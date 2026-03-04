İBB'de bitmeyen çıkar ağı: İhale verdikleri şirketi yöneten iki isim ortaya çıktı

Fatih Keleş (ahaber.com.tr)

İfadeye göre Fatih Keleş, şirketin ve Kuzey İstanbul Çevre firmasının %50 gizli ortağı oldu. Keleş, ortağı firari Murat Gülibrahimoğlu'na güvenmediği için hisselerini önce Yılmaz Doğan isimli bir "emanetçi" üzerine yaptı.

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre daha sonra bu hisseler, 40 milyon TL'lik göstermelik işlemlerle Keleş'in asıl şirketi olan DÖRTER firmasına devredilmeye başlandı.