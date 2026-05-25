Mutlak butlan sonrası CHP'yi neler bekliyor? Özgür Özel için Ekim Partisi iddiası

Öte yandan CHP'de Özgür Özel'e yönelik Ekim Partisi iddiaları da gündemdeki sıcaklığını korurken Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok da konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı.

Mahkeme kararının ardından Kılıçdaroğlu'nun geri dönüş hazırlıkları hız kazanırken, Özgür Özel ve ekibinin yeni bir siyasi oluşum kurabileceği iddiaları kulisleri hareketlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda "Buradayım be buradayım! Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim" diyerek pes etmeyeceğinin mesajını verdi. Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'ndan gelen telefonlara atıfta bulunarak, "Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten dönüp de ne konuşacağız? O telefonu açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz" ifadelerini kullandı. CHP, tarihinin en büyük meşruiyet krizlerinden birini yaşarken, asırlık partinin bu fırtınadan tek parça çıkıp çıkamayacağı merakla bekleniyor.

ÖZEL EKİM PARTİSİNE Mİ GEÇECEK?

Özel'in Ekim Partisi'ne geçeceğini söyleyen Altınok yazısında şu ifadeleri kullandı:

İçeride bulunan eski genel başkan Özgür Özel ve beraberindekiler de binayı terk etmek zorunda kaldılar. Böylece CHP, günlerdir tarif ettiğim şekilde Meclis'teki milletvekilleri ve genel merkez olmak üzere fiilen ikiye bölünmüş oldu.

Ne var ki geçtiğimiz gün kendisini Grup Başkanı seçtiren Özel'in bu pozisyonunu uzun süre devam ettirmesi mümkün değil. Zira söylediğinin aksine, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki CHP grubuna girmesini engellemesi söz konusu değil.

Buna karşın Kılıçdaroğlu, mahalle teşkilatlarından başlayarak CHP'de vadettiği "arınmayı" gerçekleştirecek. İmamoğlu-Özel ikilisinin partideki tüm izlerini silecek.

Bu garip iki cepheli durumun sürdürülmesi ise mümkün görünmüyor. Özel ve ekibi, çok beklemeden neye niyet neye kısmet kurulan Ekim Partisi'ne geçecekler.

Peki, yeni parti ana muhalefet pozisyonunu CHP'nin elinden alabilir mi? İmamoğlu'nu kurtarmak dışında ortaya nasıl bir perspektif koyacaklarına bağlı ama CHP markasının avantajları ortada.

Yegâne hedefleri İmamoğlu'nu milletvekili adayı göstermekse onu bilemem. Bu arada dün genel merkezden çıkıp Meclis'e doğru yağmur altında yürüyen Özgür Özel'i rahatlamış gördüm. Yanılıyor muyum?