CHP Genel Merkezi alarmda! Mutlak butlan kriziyle partide bölünme: Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?
CHP, parti içinde yaşanan rüşvet ve yolsuzluk skandallarının yanı sıra şaibeli kurultay krizine karşı bir dizi hazırlık yapıyor. Genel Başkan Özgür Özel, dava sürecindeki olası mutlak butlan kararına karşı yedek parti kurma hazırlığı yaparken, parti kanadından da Kılıçdaroğlu'na destek her geçen gün artış gösteriyor. Gözler İstinaf'tan gelecek karar çevrilirken CHP kulislerindeki son bilgiler A Haber'de masaya yatırıldı. Gazeteci Kurtuluş Tayiz, CHP içindeki mevzunun sadece rüşvetle sınırlı kalmadığını ve çürümüşlüğün giderek büyüdüğünü belirterek "Mutlak butlan CHP'ye temizlemek için gelir. CHP yolsuzluğun ve soygunun merkezi oldu. " ifadelerini kullandı.
CHP'de yolsuzluk ve rüşvet skandallarının yanı sıra 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddialarıyla mutlak butlan krizi yaşanıyor. Pazar karşılığı delege pazarlığının ortaya çıkmasının ardından, parti içinde muhalefet ve yönetim arasında ciddi sorunlar baş gösterirken, kulislerde konuşulanlar ise gerilimi giderek körüklüyor.
Aralarında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 13 sanığın bulunduğu davada duruşma 1 Temmuz'a ertelenirken eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye dönüş hazırlığında bulunduğu yeniden gündeme geldi.
CHP kulislerindeki son bilgiler ise şöyle;
- Kılıçdaroğlu "Böyle gitmez" diyerek dönüş hazırlığı yapıyor
- CHP içinde 15 milletvekili Kılıçdaroğlu'nun yanında
- 40 milletvekili CHP'nin şu anki gidişatından oldukça rahatsız
- Parti içi bölünme gizlenemez boyuta ulaştı
- Her türlü senaryoya karşı yedek parti hazırlığı yapılıyor
A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Gazeteci Kurtuluş Tayiz, CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk skandallarının yanı sıra kulislerindeki son bilgilere dair değerlendirmelerde bulundu.
"SADECE RÜŞVET DEĞİL, PARTİDE TOPYEKÛN BİR ÇÜRÜMÜŞLÜK VAR"
CHP koridorlarında yankılanan kirli ilişkiler ağını değerlendiren Kurtuluş Tayiz, "Tuz baştan kopmuş. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde sadece mesele rüşvet değil, bu irtikap değil, bir şekilde işi kılıfına uydurarak belediyenin bütçelerini soyma değil. Bunun ötesinde daha yoz ilişkiler ve çürümüşlük var" sözleriyle partideki ahlaki erozyonun boyutlarını anlattı. Tayiz, bu kokuşmuşluğun parti içi ilişkilere kadar sirayet ettiğini belirterek, "Bu durum parti içinde, parti ilişkileri içerisinde çok ciddi derecede ayyuka çıkmış durumda" ifadelerini kullandı.
SAVCILIK DOSYALARI SOSYAL MEDYAYA DÜŞSE TÜRKİYE ÇALKALANIR
Yargı süreçlerinin ciddiyetine ve kamuoyundan gizlenen dosyalara dikkat çeken Kurtuluş Tayiz, "Hep şikayet ediyorlar ya hani savcılık efendim hemen sosyal medyaya düşürüyor diye. Savcılık, bu konuların sosyal medyaya düşmemesi için o kadar büyük çaba gösteriyor ki; sosyal medyaya düşseydi şu an Türkiye'de birçok konu 'trend topic' (TT) olmuştu" şeklinde konuştu. Tayiz, davanın ve iddiaların büyüklüğünün sosyal medyanın sınırlarını zorlayacak düzeyde olduğunu, "Bu durum hem birçok isim için geçerli ama ben söyleyeyim; Cumhuriyet Halk Partisi'nde tuz baştan kokmuş. Mutlak butlan CHP'ye temizlik olarak gelir." sözleriyle aktardı.
"ÖZGÜR ÖZEL PARTİYİ KURULTAYA GÖTÜRMELİ, ADAYLIKTAN ÇEKİLMELİ"
Mevcut yönetimin meşruiyetini yitirdiğini savunan Kurtuluş Tayiz, Özgür Özel'e yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Özgür Özel'in yapacağı şey, partiyi mutlak butlana da bırakmamak ve kurultaya götürmektir. Kendi üç 'troykası' var ya; şu an ciddi anlamda yolsuzluklarla suçlanan ekip... 'Biz kendimizi temizleyeceğiz, bunun için aday değiliz' deyip partiyi düzgün bir şekilde kurultaya götürüp yenilemeye çalışmalılar" ifadelerini kullandı. Tayiz, aksi takdirde sürecin kaçınılmaz bir sona sürükleneceğini "Yoksa bu iş mutlak butlana kadar gider" uyarısıyla dile getirdi.
DELEGE İRADESİNE ŞAİBE: RÜŞVETLE SAKATLANAN KURULTAY
Yargının önüne giden dehşet verici iddiaları sıcak temas noktasından aktaran Tayiz, "Yargının da yapacağı bir şey yok. Bu kadar yargı önüne siz kurultay delegelerinin iradesini sakatlamak için bu kadar büyük rüşvet döndüğü ortaya çıktıktan sonra, en sonunda ne karar verecek? Tabii ki bu kararı verecek" diyerek kurultay sonuçlarının şaibeli olduğunu vurguladı.