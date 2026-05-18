CHP'de Genel Merkez alarmda! Kılıçdaroğlu'ndan partiye dönüş hazırlığı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 38. Olağan Kurultay’a ilişkin şaibe tartışmaları giderek büyürken, parti içindeki kriz derinleşiyor. Delege pazarlığı ve rüşvet iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte CHP’de “mutlak butlan” senaryoları Ankara kulislerini hareketlendirirken Kılıçdaroğlu'nun ise dönüş hazırlığında olduğu iddia yeniden gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise mutlak butlan kararına karşı yeni parti kurma süreci devam ederken A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında kulislerde konuşulan son durum masaya yatırıldı. Gazeteci CHP içindeki vehametin saklanamaz boyuta ulaştığını belirterek "Mutlak butlan CHP'ye temizlemek için gelir" ifadelerini kullandı. Tayiz ayrıca parti içindeki bölünmelere ilişkin detayları paylaşırken Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP'nin "yolsuzluk ve soygunun merkezi" olarak nitelendirdi.