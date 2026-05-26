CHP’de güç dengeleri yeniden kuruluyor! Özel ve İmamoğlu’na yönelik ihraç çıkışları dikkat çekti
CHP’de mutlak butlan kararı sonrası parti içindeki siyasi hareketlilik yeniden yükseldi. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin “arınma” çağrılarıyla birlikte Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik ihraç talepleri gündeme geldi. Tahliye sürecinde beklediği desteği alamadığı öne sürülen Özel’in ise mevcut delegeler üzerinden yeni kurultay süreci için imza toplamaya başladığı iddia edildi.
Mutlak butlan kararı sonrası tarihi bir "arınma" sürecine giren CHP'de sular durulmuyor. Pazar günü saat 16.30 itibarıyla genel merkezi devralarak yeni dönemin kapılarını açan Kemal Kılıçdaroğlu kanadında hareketli günler yaşanıyor.
İMAMOĞLU VE ÖZEL'E İHRAÇ TALEBİ
Parti yönetiminin el değiştirmesiyle birlikte Manisa Milletvekili Özgür Özel ile yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'na yönelik "ihraç" talebi de daha yüksek sesle dillendiriliyor. Kılıçdaroğlu kanadının "şahin" isimleri, parti binasına polis müdahalesine zemin hazırlayan tarihi provokasyonun baş sorumluları olarak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu görüyor.
SABAH'ın edindiği bilgilere göre, aralarında 3 milletvekili ile PM üyelerinin de bulunduğu bazı partililerin, "Partiyi lekeleyip bugünlere gelmesinin baş sorumluları Özel ve İmamoğlu. Bu iki isimden arınmak için biz bu mücadeleyi verdik. Bir an önce ihraçları için parti içerisindeki hukuki ve siyasi zemini hazırlamak gerek" görüşü etrafında birleştiği öğrenildi.