ETİK KURULU OLUŞTURULACAK Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bayram sonrası PM'yi toplayarak yeni MYK'sını belirlemesi bekleniyor. PM'de 30'u aşkın ismin Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultaya karşı olduğu, olağan kurultay takvimini işletmek istediği, bu kapsamda yaklaşık 1 yıllık süreç içerisinde mahalle, il ve ilçe seçimlerinin ardından büyük kurultayı toplamayı planladığı iddia ediliyor. Yurt genelinde 40'ı aşkın il başkanının da görevden alınması ve yeni atamaların yapılması bekleniyor.

ÖZEL'İN YOL HARİTASI NE?



Genel merkezden çıkarılarak TBMM'yi çalışma ofisi haline getiren Özgür Özel kanadı ise PM ya da mevcut delegeler üzerinden gerekli imzayı toplayarak en kısa sürede olağanüstü kurultaya gitmenin hesaplarını yapıyor.

Özel'in PM'den beklediği yeterli imza sayısına erişmesinin zor olduğu öne sürülürken, delegelerle şimdiden iletişime geçerek zemin arayışına başladığı da iddia ediliyor. Buna karşın Kılıçdaroğlu kanadı, Yargıtay'dan karar çıkmadığı sürece tüm girişimlerin geçersiz olacağını ve hukuken hiçbir anlam ifade etmeyeceğini vurguluyor.