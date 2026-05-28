CHP'de "haram araç" krizi! Kılıçdaroğlu'nun hamlesi rüşvetlerin sergileneceği sinyali

CHP'de mutlak butlanın ardından "haram araç" krizi yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma adımı siyaset gündemini hareketlendirdi. Muhalefet kanadında araçların satılığa çıkarılması ve Genel Merkez önünde araçların sergilenmesi parti kanadında tartışmalara neden olurken, günlerdir yaşanan gelişmeler A Haber'de ele alındı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş CHP'de Özgür Özel destekçilerinin WhatsApp platformunda kurduğu "Direniş" grubuna değinerek asıl amacın yolsuzlukları gizlemek ve konuşulmaması olduğunu vurguladı. Karataş ayrıca CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk skandalları başta olmak üzere şaibeli kurultayda delegelere verilen para, telefon ve tablet gibi rüşvetlerin önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu tarafından sorgulanarak kaynakların sergileneceği bir sinyal olarak gördüğünü belirtti.