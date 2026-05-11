MOSSAD'tan Netanyahu'ya ateşkes raporu: İran savaşı başlarsa rejim yıkılır

ABD ve İran arasında varılan ateşkes kararının ardından MOSSAD, terör devleti İsrail'e sürece ilişkin bir rapor hazırladı. Kanal 13'ün haberine göre Trump'ın Netanyahu'ya İran'daki uranyumun ülke dışına çıkarılmasında taviz verilmeyeceğini ve İsrail'in ateşkes sürecinde savaşın yeniden başlatılması için hazırlık yapıldığı yer aldı. Öte yandan MOSSAD'ın Netanyahu'ya sunduğu raporda savaş başlarsa İran rejiminin yıkılmasının hızlanacağı bilgisi yer aldı.

ABD ve İran arasında karşılıklı restleşmeler sürerken kırılgan ateşkesin yerini savaşa bırakması riski günden güne artıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İran'ın elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması konusunda taviz vermeyeceği taahhüdünde bulunduğu iddia edildi. İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonuna konuşan isminin açıklanmadığı üst düzey bir yetkili, "Trump, Netanyahu'ya İran'ın elindeki (yüksek düzeyli) zenginleştirilmiş uranyum konusunda taviz vermeyeceği taahhüdünde bulundu." dedi.

MOSSAD'TAN KATİL BİBİ'YE RAPOR: İRAN SAVAŞI SÜRMELİ Öte yandan MOSSAD'ın Netanyahu'ya rapor sunduğu ve saldırılara geri dönülmesinin Tahran yönetiminin devrilme sürecini hızlandıracağı yönündeki değerlendirmeler yer aldı. Hazırlanan raporda ABD ve İran arasında verilen ateşkes süresinde İsrail'in hazırlık yaptığı gerçeğini ortaya koydu. Yer alan rapora göre; ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'ya İran uranyumunun ülke dışına çıkarılması konusunda taviz vermeyeceğini taahhüt etti.

İsrail yönetimi, saldırıların yeniden başlatılması dahil her türlü senaryoya hazırlık yaptı.

MOSSAD, Netanyahu'ya sunduğu raporlardan saldırılara geri dönülürse Tahran yönetiminin yıkılmasının hızlanacağı yer aldı. A Haber'de Sinan Tatlı'nın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya, söz konusu rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MOSSAD'TAN ATEŞKES RAPORU: İRAN İLE SAVAŞ SÜRMELİ "HER 15 GÜNDE BİR YA DEĞİŞEN SENARYOLARI KONUŞACAĞIZ" Savaşın başladığı günden bu yana geçen süreci ve belirsizliği vurgulayan Doç. Dr. Furkan Kaya, "Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bugüne kadar Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları geride kaldı ancak sanki her 15-20 günde bir veya ayda bir çok farklı bir durumu konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu savaşın asıl sahibi kim? Ev sahibi İran gibi görünse de bu İsrail'in mi yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin mi savaşı? Bu sorunun cevabı nihai amaçlarda gizli" ifadelerini kullandı. Kaya, hem İsrail'in hem de ABD'nin bölgedeki uzun vadeli hedeflerinin bu karmaşayı körüklediğini belirtti. TRUMP'IN KİRLİ PAZARLIĞI: "URANYUMU VER, MİLYARLARCA DOLARI AL" Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik nükleer kartını nasıl oynamaya çalıştığını detaylandıran Furkan Kaya, "Trump'ın sunduğu teklif aslında bir çıkmaz sokaktır. İran'a 'Elindeki 465 kilo uranyumu bize ver, ben de senin ambargoda olan 30-40 milyar dolarlık varlığını serbest bırakayım' teklifinde bulundu. İran şu an sıcak para ihtiyacı içinde ve ülkesi büyük bir krizle boğuşuyor. Trump bu zayıf noktadan vurmaya çalışıyor" sözleriyle pazarlığın perde arkasını aktardı.