CHP içinde bölünme: Özel destekçilerinin "Direniş" grubu yolsuzluklara kılıf

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmasına rağmen partinin sosyal medya hesaplarının Özgüre Özel ve destekçileri tarafından yönetildiğini vurgulayarak " Yaşananlar fıkra gibi; Genel Başkan var ama Genel Başkan'ın kontrolünde olmayan ve partiyi ilgilendiren bir sosyal medya hesabı var. Daha doğrusu bunda hakimiyeti yok." dedi. Karataş CHP'de son yıllarda yaşanan skandalların ardı arkası kesilmediğine dikkat çekerek yaşananların yıllar sonra bile çok konuşulacağını ve tarihte yerini alacağını ifade etti.

Siyaset gündeminde geniş yankı uyandıran bu gelişmenin ardından; CHP kulislerinde araçların temsili olarak sergilendiği ve araçların şaibeli olmadığı ileri sürüldü. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programında muhalefette günlerdir süren kaos ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'den satılık haram araç" hamlesi ele alındı.

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, CHP'de son günlerde yaşanan olayların Türkiye tarihinde yıllarca konuşacağını belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

CHP TARİHİNDE KARA LEKE: HEM SATILAN VAR HEM SATIN ALAN

CHP'nin 4. Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın geçmişteki uyarılarını hatırlatarak mevcut durumu "tarihi bir not" olarak nitelendiren Karataş, "Rahmetli Baykal şunu söylüyordu; 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçecek olan kişi burayı parayla ele geçiremeyecek, satın alamayacak.' diyordu. Şimdi burada bir taraftan iddiaya göre satın alınıp getirilen biri, bir taraftan da satın alıp orayı, makamı aşağıda olmasına rağmen yöneten biri var. Ne olmasın demişse ikisi de burada mevcut. Hem satılan var hem satın alan var." şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'DAKİ YOLSUZLUKLARI ÖRTBAS ETMEK İÇİN SOKAKLARI KARIŞTIRDILAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk skandallarının muhalefet kanadında yaşanan olaylarla oldukça benzer olduğunu vurgulayan Karataş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu yolsuzluklar, bu 160 milyar nasıl gitti, bu ihale nereye gitti, Emrah Bağdatlı neden kaçtı gitti, bu 60 tane paravan şirket neyin nesidir diye sorulmasın diye İstanbul'un sokaklarını karıştırmaya kalktılar." dedi.



"DİRENİŞ GRUBUNUN NEDENİ YOLSUZLUKLARIN KONUŞULMAMASI İÇİNDİR"

Karataş, İmamoğlu'nun yolsuzluk ve irtikap suçundan tutuklandığı gece Özgür Özel'in Saraçhane'de halkı provoke eden yaklaşımına atıfta bulunarak, "Yüzü maskeli, eli sopalı, ellerinde baltalarla, asitlerle polise saldırdılar. Tüm bunlar neden oluyor biliyor musunuz? Aslında bu CHP'lilerin kurduğu 'Direniş' WhatsApp grubunun sebebi de bunların konuşulmaması içindir." ifadelerini kullandı.