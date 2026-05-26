CHP'li provokatör iş başında! TOMA'ya çıkıp zarar verdi | Saldırgan gözaltında
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel’in İzmir’de düzenlemek istediği ve Valilik tarafından izin verilmeyen miting öncesi tansiyon yükseldi. Valiliğin Gündoğdu Meydanı önerisine rağmen CHP yönetimi Cumhuriyet Meydanı’nda ısrar etti. Polis ekipleri meydanı barikatlarla kapatırken, dağılma uyarılarına rağmen alanda bekleyen gruba çevik kuvvet müdahale etti. Olaylar sırasında bir provokatör TOMA’nın üzerine çıkarak su mekanizmasına zarar verdi. A Haber Muhabiri Tayfun Er şahsın gözaltına alındığını söylerken yaşananları anlattı.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararının ardından Özgür Özel, ilk mitingini İzmir'de düzenleme kararı aldı.
VALİLİĞİN GÖSTERDİĞİ YERE GİTMEDİLER
İzmir Valiliği, alanın kısıtlı sayıda kişi alabileceği gerekçesiyle Cumhuriyet Meydanı için yapılan başvuruyu reddederek, alternatif olarak Gündoğdu Meydanı'nı işaret etti. Ancak CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve parti yönetimi, Valiliğin bu kararına rağmen adres değişikliği yapmayacaklarını belirterek, partilileri saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'na davet etti.
MEYDAN POLİS BARİKATIYLA KAPATILDI
İzinsiz miting ısrarının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde teyakkuza geçti. Cumhuriyet Meydanı polis barikatlarıyla tamamen yaya ve araç trafiğine kapatılırken, meydan çevresine çok sayıda çevik kuvvet otobüsü ve TOMA konuşlandırıldı. Meydana giriş ve çıkışlar tamamen durduruldu.
ANONSLARA RAĞMEN ISRAR ETTİLER! ÇEVİK KUVVETTEN MÜDAHALE
Meydan çevresindeki barikatların önünde toplanmaya başlayan kalabalık, sloganlar attı. Emniyet güçlerinin izinsiz toplanmanın kanuna aykırı olduğu ve grubun dağılması gerektiği yönündeki anonslarına rağmen alanda beklemekte ısrar eden gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etmeye başladı.
Bölgede emniyet güçleri ile grup arasındaki gerginlik sürüyor.
CHP'Lİ PROVOKATÖR İŞ BAŞINDA! TOMA'NIN ÜZERİNE ÇIKIP DEFALARCA TEKME ATTI
Bir şahıs TOMA'nın üzerine çıkarak güvenlik güçlerinin kullandığı su mekanizmasına zarar verdi. Kamu düzenini hedef alan provokatif eylem sırasında yaşananlar kameralara anbean yansıdı. Güvenlik güçlerinin sağduyulu müdahalesine rağmen taşkınlık çıkaran grubun saldırgan tavırları dikkat çekti.
A HABER BÖLGEDE
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir ziyareti olaylı bitti. Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin ardından bir şahıs polis aracının üzerine çıkarak TOMA'ya zarar verdi. Ekiplerin anında müdahalesiyle gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, bölgede tansiyonun yükseldiği o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN KONUŞMASI SONRASI TANSİYON YÜKSELDİ
Özgür Özel'in İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki konuşmasının üzerinden yaklaşık 45 dakika geçtikten sonra bölgede gerginlik tırmandı. Olay yerinden son durumu aktaran A Haber Muhabiri Tayfun Er, "Öğle saatlerinde Özgür Özel İzmir'e geldi ve ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk bırakma gerekçesiyle alana girmek istediler" ifadelerini kullanarak yaşanan hareketliliği aktardı. İzmir Valiliği'nin etkinlik alanı olarak Gündoğdu Meydanı'nı belirlediğini hatırlatan Er, grubun Cumhuriyet Meydanı'na girmesine izin verilmediğini belirtti.
TOMA'NIN ÜZERİNE ÇIKIP HORTUMLARI KOPARDI
Güvenlik güçlerinin çelik bariyerler, TOMA'lar ve otobüslerle geniş önlemler aldığı alanda bir şahsın provokatif eylemi bardağı taşıran son damla oldu. Yaşanan arbedeyi anlatan Tayfun Er, "Bir partili TOMA'nın üzerine çıktı, su topu denilen bölüme ayaklarıyla vurarak zarar verdi ve hatta hortumu kopardı" sözleriyle şaşkınlık yaratan o anları özetledi. Emniyet ekiplerinin uyarılarına rağmen alana girmeye çalışan gruba müdahale edildiğini belirten Er, "İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri hem karadan hem de helikopterle havadan geniş çaplı önlemler almıştı" şeklinde konuştu.
PROVOKATÖR ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
TOMA'ya zarar veren şahsın anında müdahale ile etkisiz hale getirildiğini bildiren muhabirimiz Tayfun Er, "Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler şahsı TOMA'nın üzerinden indirdi ve hemen ardından gözaltına aldı" bilgisini paylaştı. Arbede sırasında kullanılan tazyikli su ve biber gazından basın mensuplarının da etkilendiğini dile getiren Er, "Bir gazeteci arkadaşımız da arbede esnasında TOMA'dan sıkılan sudan ve biber gazından etkilendi" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Meydanı'nda durumun şu an için sakin olduğunu belirten Er, provokatif eylemde bulunan şahıs hakkında yasal sürecin başlatıldığını aktardı.
ÖRNEĞİ ÖZEL!
Mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığından uzaklaştırılan ve Meclis'e yürüyüş başlatan Özgür Özel TOMA'ya çıkarak Kılıçdaroğlu'na seslenmişti.
"BİR SİYASETÇİNİN TOMA'NIN ÜZERİNDE NE İŞİ VAR?"
Özel'in TOMA'ya tırmanmasına ilişkin konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bir siyasetçinin ustalığı sağduyulu çözüm üretme kapasitesiyle ölçülür. Bir siyasetçinin konuşacağı yer ya kürsüdür ya da parti otobüsüdür. Bir siyasetçinin TOMA'nın üzerinde ne işi var? Ya parti otobüsünde ya kürsüde konuşursunuz. TOMA'nın üzerine niye çıkıyorsunuz? Polis kardeşlerimiz, oradaki bütün vatandaşlarımızın ve sizlerin güvenliğini sağlamak için orada bulunuyorlar. Oradaki polise ait bütün cihazlar, araçlar vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için bulunuyor. Kanunu, mahkeme kararını yerine getirmeye çalışıyorlar. Bir düzen içerisinde çalışır bunlar. Kürsüde var olamayanlar, parti otobüslerinde hakaret dışında bir sözü olamayanlar, TOMA'ların üzerine tırmanmaya çalışıyorlar. Tabii bu da vahim bir durum ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisinin kendi iç gündemini, kendilerine bırakıyoruz. Bizim Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz, uluslararası ilişkilerle ilgili çok güçlü gündemlerimiz var. Terörsüz Türkiye hedefimiz var. Etrafımızda Gazze'deki soykırımın durdurulmasından, Rusya-Ukrayna savaşına, ABD, İsrail'in İran'a saldırısından sonra ortaya çıkan tabloya kadar ilgilenilmesi gereken bir sürü meselemiz var ve Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bütün gücümüzle AK Parti, Cumhur İttifakı olarak bu meseleler üzerinde yoğunlaşıyoruz..