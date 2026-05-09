İran halkından A Haber mikrofonlarında dünyaya mesaj: Sonuna kadar devletimizin yanındayız

İran ve İsrail arasındaki gerilimin göbeğinde, ateş hattından en sıcak gelişmeleri aktaran A Haber, Tahran sokaklarının nabzını tuttu. Bölgede her an yeni bir çatışma ihtimali konuşulurken, İran halkı devletine ve ordusuna olan sarsılmaz güvenini dile getirdi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ'ın mikrofon uzattığı Tahranlılar, "Tüm gücümüzle devletimizin arkasındayız" diyerek kararlılıklarını tüm dünyaya ilan etti.

Ortadoğu'da tansiyon her geçen saniye yükselirken, gözler İran'ın kalbi Tahran'a çevrildi. Müzakere masasındaki beklentiler, ABD'nin kırmızı çizgileri ve İsrail'in savaşı yeniden başlatma arzusu gölgesinde Tahran sokakları adeta birer stratejik kale haline gelmiş durumda. A Haber ekibi, ateş hattındaki gelişmeleri ve İran'ın dünyaya verdiği o sert mesajları yerinde inceledi. Veli-yi Asr Meydanı'ndan yükselen sesler, sadece birer protesto değil, ülke siyasetine yön veren tarihi birer tanıklık olarak kayıtlara geçiyor. Detayları aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran sokaklarında bizzat vatandaşlarla bir araya gelerek bölgedeki son durumu dünyaya aktardı.

"SAVAŞ OLSA DA OLMASA DA ORDUMUZUN ARKASINDAYIZ"

Ekber Karabağ'ın mikrofon uzattığı ilk İranlı vatandaş, bölgedeki askeri teyakkuz halini ve halkın orduya olan güvenini yineleyerek, "Savaş olsa da olmasa da tüm gücümüzle devletimizin ve ülkemizin arkasındayız. Toprağımızı sonuna kadar savunacağız. Bu süreç bir kandırmaca da olabilir ancak ordunun eli şu an tetiktedir. İnsanların da gördüğü gibi millet ayaklanmış durumdadır. Barış olursa diplomatlarımıza güveniyoruz ama savaş durumunda sonuna kadar savaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Ordunun her an müdahaleye hazır olduğunu vurgulayan vatandaş, düşman tarafa güvenmediklerinin de altını çizdi. EKONOMİK DARBOĞAZ VE SAVAŞ YÖNETİMİ

Savaşın gölgesinde yaşayan İran'da ekonominin durumu da halkın öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ekonomik yansımalar hakkında konuşan İranlı vatandaş, "Savaş dönemi devlet tarafından çok iyi yönetildi. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a teşekkür ediyoruz. Son dönemde ekonomide bazı sıkıntılar olsa da bunun giderileceğini düşünüyoruz. Halk olarak savaş durumundayız ve biraz anlayışlı olmamız gerekiyor. İşler bir şekilde yürütülüyor ve biz de halk olarak bunu destekliyoruz" şeklinde konuştu.

"SAVAŞ KAÇINILMAZ, ANLAŞMA MÜMKÜN DEĞİL"

Bölgedeki tansiyonun sadece diplomatik yollarla çözülemeyeceğine inanan bir diğer vatandaş ise daha sert ve kararlı bir tutum sergiledi. İkinci İranlı Vatandaş, "Savaş zaten olacaktır çünkü bunların hiçbir zaman anlaşması mümkün değildir. Arkadaşımın da dediği gibi her şey doğru, biz vatanımızı seviyoruz. Ancak benim bir sorum var; biz burada bu mücadeleyi verirken Türk siyasetçilerini göremiyoruz. Komşu olduğumuza göre onlar ne yapacaklar, neredeler?" sözleriyle Türkiye'den beklentilerini dile getirdi.

"İNSANLIK ADINA SAVAŞIYORUZ: SIRADA DİĞER ÜLKELER VAR"

İran halkının bu mücadeleyi sadece kendi toprakları için değil, tüm bölge ve insanlık adına verdiğini savunan vatandaş, çarpıcı bir uyarıda bulundu. İranlı vatandaş, "İnsanlar şunu anlasın; şimdi İran milletine destek olmaları lazım. Biz burada insanlık adına bir savaş veriyoruz. Ülkemizi, toprağımızı koruyoruz. Bütçeler ayırmışlar, paralar ayırmışlar; ülkeleri tek tek yemeye çalışıyorlar. Bu yüzden bölge ülkelerinden güçlü bir destek bekliyoruz" ifadelerini kullanarak tehlikenin büyüklüğüne işaret etti.

