CHP'li provokatör iş başında! TOMA'ya çıkıp zarar verdi | Saldırgan gözaltında

İzmir Valiliği, alanın kısıtlı sayıda kişi alabileceği gerekçesiyle Cumhuriyet Meydanı için yapılan başvuruyu reddederek, alternatif olarak Gündoğdu Meydanı'nı işaret etti. Ancak CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve parti yönetimi, Valiliğin bu kararına rağmen adres değişikliği yapmayacaklarını belirterek, partilileri saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'na davet etti.

TOMA'NIN ÜZERİNE ÇIKIP HORTUMLARI KOPARDI

Güvenlik güçlerinin çelik bariyerler, TOMA'lar ve otobüslerle geniş önlemler aldığı alanda bir şahsın provokatif eylemi bardağı taşıran son damla oldu. Yaşanan arbedeyi anlatan Tayfun Er, "Bir partili TOMA'nın üzerine çıktı, su topu denilen bölüme ayaklarıyla vurarak zarar verdi ve hatta hortumu kopardı" sözleriyle şaşkınlık yaratan o anları özetledi. Emniyet ekiplerinin uyarılarına rağmen alana girmeye çalışan gruba müdahale edildiğini belirten Er, "İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem karadan hem de helikopterle havadan geniş çaplı önlemler almıştı" şeklinde konuştu.

PROVOKATÖR ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

TOMA'ya zarar veren şahsın anında müdahale ile etkisiz hale getirildiğini bildiren muhabirimiz Tayfun Er, "Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler şahsı TOMA'nın üzerinden indirdi ve hemen ardından gözaltına aldı" bilgisini paylaştı. Arbede sırasında kullanılan tazyikli su ve biber gazından basın mensuplarının da etkilendiğini dile getiren Er, "Bir gazeteci arkadaşımız da arbede esnasında TOMA'dan sıkılan sudan ve biber gazından etkilendi" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Meydanı'nda durumun şu an için sakin olduğunu belirten Er, provokatif eylemde bulunan şahıs hakkında yasal sürecin başlatıldığını aktardı.

Mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığından uzaklaştırılan ve Meclis'e yürüyüş başlatan Özgür Özel TOMA'ya çıkarak Kılıçdaroğlu'na seslenmişti.

"BİR SİYASETÇİNİN TOMA'NIN ÜZERİNDE NE İŞİ VAR?"

Özel'in TOMA'ya tırmanmasına ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullanmıştı: