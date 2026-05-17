CHP’de rüşvet iddiası! Şoförün telefonundan çıktı! 100 bin dolarlık yazışma
CHP’de yürütülen rüşvet soruşturmasında tutuklanan VIP şoför Gökhan Cumalı’nın cep telefonundaki yazışmalar soruşturma dosyasına girdi. SABAH’ın ulaştığı görüntülerde, Veli Ağbaba ile yapılan mesajlaşmalarda kargoyla gelen dolarlar ve para trafiğine ilişkin ifadelerin yer aldığı öne sürüldü.
CHP rüşvet soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aile çevresinde VIP şoförlük yaptığı belirtilen Gökhan Cumalı'nın cep telefonundaki yazışmaların soruşturma dosyasına girdiği öne sürüldü. 17 Mayıs 2026 Pazar günü kamuoyuna yansıyan bilgilerde, mesaj içeriklerinde para transferleri ve dolar fotoğraflarının bulunduğu iddia edildi.
CHP RÜŞVET SORUŞTURMASINDA YENİ İDDİA
Soruşturma kapsamında adı geçen iş insanı Turgut Koç ile bağlantısı olduğu belirtilen Cumalı'nın telefonunun bilirkişi incelemesine alındığı aktarıldı. İnceleme sonrası ortaya çıktığı belirtilen yazışmaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasına dahil edildiği ifade edildi.
"BAŞKANIM GÜNAYDIN, EMANETİ BUGÜN TESLİM ALDIM"
SABAH'ın yayımladığı haberde, 4 Mart 2024 tarihli olduğu belirtilen mesajlaşmalarda Gökhan Cumalı'nın Veli Ağbaba'ya, "Başkanım günaydın, emaneti bugün teslim aldım. Getiren arkadaş 100 bin dolar diye belirtmiş ama 94 bin 800 dolar çıktı" yazdığı öne sürüldü.