri soruşturmaları kapsamında 11 aydır yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan Muhittin Böcek, yaşadığı tüm bu kirli çarkı samimiyetle anlattığını iddia ederek, artan sağlık sorunları gerekçesiyle mahkemeden adli kontrolle tahliyesini talep etti.

Savcılığın, Böcek'in bu tarihi itiraflarının ardından CHP Genel Merkezi ve adı geçen yöneticiler hakkında "Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet", "İrtikap" ve "Suç Gelirlerinin Aklanması" yönünden soruşturmayı derinleştirmesi bekleniyor.

BÖCEK'İN MANİSA'YA GİTTİĞİ VE FERDİ ZEYREK'İN OFİSİNİ ZİYARET ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

15 Ocak 2024 tarihine ait HTS ve baz kayıtlarının incelenmesi sonucunda, Muhittin Böcek'in söz konusu tarihte Manisa'ya gittiği ve gün boyunca kentte bulunduğu tespit edildi. Teknik verilere göre Böcek'in kullandığı telefon hattı saat 10.10'da Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Alemsahlı bölgesinde ilk kez sinyal verirken, son kayıt yine aynı bölgede saat 18.32'de alındı. Böylece Böcek'in telefonunun Manisa sınırları içerisinde en az 8 saat 22 dakika boyunca bulunduğu belirlendi.

Kayıtlara göre Muhittin Böcek, Manisa'ya giriş yaptıktan sonra FZ Yapı ile bağlantılı olduğu değerlendirilen telefon hattıyla aynı gün üç ayrı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler saat 10.36, 11.52 ve 11.52'de yapılırken, görüşmelerin toplam süresi 83 saniye olarak kayıtlara geçti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Grup Başkanı Özgür Özel (AA)

BAZ İSTASYONLARINDAN TESPİT EDİLDİ

Sinyal analizlerinde dikkat çeken bir diğer husus ise görüşmeler sırasında FZ Yapı hattının bulunduğu konum oldu. Teknik kayıtlara göre söz konusu hat, görüşmeler esnasında Manisa'nın Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesi ve Organize Sanayi Bölgesi'ni kapsayan baz istasyonundan sinyal verdi. Bu bölgenin FZ Yapı'nın adres bilgileriyle örtüştüğü değerlendirildi.

Baz kayıtları, Muhittin Böcek'in telefonunun da son görüşmeden kısa süre sonra aynı bölgeye ulaştığını ortaya koydu. Böcek'in telefonu saat 12.06'da, FZ Yapı hattının bulunduğu baz kümesine bağlandı. Böylece son telefon görüşmesi ile aynı bölgeden sinyal alınması arasında yaklaşık 14 dakikalık bir zaman farkı olduğu belirlendi.

2 SAAT 29 DAKİKA KESİNTİSİZ SİNYAL

İncelemeye göre Muhittin Böcek'in telefonu söz konusu bölgede yalnızca kısa süreli bir geçiş yapmadı. Saat 12.06 ile 14.35 arasında aynı baz alanında toplam 120 kayıt oluşturuldu. Bu kayıtların büyük bölümünü veri iletişimi (GPRS) oluştururken, bölgede yaklaşık 2 saat 29 dakika boyunca kesintisiz sinyal alındığı tespit edildi.

Teknik verilerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa'ya geldiği, kentte bulunduğu süre içerisinde FZ Yapı ile telefon irtibatı kurduğu ve görüşmelerin ardından FZ Yapı'nın adresiyle örtüşen Yunusemre-75. Yıl Mahallesi bölgesinde yaklaşık iki buçuk saat kaldığının baz kayıtlarıyla desteklendiği belirtildi.

İtirafçı olan Muhittin Böcek (AA)İtirafçı olan Muhittin Böcek (AA)

15 OCAK 2024'TE MANİSA'YA GİDEN ARAÇLAR AYNI GÜN ANTALYA'YA DÖNDÜ

15 Ocak 2024 tarihine ilişkin araç geçiş ve baz kayıtları, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Manisa'ya yaptığı ziyaretin ayrıntılarını ortaya koydu. Teknik verilere göre, Böcek'in kullanımında olduğu değerlendirilen iki siyah makam aracı sabah saatlerinde Antalya'dan ayrılarak Manisa'ya hareket etti.

TEKNİK İNCELEME ORTAYA ÇIKTI: TEK SEFER GİTTİ

Kayıtlara göre Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tahsisli olduğu belirtilen 07 ABB 008 plakalı Audi A8L ile Aydoğanlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı 07 BAR 174 plakalı Skoda Superb marka araçlar, 15 Ocak sabahı saat 08.15-08.20 arasında Antalya'dan öncü-artçı düzeninde çıkış yaptı. Araçların ilk olarak saat 08.40'ta Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktasından geçtiği tespit edildi.

Araçların daha sonra Denizli ve Alaşehir güzergâhını kullanarak Manisa'ya ulaştığı belirlendi. HTS ve baz kayıtlarına göre Muhittin Böcek'in kullandığı telefon hattı saat 11.20 sıralarında Manisa'da sinyal vermeye başladı. Gün içerisinde telefonun ağırlıklı olarak Manisa merkezde bulunan Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri çevresinde konumlandığı, bu durumun saat 17.00'ye kadar devam ettiği kaydedildi.

Teknik incelemelerde dikkat çeken bir diğer husus ise ziyaretin tek seferlik olması oldu. Elde edilen verilere göre Muhittin Böcek'in 2024 yılı boyunca Manisa'ya yaptığı tek ziyaretin 15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştiği değerlendirildi.

Aynı gün akşam saatlerinde dönüş yoluna geçen konvoyun, Manisa'dan yaklaşık saat 17.00'de ayrıldığı, yine Alaşehir, Denizli ve Korkuteli güzergâhını kullanarak Antalya'ya döndüğü tespit edildi.

Zuhal Böcek tahliye edildiZuhal Böcek tahliye edildi ZUHAL BÖCEK TAHLİYE EDİLDİ

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın