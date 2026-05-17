AK Parti'ye başka kimler katılacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir A Haber'de

Son dönemlerde skandalların yaşandığı CHP'de parti içi kriz sürerken CHP'li birçok belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Son olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. Bu gelişme sonrası Başkan Erdoğan Kazakistan ziyareti sonrası yurda dönüşte uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada "Bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir" dedi. AK PARTİ YEREL YÖNETİMLER BAŞKAN YARDIMCISI DEMİR A HABER'DE Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir A Haber'de merak edilenleri yanıtladı.

Fotoğraf-A Haber AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ BİR "MEŞALE" GİBİ PARLIYOR

Yerel yönetimlerin AK Parti'nin genetik kodlarında olduğunu hatırlatan Mustafa Demir, "Biz yerel yönetimden gelen bir partiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılındaki İstanbul örneği, adeta yerelde ve genel siyasette bir meşale örneği sunmuştur. Yerel yönetimler denince akla AK Parti'den başka bir şeyin gelmemesi gerekiyor," sözleriyle partinin köklü hizmet geleneğine dikkat çekti. Demir, AK Parti'deki çalışma ortamının temel taşlarını, "Huzurlu bir çalışma ortamımız var, hedefimizde insanlar var. Sürekli insan odaklı, onun refahı ve mutluluğu için koşturan bir yerel yönetim anlayışımız var," ifadeleriyle aktardı.

CHP'DE "KİMİN ADAMI" KAVGASI HİZMETİ UNUTTURDU

CHP içindeki yönetim zafiyetini ve gruplaşmaları sert bir dille eleştiren Demir, muhalefet belediyelerindeki kaosu, "CHP'de parçalanmışlık var, bölünmüşlük var. Adeta ilçelere ve şehirlere baktığımızda, genel merkezi temsil eden insanların tahakkümü altında paylaşılmış bir CHP zihniyeti var. İstanbul'da CHP'nin iyi oy aldığı yerlerde kimin belediye başkanı olduğu değil, 'kimin adamı' olduğu konuşulur," sözleriyle deşifre etti. Bu karmaşanın tüm Türkiye geneline yayıldığını belirten Demir, "CHP, birden fazla insanın sözünün geçtiği veya kirli ilişkilerin olduğu bir yere dönüşmüş durumda," açıklamasında bulundu.

"İSTANBUL ODAKLI VESAYET" BELEDİYELERİ ESİR ALDI

Büyükşehirlerdeki yönetim modelinin liyakatten uzak olduğunu ifade eden Mustafa Demir, "CHP'nin büyükşehir belediyelerinde ya genel sekreter, ya genel sekreter yardımcısı ya da daire başkanı İstanbul odaklıdır. İstanbul'u temsilen bu büyükşehirlerde görev yapmaktalar. Karmaşık bir ilişki, İstanbul odaklı bir yapı var," diyerek belediyelerin kendi iradeleriyle değil, bir merkezin vesayetiyle yönetildiğini savundu. Demir, AK Parti'nin ise tam tersine disiplinli ve lider odaklı olduğunu, "Bizde bir hizmet anlayışı var, değerler sistemi üzerinden gidiyoruz, bir dava bilinciyle yapıyoruz. Başımızda Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir liderimiz var," cümleleriyle vurguladı.

"BURADA HUZUR BULACAKSIN, İŞ YAPACAKSIN"

AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanlarının temel motivasyonunun hizmet aşkı ve huzur olduğunu belirten Demir, Afyonkarahisar'dan partiye katılan Burcu Köksal üzerinden çarpıcı bir örneği paylaştı: "Burcu Hanım'ın rozeti takılırken, daha önce partimize katılmış bir belediye başkanının ona 'Burada çok rahat edeceksin, burada huzur bulacaksın, burada iş yapacaksın' dediğini duydum." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birleştirici gücüne değinen Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımız herkesi kucaklıyor, kalbi bir muhabbet oluşturuyor, onlara özgüven aşılıyor ve bütün sıkıntılarında sahip çıkıyor," ifadelerini kullandı.

CHP'NİN DEĞERLERLE KAVGASI VE BASKI POLİTİKASI

Son dönemde CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen isimlerin ortak paydasının toplumsal değerler olduğunu ifade eden Mustafa Demir, "Aile kutsallığına inananlar ve toplumun değer yargılarına saygı duyanlar bizimle yol yürümeyi tercih ediyor," dedi. İstifa eden isimlere yönelik CHP kanadından gelen tepkileri ve baskıları da eleştiren Demir, "Gece yarısından sonra atılan tweetleri, eşi üzerinden baskı oluşturulan ortamları görüyoruz. İnsanlar CHP'nin bu karmaşık, izah edilemez, hukukun mevzusu olmuş yapılarından kaçıyorlar; huzurun bulduğu AK Parti'ye sığınıyorlar," diyerek sözlerini noktaladı.