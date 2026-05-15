AK Partili Özboyacı ilk kez paylaştı! CHP’li vekilden tarihi itiraf: Erdoğan'ın kıymetini bilin!

Ankara kulislerini hareketlendiren çarpıcı açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, İsrail ve destekçilerinin oluşturduğu güç bloklarına karşı Türkiye’nin diplomasi, soft power (yumuşak güç) ve askeri caydırıcılıkla kurduğu stratejik hattı anlattı. Özboyacı, muhalefet cephesinden geldiğini söylediği dikkat çekici sözleri de ilk kez paylaşarak bir CHP’li vekilin kendisine “Erdoğan’ın kıymetini bilin” dediğini aktardı.

AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Türkiye'nin küresel dengelerde giderek daha güçlü bir aktör haline geldiğini vurgulayan Özboyacı, İsrail'in attığı adımların karşısında Türkiye'nin stratejik hamleleriyle karşılaştığını söyledi. Özboyacı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası arenadaki etkisine dikkat çekerken, bir CHP'li vekilin kendisine söylediğini aktardığı sözlerle siyaset gündemine damga vurdu. CHP'Lİ VEKİLDEN "BAŞKAN ERDOĞAN" İTİRAFI KÜRESEL GÜÇ MERKEZLERİNE KARŞI TÜRKİYE'NİN STRATEJİK DERİNLİĞİ Dünya genelinde kartların yeniden karıldığı bir dönemde Türkiye'nin konumunu değerlendiren AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, "İsrail ve onun yanında konumlanan ülkeler bir güç merkezi oluşturuyor. Ama Türkiye'nin çokça soft power (yumuşak güç), çokça diplomasi ve bir yandan da sahada kanıtlanmış bir askeri gücü var" ifadelerini kullandı. Özboyacı, Türkiye'nin bu çok boyutlu gücünün uluslararası alanda yeni bir denge unsuru haline geldiğini belirterek, "Bunun yanında da konumlanma yavaş yavaş başlıyor, çeşitleniyor ve genişliyor" şeklinde konuştu.

İSRAİL'İN KİRLİ OYUNLARINA TÜRKİYE SETİ Türkiye'nin bölgesel ve küresel operasyonel kabiliyetinin altını çizen Özboyacı, İsrail'in attığı her adımın karşısında çelikten bir irade bulduğunu vurgulayarak, "Bunu niye söylüyorum? İsrail nerede bir adım atmaya kalksa, karşısında Türkiye'nin oyununu, planını bozduğu bir karşı hamle görüyor. Bunu Somali'de de görüyor, bunu Sudan'da da görüyor, bunu İran'da da görüyor, bunu Körfez ülkelerinde de görüyor" sözleriyle, Türkiye'nin etki alanının genişliğini ve stratejik hamlelerinin etkisini dile getirdi. DÜNYANIN SAYGI DUYDUĞU LİDER: RECEP TAYYİP ERDOĞAN Türkiye'nin bu başarısının tesadüf olmadığını, arkasında güçlü bir liderlik ve savunma sanayii devrimi bulunduğunu kaydeden Özboyacı, "Dolayısıyla Türkiye'nin burada şöyle bir avantajı var; başında Recep Tayyip Erdoğan diye bütün dünyanın saygı duyduğu, savunma sanayisini bugünlere kadar getirmiş bir lider var" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel çaptaki prestijine ve vizyonuna dikkat çekti.