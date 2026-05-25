Mutlak butlan sonrası CHP'yi neler bekliyor? Özgür Özel için Ekim Partisi iddiası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP, kuruluşundan bu yana süregelen iç çekişmeler ve liderlik krizleriyle yeniden büyük bir tartışmanın merkezine oturdu. 38. Olağan Kurultay’a ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı, partide meşruiyet krizini derinleştirdi. Kararın ardından gözler yeniden Kılıçdaroğlu’na çevrilirken, Özgür Özel ve ekibinin yeni bir siyasi oluşuma yönelerek Ekim Partisi'ni kurulabileceğini iddialar arasında. İşte detaylar...

Cumhuriyet Halk Partisi, kurulduğu günden bu yana bitmek bilmeyen iç çekişmeler, hizip savaşları ve kurultay krizleriyle sarsılmaya devam ediyor. Son olarak 38. Olağan Kurultay'a dair verilen "Mutlak Butlan" kararı, CHP'de siyasi meşruiyet tartışmalarını zirveye taşıdı.

KURULUŞUNDAN BERİ KAVGALI YOLCULUK

Kılıçdaroğlu ve Özel yönetimi arasındaki güç savaşı yargıya taşınırken, partinin yeniden bir bölünme eşiğinde olup olmadığı merak konusu oldu.

İşte A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin tarafından hazırlanan CHP'nin kuruluşundan bugüne uzanan kavgalı ve sancılı siyasi yolculuğu...

MUTLAK BUTLAN KARARI CHP'Yİ NASIL ETKİLEYECEK?

ATATÜRK'TEN SONRA BİTMEYEN LİDERLİK SAVAŞI

Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan CHP, Atatürk'ün vefatının ardından İsmet İnönü döneminde ilk büyük iç krizlerini yaşamaya başladı. Parti içindeki görüş ayrılıkları, 1946'da Celal Bayar ve Adnan Menderes gibi isimlerin ayrılıp Demokrat Parti'yi kurmasıyla sonuçlandı. 1970'li yıllarda Bülent Ecevit ve İsmet İnönü arasındaki liderlik mücadelesi partide yeni bir kırılma yaratırken, CHP geleneği içinden Hürriyet Partisi, Güven Partisi ve sonrasında DSP gibi yapılar doğdu. Asırlık çınar, halkın gerçek gündeminden ziyade her dönem "kim genel başkan olacak?" sorusuna odaklandı.

ŞAİBELİ KURULTAY VE YARGI DARBESİ

Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay süreci, "şaibe" iddialarının gölgesinde kaldı. Delege iradesine baskı yapıldığı ve maddi menfaatlerin döndüğü iddiaları üzerine yargı süreci başlatıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Şaibeli kurultay... Nedir bu şaibeli kurultay? Çıkıp 'hayır yoktur' demesi lazım." ifadelerini kullanarak sürece dair sert eleştirilerde bulundu. Buna karşılık Özgür Özel, "Anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli öyle mi?" sözleriyle iddiaları reddetti.

MAHKEMEDEN "GEÇERSİZ" HÜKMÜ: "MUTLAK BUTLAN!"

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Türk siyasi tarihinde eşine az rastlanır bir karara imza atarak kurultayı "mutlak butlan" kapsamında kesin hükümsüz saydı. Mahkeme yetkilisi, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğratıldığı yönünde bir kanaate varılmıştır" açıklamasını yaparak kurultayı hukuken hiç yapılmamış saydı. Bu karar, Özgür Özel yönetiminin meşruiyetini tamamen ortadan kaldırırken, partinin yeniden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine geçmesi ihtimalini doğurdu.

CHP YİNE Mİ BÖLÜNECEK? YENİ PARTİ İDDİALARI...

Mahkeme kararının ardından Kılıçdaroğlu'nun geri dönüş hazırlıkları hız kazanırken, Özgür Özel ve ekibinin yeni bir siyasi oluşum kurabileceği iddiaları kulisleri hareketlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda "Buradayım be buradayım! Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim" diyerek pes etmeyeceğinin mesajını verdi. Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'ndan gelen telefonlara atıfta bulunarak, "Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten dönüp de ne konuşacağız? O telefonu açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz" ifadelerini kullandı. CHP, tarihinin en büyük meşruiyet krizlerinden birini yaşarken, asırlık partinin bu fırtınadan tek parça çıkıp çıkamayacağı merakla bekleniyor.

Öte yandan CHP'de Özgür Özel'e yönelik Ekim Partisi iddiaları da gündemdeki sıcaklığını korurken Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok da konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı.

ÖZEL EKİM PARTİSİNE Mİ GEÇECEK?

Özel'in Ekim Partisi'ne geçeceğini söyleyen Altınok yazısında şu ifadeleri kullandı:

İçeride bulunan eski genel başkan Özgür Özel ve beraberindekiler de binayı terk etmek zorunda kaldılar. Böylece CHP, günlerdir tarif ettiğim şekilde Meclis'teki milletvekilleri ve genel merkez olmak üzere fiilen ikiye bölünmüş oldu.

Ne var ki geçtiğimiz gün kendisini Grup Başkanı seçtiren Özel'in bu pozisyonunu uzun süre devam ettirmesi mümkün değil. Zira söylediğinin aksine, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki CHP grubuna girmesini engellemesi söz konusu değil.

Buna karşın Kılıçdaroğlu, mahalle teşkilatlarından başlayarak CHP'de vadettiği "arınmayı" gerçekleştirecek. İmamoğlu-Özel ikilisinin partideki tüm izlerini silecek.

Bu garip iki cepheli durumun sürdürülmesi ise mümkün görünmüyor. Özel ve ekibi, çok beklemeden neye niyet neye kısmet kurulan Ekim Partisi'ne geçecekler.

Peki, yeni parti ana muhalefet pozisyonunu CHP'nin elinden alabilir mi? İmamoğlu'nu kurtarmak dışında ortaya nasıl bir perspektif koyacaklarına bağlı ama CHP markasının avantajları ortada.

Yegâne hedefleri İmamoğlu'nu milletvekili adayı göstermekse onu bilemem. Bu arada dün genel merkezden çıkıp Meclis'e doğru yağmur altında yürüyen Özgür Özel'i rahatlamış gördüm. Yanılıyor muyum?

