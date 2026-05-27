CHP'de güç savaşları! Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'na karşı "Direniş" grubu

CHP'de mutlak butlan kararının ardından sular durulmazken, Özgür Özel cephesinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "Direniş" adlı WhatsApp grubu kurulduğu ortaya çıktı. Bu grupta 92 CHP'li delegenin yer aldığı öğrenilirken isimlerin tamamen Özel'e destek verenlerden oluştuğu öğrenildi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP kulislerindeki son durumu aktararak "Direniş" grubuna dair ayrıntıları paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ankara Bölge Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesindeki gerilim sürüyor. CHP Genel Başkanlığı'na Kılıçdaroğlu'nun getirilmesiyle Özgür Özel ve destekçilerinden butlan kararına karşı gizli bir WhatsApp grubu oluşturulduğu ortaya çıktı. Özgür Özel'in tarafında olan CHP'li vekillerin "Direniş" adı altında kurduğu bu grup 92 delegeden oluşurken, amacının Kılıçdaroğlu'na karşı parti tabanını korumak olduğu belirtiliyor. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'ye Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için dilekçe verdiği öğrenilirken A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş CHP kulislerindeki son durumu aktardı. CHP'NİN "DİRENİŞ VEKİLLER" GRUBUNDA KİMLER VAR? GİZLİ 'DİRENİŞ' GRUBU: KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİNE AMBARGO CHP'de her dönem kurulan rutin iletişim gruplarının aksine, bu kez Özgür Özel kurmaylarından Kılıçdaroğlu'na karşı bir WhatsApp grubu kuruldu. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş gruba ilişkin ayrıntıları aktarırken "Bu WhatsApp grubu geçtiğimiz günlerde kuruldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler haliyle bu WhatsApp grubunda yer almıyor. Her dönem bir WhatsApp grubu oluşturulur tüm siyasi partilerde ve milletvekillerine duyurular, genel başkanın talimatları oradan paylaşılır ancak bu yeni süreçle birlikte, 'Mutlak Butlan' süreciyle birlikte bir direniş adı altında WhatsApp grubu kuruldu." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'e destek veren vekiller tarafından ʺDireniş CHP Grubuʺ oluşturulurken, grubu Grup başkanvekili Murat Emir, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın kurduğu belirtildi. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"WHATSAPP GRUBUNUN YÖNETİCİLERİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİNDEN OLUŞUYOR" Söz konusu dijital platformun sıradan bir grup değil, Özel'in kurmaylarından oluşan üst düzey isimler tarafından yönetilen bir operasyon merkezi olduğunu ifade eden İlter Yeşiltaş, "Bu WhatsApp grubu Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanvekilleri tarafından kuruldu. Grup başkanvekili Murat Emir, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın şu anda WhatsApp grubunda grup yöneticileri olarak yer alıyorlar. Bu bilgiyi, geçtiğimiz gün Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir kaynaktan edindim." sözleriyle grubun arkasındaki isimleri tek tek deşifre etti.