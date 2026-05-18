CHP'de yolsuzluk ve rüşvet skandallarının yanı sıra 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddialarıyla mutlak butlan krizi yaşanıyor. Pazar karşılığı delege pazarlığının ortaya çıkmasının ardından, parti içinde muhalefet ve yönetim arasında ciddi sorunlar baş gösterirken, kulislerde konuşulanlar ise gerilimi giderek körüklüyor.

Aralarında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 13 sanığın bulunduğu davada duruşma 1 Temmuz'a ertelenirken eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye dönüş hazırlığında bulunduğu yeniden gündeme geldi.

CHP kulislerindeki son bilgiler ise şöyle; Kılıçdaroğlu "Böyle gitmez" diyerek dönüş hazırlığı yapıyor

CHP içinde 15 milletvekili Kılıçdaroğlu'nun yanında

40 milletvekili CHP'nin şu anki gidişatından oldukça rahatsız

Parti içi bölünme gizlenemez boyuta ulaştı

Her türlü senaryoya karşı yedek parti hazırlığı yapılıyor



A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Gazeteci Kurtuluş Tayiz, CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk skandallarının yanı sıra kulislerindeki son bilgilere dair değerlendirmelerde bulundu.



"SADECE RÜŞVET DEĞİL, PARTİDE TOPYEKÛN BİR ÇÜRÜMÜŞLÜK VAR"

CHP koridorlarında yankılanan kirli ilişkiler ağını değerlendiren Kurtuluş Tayiz, "Tuz baştan kopmuş. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde sadece mesele rüşvet değil, bu irtikap değil, bir şekilde işi kılıfına uydurarak belediyenin bütçelerini soyma değil. Bunun ötesinde daha yoz ilişkiler ve çürümüşlük var" sözleriyle partideki ahlaki erozyonun boyutlarını anlattı. Tayiz, bu kokuşmuşluğun parti içi ilişkilere kadar sirayet ettiğini belirterek, "Bu durum parti içinde, parti ilişkileri içerisinde çok ciddi derecede ayyuka çıkmış durumda" ifadelerini kullandı.

SAVCILIK DOSYALARI SOSYAL MEDYAYA DÜŞSE TÜRKİYE ÇALKALANIR

Yargı süreçlerinin ciddiyetine ve kamuoyundan gizlenen dosyalara dikkat çeken Kurtuluş Tayiz, "Hep şikayet ediyorlar ya hani savcılık efendim hemen sosyal medyaya düşürüyor diye. Savcılık, bu konuların sosyal medyaya düşmemesi için o kadar büyük çaba gösteriyor ki; sosyal medyaya düşseydi şu an Türkiye'de birçok konu 'trend topic' (TT) olmuştu" şeklinde konuştu. Tayiz, davanın ve iddiaların büyüklüğünün sosyal medyanın sınırlarını zorlayacak düzeyde olduğunu, "Bu durum hem birçok isim için geçerli ama ben söyleyeyim; Cumhuriyet Halk Partisi'nde tuz baştan kokmuş. Mutlak butlan CHP'ye temizlik olarak gelir." sözleriyle aktardı.