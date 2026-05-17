CHP’de rüşvet iddiası! Şoförün telefonundan çıktı! 100 bin dolarlık yazışma

CHP’de yürütülen rüşvet soruşturmasında tutuklanan VIP şoför Gökhan Cumalı’nın cep telefonundaki yazışmalar soruşturma dosyasına girdi. SABAH’ın ulaştığı görüntülerde, Veli Ağbaba ile yapılan mesajlaşmalarda kargoyla gelen dolarlar ve para trafiğine ilişkin ifadelerin yer aldığı öne sürüldü.

CHP rüşvet soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aile çevresinde VIP şoförlük yaptığı belirtilen Gökhan Cumalı'nın cep telefonundaki yazışmaların soruşturma dosyasına girdiği öne sürüldü. 17 Mayıs 2026 Pazar günü kamuoyuna yansıyan bilgilerde, mesaj içeriklerinde para transferleri ve dolar fotoğraflarının bulunduğu iddia edildi.

CHP RÜŞVET SORUŞTURMASINDA YENİ İDDİA

Soruşturma kapsamında adı geçen iş insanı Turgut Koç ile bağlantısı olduğu belirtilen Cumalı'nın telefonunun bilirkişi incelemesine alındığı aktarıldı. İnceleme sonrası ortaya çıktığı belirtilen yazışmaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasına dahil edildiği ifade edildi.

"BAŞKANIM GÜNAYDIN, EMANETİ BUGÜN TESLİM ALDIM"

SABAH'ın yayımladığı haberde, 4 Mart 2024 tarihli olduğu belirtilen mesajlaşmalarda Gökhan Cumalı'nın Veli Ağbaba'ya, "Başkanım günaydın, emaneti bugün teslim aldım. Getiren arkadaş 100 bin dolar diye belirtmiş ama 94 bin 800 dolar çıktı" yazdığı öne sürüldü.

Haberde, Ağbaba'nın bu mesaja "tm" şeklinde yanıt verdiği belirtildi. Aynı içerikte para görüntülerinin de telefon kayıtlarında bulunduğu iddia edildi.

"PARA NEREDE?" MESAJI DOSYADA

Soruşturma dosyasına girdiği belirtilen bir başka mesajlaşmanın ise 16 Ocak 2024 tarihini taşıdığı aktarıldı. Buna göre Veli Ağbaba'nın Cumalı'ya "Geldin mi? Para nerede?" sorularını yönelttiği öne sürüldü.

Mesajlaşmanın devamında Cumalı'nın "Otoparka girdim başkanım" yanıtını verdiği, ardından tarafların WhatsApp üzerinden görüşme gerçekleştirdiğinin tespit edildiği ifade edildi.

"PARALAR EKSİLMİŞ" İDDİASI

Dosyada yer aldığı belirtilen bir başka yazışmanın ise 4 Ağustos 2025 tarihli olduğu kaydedildi. Haberde, Veli Ağbaba'nın Cumalı'ya "Gökhan, çantamı açan oldu mu? Dün para koydum çantaya eksilmiş. Dün saydım koydum" mesajını gönderdiği öne sürüldü.

Cumalı'nın ise buna karşılık "Yok başkanım kimse binmedi arabaya, kilitliydi hep. Çok mu eksik başkanım" cevabını verdiği iddia edildi. Mesajlaşmanın ardından tarafların WhatsApp üzerinden görüştüğü belirtildi.

SORUŞTURMANIN DERİNLEŞTİRİLDİĞİ BELİRTİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 4 Mart 2024 tarihinde gönderildiği öne sürülen para transferine ilişkin kargo şirketinden kayıt talep ettiği bildirildi. Ayrıca cezaevinde bulunan Gökhan Cumalı'nın yeniden ifadesine başvurulacağı ve telefonundaki yazışmaların kendisine sorulacağı öne sürüldü.

Öte yandan daha önce etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bazı isimlerin de CHP Genel Merkezi'ne yönelik para trafiği iddialarında bulunduğu kamuoyuna yansımıştı. Soruşturmaya ilişkin resmi makamların incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

CHP RÜŞVET SORUŞTURMASINDA SÜREÇ DEVAM EDİYOR

CHP rüşvet soruşturmasına ilişkin iddialar kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, soruşturma kapsamında yeni belge ve kayıtların incelendiği belirtiliyor. Savcılık incelemesinin ilerleyen süreçte yeni ifade ve delillerle genişleyebileceği değerlendiriliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

CHP soruşturmasında ortaya çıkan yazışmalar neyi içeriyor?

Soruşturma dosyasına girdiği belirtilen yazışmalarda para transferleri, dolar miktarları ve teslim süreçlerine ilişkin mesajların yer aldığı öne sürüldü. Haberde ayrıca bazı mesajlaşmalara ait fotoğrafların da bulunduğu iddia edildi.

Gökhan Cumalı kimdir?

Haberde adı geçen Gökhan Cumalı'nın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın aile çevresinde VIP şoförlük yaptığı öne sürüldü. Cumalı'nın soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Soruşturmada hangi para miktarları gündeme geldi?

Dosyada yer aldığı belirtilen mesajlaşmalarda "100 bin dolar" ifadesi dikkat çekti. Yazışmalarda teslim alınan miktarın "94 bin 800 dolar" çıktığının ifade edildiği öne sürüldü.

Savcılık soruşturmada hangi adımları attı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın para transferine ilişkin kargo kayıtlarını talep ettiği bildirildi. Ayrıca Gökhan Cumalı'nın yeniden ifadesine başvurulacağı öne sürüldü.

CHP'den iddialara ilişkin resmi açıklama yapıldı mı?

Paylaşılan metinde CHP yönetimi veya adı geçen kişiler tarafından yapılmış resmi bir açıklama yer almıyor. Sürece ilişkin resmi yanıt veya yargı makamlarının yeni açıklamaları takip ediliyor.

