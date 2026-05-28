CHP içinde bölünme: Özel destekçilerinin "Direniş" grubu yolsuzluklara kılıf
CHP Genel Merkezi önünde sergilenen "Haram araç" krizi muhalefet kanadındaki tansiyonu yükseltirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma hamlesi siyaset kulislerinde oldukça konuşuldu. Diğer yandan Özgür Özel taraftarının CHP içinde "Direniş" grubu kurması parti içinde bölünmeyi her geçen gün derinleştiriyor. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, söz konusu grubun asıl amacının parti içindeki yolsuzlukların konuşulmaması için açıldığını, Kılıçdaroğlu'nun "haram araç" etiketiyle verdiği talimatın, şaibeli kurultayda ortaya çıkan rüşvetlerin kaynağının sorgulanacağı bir sinyal olarak nitelendirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararının ardından parti içindeki kriz "haram araç" notuyla zirveye taşındı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kullandığı Mercedes V300 model minibüs ve İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın partiye hediye ettiği iddia edilen VIP araç genel merkez önünde sergilenerek satışa çıkarıldı.
Siyaset gündeminde geniş yankı uyandıran bu gelişmenin ardından; CHP kulislerinde araçların temsili olarak sergilendiği ve araçların şaibeli olmadığı ileri sürüldü. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programında muhalefette günlerdir süren kaos ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'den satılık haram araç" hamlesi ele alındı.
SOSYAL MEDYA HESAPLARININ KONTROLÜ ÖZEL YÖNETİMİNDE
A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmasına rağmen partinin sosyal medya hesaplarının Özgüre Özel ve destekçileri tarafından yönetildiğini vurgulayarak "Yaşananlar fıkra gibi; Genel Başkan var ama Genel Başkan'ın kontrolünde olmayan ve partiyi ilgilendiren bir sosyal medya hesabı var. Daha doğrusu bunda hakimiyeti yok." dedi. Karataş CHP'de son yıllarda yaşanan skandalların ardı arkası kesilmediğine dikkat çekerek yaşananların yıllar sonra bile çok konuşulacağını ve tarihte yerini alacağını ifade etti.
CHP TARİHİNDE KARA LEKE: HEM SATILAN VAR HEM SATIN ALAN
CHP'nin 4. Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın geçmişteki uyarılarını hatırlatarak mevcut durumu "tarihi bir not" olarak nitelendiren Karataş, "Rahmetli Baykal şunu söylüyordu; 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçecek olan kişi burayı parayla ele geçiremeyecek, satın alamayacak.' diyordu. Şimdi burada bir taraftan iddiaya göre satın alınıp getirilen biri, bir taraftan da satın alıp orayı, makamı aşağıda olmasına rağmen yöneten biri var. Ne olmasın demişse ikisi de burada mevcut. Hem satılan var hem satın alan var." şeklinde konuştu.
"İSTANBUL'DAKİ YOLSUZLUKLARI ÖRTBAS ETMEK İÇİN SOKAKLARI KARIŞTIRDILAR"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk skandallarının muhalefet kanadında yaşanan olaylarla oldukça benzer olduğunu vurgulayan Karataş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu yolsuzluklar, bu 160 milyar nasıl gitti, bu ihale nereye gitti, Emrah Bağdatlı neden kaçtı gitti, bu 60 tane paravan şirket neyin nesidir diye sorulmasın diye İstanbul'un sokaklarını karıştırmaya kalktılar." dedi.
"DİRENİŞ GRUBUNUN NEDENİ YOLSUZLUKLARIN KONUŞULMAMASI İÇİNDİR"
Karataş, İmamoğlu'nun yolsuzluk ve irtikap suçundan tutuklandığı gece Özgür Özel'in Saraçhane'de halkı provoke eden yaklaşımına atıfta bulunarak, "Yüzü maskeli, eli sopalı, ellerinde baltalarla, asitlerle polise saldırdılar. Tüm bunlar neden oluyor biliyor musunuz? Aslında bu CHP'lilerin kurduğu 'Direniş' WhatsApp grubunun sebebi de bunların konuşulmaması içindir." ifadelerini kullandı.
"KILIÇDAROĞLU'NUN "HARAM ARAÇ" HAREKETİ DİĞER ŞAİBELİ DURUMLARIN SERGİLENECEĞİNİN SİNYALİ"
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile delegelerin iradesinin satın alındığını ve vekillere karşılığında verilen rüşvetlere değinen Karataş, "Delege diyor ki; 'Geldiler bu kadar kişiye telefon verdiler, tablet verdiler, para verdiler.' Biz şimdi diyoruz ki; ortada bir şaibe var, satın alınan bir delege var. Toplumun bunları sormasına müsaade edilmiyor. Her sabah yeni bir kaosla uyanıyorlar." dedi.
Skandalın boyutlarını sorgulayan Mehmet Karataş, "Bu tabletlerin parası nereden geldi? Bu delegeleri sen nasıl satın aldın, bunları nasıl ayarttın? Kılıçdaroğlu bu işin sonunda 'Bu haram tabletlerin parası nereden geldi, bu tabletler nereden geldi, haram telefonlar nereden geldi? Ben bu iki araç ile birlikte yolsuzluktan elde edilen her şeyin kaynağının sergileneceğinin sinyali olduğunu düşünüyorum. Baklava kutuları da bu işin içine girer." sözleriyle CHP içindeki krizin giderek büyüyeceğini ifade etti.
"ÖZGÜR ÖZEL SÜREKLİ SOKAK ÇAĞRISI YAPIYOR"
Karataş, CHP'nin içine düştüğü bu durumun yıllar boyu konuşulacağını belirterek, "Özgür Özel'in ağzından en çok çıkan kelime 'Sokağa çıkacağız' oldu. Kardeşim senin sokakta ne işin var, sen işine gücüne baksana. İnsanlar sormasın diye bir gün Ankara'da, bir gün İzmir'de milleti sokağa çağırıyor." diyerek CHP'deki kaos stratejisini deşifre etti.