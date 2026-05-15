AK Partili Özboyacı ilk kez paylaştı! CHP’li vekilden tarihi itiraf: Erdoğan'ın kıymetini bilin!
Ankara kulislerini hareketlendiren çarpıcı açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, İsrail ve destekçilerinin oluşturduğu güç bloklarına karşı Türkiye’nin diplomasi, soft power (yumuşak güç) ve askeri caydırıcılıkla kurduğu stratejik hattı anlattı. Özboyacı, muhalefet cephesinden geldiğini söylediği dikkat çekici sözleri de ilk kez paylaşarak bir CHP’li vekilin kendisine “Erdoğan’ın kıymetini bilin” dediğini aktardı.
AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Türkiye'nin küresel dengelerde giderek daha güçlü bir aktör haline geldiğini vurgulayan Özboyacı, İsrail'in attığı adımların karşısında Türkiye'nin stratejik hamleleriyle karşılaştığını söyledi. Özboyacı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası arenadaki etkisine dikkat çekerken, bir CHP'li vekilin kendisine söylediğini aktardığı sözlerle siyaset gündemine damga vurdu.
KÜRESEL GÜÇ MERKEZLERİNE KARŞI TÜRKİYE'NİN STRATEJİK DERİNLİĞİ
Dünya genelinde kartların yeniden karıldığı bir dönemde Türkiye'nin konumunu değerlendiren AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, "İsrail ve onun yanında konumlanan ülkeler bir güç merkezi oluşturuyor. Ama Türkiye'nin çokça soft power (yumuşak güç), çokça diplomasi ve bir yandan da sahada kanıtlanmış bir askeri gücü var" ifadelerini kullandı. Özboyacı, Türkiye'nin bu çok boyutlu gücünün uluslararası alanda yeni bir denge unsuru haline geldiğini belirterek, "Bunun yanında da konumlanma yavaş yavaş başlıyor, çeşitleniyor ve genişliyor" şeklinde konuştu.
İSRAİL'İN KİRLİ OYUNLARINA TÜRKİYE SETİ
Türkiye'nin bölgesel ve küresel operasyonel kabiliyetinin altını çizen Özboyacı, İsrail'in attığı her adımın karşısında çelikten bir irade bulduğunu vurgulayarak, "Bunu niye söylüyorum? İsrail nerede bir adım atmaya kalksa, karşısında Türkiye'nin oyununu, planını bozduğu bir karşı hamle görüyor. Bunu Somali'de de görüyor, bunu Sudan'da da görüyor, bunu İran'da da görüyor, bunu Körfez ülkelerinde de görüyor" sözleriyle, Türkiye'nin etki alanının genişliğini ve stratejik hamlelerinin etkisini dile getirdi.
DÜNYANIN SAYGI DUYDUĞU LİDER: RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Türkiye'nin bu başarısının tesadüf olmadığını, arkasında güçlü bir liderlik ve savunma sanayii devrimi bulunduğunu kaydeden Özboyacı, "Dolayısıyla Türkiye'nin burada şöyle bir avantajı var; başında Recep Tayyip Erdoğan diye bütün dünyanın saygı duyduğu, savunma sanayisini bugünlere kadar getirmiş bir lider var" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel çaptaki prestijine ve vizyonuna dikkat çekti.
CHP BELEDİYELERİNDEKİ REZALET VE ERDOĞAN MODELİ
İç siyaset ile dış siyaset arasındaki farkı çarpıcı bir örnekle aktaran Özboyacı, CHP'nin yönetim zafiyetini eleştirerek, "Ve aslında programın en başından alacak olursak; daha kendi belediyelerini yönetemeyen bir CHP'den, bütün dünyanın artık hak verdiği, örnek aldığı, ders aldığı bir Recep Tayyip Erdoğan'a..." ifadelerini kullandı. Özboyacı, CHP'nin yerel yönetimlerdeki başarısızlığının aksine, Erdoğan'ın küresel ölçekte bir rol model haline geldiğini vurguladı.
SİYASETTE DEPREM ETKİSİ YARATAN İTİRAF: LİDERİNİZİN KIYMETİNİ BİLİN
Milletvekili Özboyacı, bir muhalefet milletvekiliyle arasında geçen ve siyaset kulislerinde yankı uyandıran diyaloğu şu sözlerle aktardı:
"Dün son bir cümleyle bağlayayım; dün bir muhalefet milletvekili bana dedi ki: 'Lütfen liderinizin kıymetini bilin.' Bir CHP milletvekili bana dedi ki... 'Liderinizin lütfen kıymetini bilin. Kendisi çok güçlü, kendisi çok saygın bir lider. Biz maalesef bugün içinde bulunduğumuz durumdan yana utanıyoruz' dedi"
Bu sözlerin CHP içerisindeki siyasi tartışmaları yeniden gündeme taşıdığını belirten Özboyacı, "Yani hepsini birleştirmek adına söylüyorum. Biz şu anda dünyanın belirsizlikleri içerisinde Türkiye'nin bütün avantajlarını ve fırsatlarını kullanarak Türkiye'yi dünyanın geleceğine hazırlamanın peşindeyiz" açıklamasında bulundu.
CHP'NİN ÇARPITMA SİYASETİ
Son olarak Türkiye'nin hedefleri ile muhalefetin gündemi arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koyan Selman Özboyacı, "CHP de kendi belediyelerinin rezilliklerini örtme ve çarpıtma peşinde. O yüzden Cumhurbaşkanımızın kıymetini bilmemiz lazım" diyerek, Türkiye'nin küresel liderlik yolculuğunda güçlü liderliğin önemine dikkat çekti.