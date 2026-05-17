AK Parti'ye başka kimler katılacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir A Haber'de
Son dönemlerde skandalların yaşandığı CHP'de parti içi kriz sürerken CHP'li birçok belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Son olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. Bu gelişme sonrası Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir" dedi. Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir A Haber'de merak edilenleri yanıtladı. Demir CHP'li belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasına ilişkin "CHP’de parçalanmışlık var, bölünmüşlük var. Adeta ilçelere ve şehirlere baktığımızda, genel merkezi temsil eden insanların tahakkümü altında paylaşılmış bir CHP zihniyeti var. İstanbul’da CHP’nin iyi oy aldığı yerlerde kimin belediye başkanı olduğu değil, 'kimin adamı' olduğu konuşulur," sözleriyle deşifre etti.
Son dönemlerde skandalların yaşandığı CHP'de parti içi kriz sürerken CHP'li birçok belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Son olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı.
Bu gelişme sonrası Başkan Erdoğan Kazakistan ziyareti sonrası yurda dönüşte uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada "Bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir" dedi.
AK PARTİ YEREL YÖNETİMLER BAŞKAN YARDIMCISI DEMİR A HABER'DE
Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir A Haber'de merak edilenleri yanıtladı.
AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ BİR "MEŞALE" GİBİ PARLIYOR
Yerel yönetimlerin AK Parti'nin genetik kodlarında olduğunu hatırlatan Mustafa Demir, "Biz yerel yönetimden gelen bir partiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılındaki İstanbul örneği, adeta yerelde ve genel siyasette bir meşale örneği sunmuştur. Yerel yönetimler denince akla AK Parti'den başka bir şeyin gelmemesi gerekiyor," sözleriyle partinin köklü hizmet geleneğine dikkat çekti. Demir, AK Parti'deki çalışma ortamının temel taşlarını, "Huzurlu bir çalışma ortamımız var, hedefimizde insanlar var. Sürekli insan odaklı, onun refahı ve mutluluğu için koşturan bir yerel yönetim anlayışımız var," ifadeleriyle aktardı.
CHP'DE "KİMİN ADAMI" KAVGASI HİZMETİ UNUTTURDU
CHP içindeki yönetim zafiyetini ve gruplaşmaları sert bir dille eleştiren Demir, muhalefet belediyelerindeki kaosu, "CHP'de parçalanmışlık var, bölünmüşlük var. Adeta ilçelere ve şehirlere baktığımızda, genel merkezi temsil eden insanların tahakkümü altında paylaşılmış bir CHP zihniyeti var. İstanbul'da CHP'nin iyi oy aldığı yerlerde kimin belediye başkanı olduğu değil, 'kimin adamı' olduğu konuşulur," sözleriyle deşifre etti.
Bu karmaşanın tüm Türkiye geneline yayıldığını belirten Demir, "CHP, birden fazla insanın sözünün geçtiği veya kirli ilişkilerin olduğu bir yere dönüşmüş durumda," açıklamasında bulundu.
"İSTANBUL ODAKLI VESAYET" BELEDİYELERİ ESİR ALDI
Büyükşehirlerdeki yönetim modelinin liyakatten uzak olduğunu ifade eden Mustafa Demir, "CHP'nin büyükşehir belediyelerinde ya genel sekreter, ya genel sekreter yardımcısı ya da daire başkanı İstanbul odaklıdır. İstanbul'u temsilen bu büyükşehirlerde görev yapmaktalar. Karmaşık bir ilişki, İstanbul odaklı bir yapı var," diyerek belediyelerin kendi iradeleriyle değil, bir merkezin vesayetiyle yönetildiğini savundu. Demir, AK Parti'nin ise tam tersine disiplinli ve lider odaklı olduğunu, "Bizde bir hizmet anlayışı var, değerler sistemi üzerinden gidiyoruz, bir dava bilinciyle yapıyoruz. Başımızda Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir liderimiz var," cümleleriyle vurguladı.
"BURADA HUZUR BULACAKSIN, İŞ YAPACAKSIN"
AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanlarının temel motivasyonunun hizmet aşkı ve huzur olduğunu belirten Demir, Afyonkarahisar'dan partiye katılan Burcu Köksal üzerinden çarpıcı bir örneği paylaştı: "Burcu Hanım'ın rozeti takılırken, daha önce partimize katılmış bir belediye başkanının ona 'Burada çok rahat edeceksin, burada huzur bulacaksın, burada iş yapacaksın' dediğini duydum." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birleştirici gücüne değinen Demir, "Sayın Cumhurbaşkanımız herkesi kucaklıyor, kalbi bir muhabbet oluşturuyor, onlara özgüven aşılıyor ve bütün sıkıntılarında sahip çıkıyor," ifadelerini kullandı.
CHP'NİN DEĞERLERLE KAVGASI VE BASKI POLİTİKASI
Son dönemde CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen isimlerin ortak paydasının toplumsal değerler olduğunu ifade eden Mustafa Demir, "Aile kutsallığına inananlar ve toplumun değer yargılarına saygı duyanlar bizimle yol yürümeyi tercih ediyor," dedi.
İstifa eden isimlere yönelik CHP kanadından gelen tepkileri ve baskıları da eleştiren Demir, "Gece yarısından sonra atılan tweetleri, eşi üzerinden baskı oluşturulan ortamları görüyoruz. İnsanlar CHP'nin bu karmaşık, izah edilemez, hukukun mevzusu olmuş yapılarından kaçıyorlar; huzurun bulduğu AK Parti'ye sığınıyorlar," diyerek sözlerini noktaladı.
HİZMET VE UYUM SİSTEMİ BAŞARIYI GETİRİYOR
AK Parti'nin belediyecilik vizyonunun yerel yöneticiler için bir çekim merkezi olduğunu vurgulayan Mustafa Demir, "AK Parti'nin belediyelerindeki hizmet anlayışı, eser ve hizmet üretmesindeki olağanüstü gayreti ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan yerele kadar oluşmuş bir uyum içerisinde giden bir sistemden dolayı geldiklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Belediye başkanlarının seçilmiş insanlar olduğunu ve temel hedeflerinin halka hizmet etmek olduğunu hatırlatan Demir, "Belediye başkanı geleceğiyle ilgili, şehriyle ilgili aldığı kararın son derece önemli olduğunu düşünüyor. AK Parti'ye yönelimde tabandan gelen bir veri de var; çünkü neticede millete hizmet edecek" sözleriyle sürecin doğal işleyişini aktardı.
81 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ SAFLARINDA
Katılımların sayısal dökümünü paylaşan ve sürecin devam ettiğine işaret eden Demir, "33 tane Yeniden Refah Partisi'nden, 16 CHP'den, 15 bağımsız, 8 İYİ Parti, 2 DEVA, 2 Demokrat Parti ve 1 Saadet Partisi olmak üzere AK Parti'ye katıldılar" bilgisini verdi.
YENİ İSİMLER AK PARTİ'YE KATILACAK MI?
CHP'den gelen katılımların sayısının 18'e ulaştığını belirten Demir, yeni katılımların olup olmayacağı yönündeki soruya ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle kapımız herkese açık, gönül kapımız da herkese açık. Tabii çalışmalarımızı yapıp Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimizde geri dönülenler de oluyor, bunu herkes bilsin" şeklinde yanıt vererek titiz bir eleme süreci yürüttüklerini belirtti.
"BASKI" İDDİALARINA SERT TEPKİ: "BÜYÜK BİR HAKSIZLIK"
Muhalefetin, partilerinden ayrılan başkanlara yönelik "baskı ve tehdit" iddialarını eleştiren Mustafa Demir, "81 tane belediye başkanına büyük bir haksızlık bu. Bu arkadaşlara, belediye başkanı arkadaşlarımıza ve mevcut belediye başkanlarına çok büyük bir haksızlık. Sizdeyken çok iyi, sonra başka bir partiye, sırf kendinizden kaynaklanan problemlerden dolayı huzuru bulacağı, daha iyi hizmet edebileceğini düşündüğü AK Parti'ye geçtiğinde arkasından edilmedik sözleri bırakmıyorsunuz. Bu hiç yakışık almıyor" ifadelerini kullandı.
CHP'DEKİ YOLSUZLUK VE PARA TRAFİĞİ GÜNDEMDE
CHP içerisinde yaşanan tartışmalara ve kamuoyuna yansıyan görüntülere değinen Demir, "Yolsuzluk olduğunu itiraflardan, konuşmalardan görüyoruz. Bunu yapanlar CHP'den şikayet edenler, bunu tekrar itiraf edenler CHP'den. Para alıp delege pazarlığı yapanlar onlar. Netice itibarıyla bu kirli paralarla yapılan bütün işlerin sıkıntıları sonradan ortaya çıkıyor" dedi.
AK Parti'nin ise bir "dava hareketi" olduğunu vurgulayan Demir, "Biz sadece 25. yılımızı kutlamıyoruz, bunun gerisine baktığımızda Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar birçok insanımızın emekleri, duaları ve gayretleri var. Bu dava bilinci bizim açımızdan son derece önemli" diyerek AK Parti'nin köklü siyasi geleneğine vurgu yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN: BUNDAN SONRA DA ARAMIZA KATILACAK ARKADAŞLAR OLABİLİR
"CHP yöneticilerince tehdit edilen, baskı gören, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar, huzuru AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır. CHP yönetiminin partiyi ne hale getirdiğini özellikle en iyi o parti içinde bir dönem yer alanlar bilir." diyen Başkan Erdoğan CHP'yi, yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşveti savurma merkezi haline getirenlerin, içerideki çürümeyi derinleştirmesinin siyasetin itibarı açısından da çok çok üzücü olduğunu belirterek şöyle devam etti:
"Bizi, CHP içindeki koltuk savaşları, birbirlerini suçlama yarışı ve iftira olimpiyatları ilgilendirmiyor. Biz yolumuza bakıyoruz. Milletimize hak ettiği hizmetleri vermeye gayret gösteriyoruz. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın ilk açıklamaları, 'Biz hizmet etmek istiyoruz. Bu CHP'de mümkün değil. CHP'nin iç kavgaları içinde belediyecilik yapamaz hale geldik' yönünde oldu. Yani bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir" dedi.