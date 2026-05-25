Mutlak butlan sonrası CHP'yi neler bekliyor? Özgür Özel için Ekim Partisi iddiası
CHP, kuruluşundan bu yana süregelen iç çekişmeler ve liderlik krizleriyle yeniden büyük bir tartışmanın merkezine oturdu. 38. Olağan Kurultay’a ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı, partide meşruiyet krizini derinleştirdi. Kararın ardından gözler yeniden Kılıçdaroğlu’na çevrilirken, Özgür Özel ve ekibinin yeni bir siyasi oluşuma yönelerek Ekim Partisi'ni kurulabileceğini iddialar arasında. İşte detaylar...
Cumhuriyet Halk Partisi, kurulduğu günden bu yana bitmek bilmeyen iç çekişmeler, hizip savaşları ve kurultay krizleriyle sarsılmaya devam ediyor. Son olarak 38. Olağan Kurultay'a dair verilen "Mutlak Butlan" kararı, CHP'de siyasi meşruiyet tartışmalarını zirveye taşıdı.
KURULUŞUNDAN BERİ KAVGALI YOLCULUK
Kılıçdaroğlu ve Özel yönetimi arasındaki güç savaşı yargıya taşınırken, partinin yeniden bir bölünme eşiğinde olup olmadığı merak konusu oldu.
İşte A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin tarafından hazırlanan CHP'nin kuruluşundan bugüne uzanan kavgalı ve sancılı siyasi yolculuğu...
ATATÜRK'TEN SONRA BİTMEYEN LİDERLİK SAVAŞI
Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan CHP, Atatürk'ün vefatının ardından İsmet İnönü döneminde ilk büyük iç krizlerini yaşamaya başladı. Parti içindeki görüş ayrılıkları, 1946'da Celal Bayar ve Adnan Menderes gibi isimlerin ayrılıp Demokrat Parti'yi kurmasıyla sonuçlandı. 1970'li yıllarda Bülent Ecevit ve İsmet İnönü arasındaki liderlik mücadelesi partide yeni bir kırılma yaratırken, CHP geleneği içinden Hürriyet Partisi, Güven Partisi ve sonrasında DSP gibi yapılar doğdu. Asırlık çınar, halkın gerçek gündeminden ziyade her dönem "kim genel başkan olacak?" sorusuna odaklandı.
ŞAİBELİ KURULTAY VE YARGI DARBESİ
Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay süreci, "şaibe" iddialarının gölgesinde kaldı. Delege iradesine baskı yapıldığı ve maddi menfaatlerin döndüğü iddiaları üzerine yargı süreci başlatıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Şaibeli kurultay... Nedir bu şaibeli kurultay? Çıkıp 'hayır yoktur' demesi lazım." ifadelerini kullanarak sürece dair sert eleştirilerde bulundu. Buna karşılık Özgür Özel, "Anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli öyle mi?" sözleriyle iddiaları reddetti.
MAHKEMEDEN "GEÇERSİZ" HÜKMÜ: "MUTLAK BUTLAN!"
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Türk siyasi tarihinde eşine az rastlanır bir karara imza atarak kurultayı "mutlak butlan" kapsamında kesin hükümsüz saydı. Mahkeme yetkilisi, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğratıldığı yönünde bir kanaate varılmıştır" açıklamasını yaparak kurultayı hukuken hiç yapılmamış saydı. Bu karar, Özgür Özel yönetiminin meşruiyetini tamamen ortadan kaldırırken, partinin yeniden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine geçmesi ihtimalini doğurdu.