Hürmüz'de BAE üzerinden savaşın fitili ateşlendi! İran'a Kuveyt işgali benzeri tuzak planı mı?

Orta Doğu'nun barut fıçısına döndüğü bu kritik günlerde, perde arkasındaki kirli pazarlıklar gün yüzüne çıkıyor. Dr. Eray Güçlüer, bölgedeki dengeleri altüst edecek o tehlikeli süreci, " Öncelikle İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne her türlü saldırıyı yapmasına özellikle ABD ve İsrail izin verir. Bir kere bunu bilin; yani şu an normal bir askeri mantıktan düşünmememiz lazım. İzin verilir. İran'ın bol miktarda askeri var, bunu yapabilir ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni İran işgal edebilir bakın. Buna da izin verilir, hatta isterler ve teşvik ederler" sözleriyle aktardı.

Washington ve Tahran yönetimi arasında anlaşmanın konuşulmasının ardından İran'ın Keşm ve Bender Abbas kentinde gerçekleşen saldırılar savaşı yeniden tetikledi. İran medyasının haberine göre saldırılara ABE ve BAE'nin ortak operasyonuyla düzenlendiği iddia edilirken, söz konusu ittifakın yaşanmasıyla dünyayı yeni bir kriz beklediği yorumları yapılıyor. İran cephesinden saldırılara karşılık verileceği vurgulanırken, Orta Doğu'da savaşın büyümesi birçok senaryoları beraberinde getiriyor.

Eray Güçlüer, 2 ayın ardından başlatılan saldırıda İran'ın tuzağa çekilmek istediğini belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

İRAN'I BEKLEYEN KORKUNÇ SENARYO: "GEL-GEL" TAKTİĞİ VE KUVEYT TAKTİĞİ

İran'ın bölgedeki askeri iştahının nasıl bir tuzağa dönüştürülmek istendiğini vurgulayan Güçlüer, "sıcak temas" noktalarına dikkat çekerek, "Burada İran'a adeta 'gel-gel' bile yapılır. 'Gel işgal et, derinliğe gir, ana karandan buralara güç aktar ve buralarda bir bataklığın içerisine gömül' denir; aynı Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi gibi" ifadelerini kullandı.

Bu sinsi stratejinin nihai hedefini de net bir şekilde ortaya koyan Güçlüer, "Bununla İran'ın, ABD ve İsrail doğrudan devreye girmeden, Birleşik Arap Emirlikleri ve muhtemelen başka ülkeleri de işin içine katarak Orta Doğu'da gücünü tüketmesini sağlamak istiyorlar. Zayıf düşmüş bir İran'a da daha sonra müdahale edecekler" şeklinde konuştu.

İRAN'A TUZAK: SADDAM'A UYGULANAN KUVEYT BENZETMESİ UYGULANABİLİR

Stüdyodaki harita üzerinde İran'ın kuşatma planını çizen Dr. Eray Güçlüer, "İran'ın hem buraya hakim olduğunu, bir de şu alana hakim olduğunu düşünün. İki taraflı olarak şu bölgenin tamamen İran tarafından ele geçirildiğini düşünün. Hem Basra Körfezi'nin kuzeyine hem de güneyine aynı anda müdahale edebildiğini düşünün. İran bu konuda eminim teşvik edilecektir. 'Gir, körfezin iki tarafını da elinde tut, savaş sonrası oluşacak rejimde de sen körfeze hakim ol' diyecekler; yani bizim İstanbul ve Çanakkale boğazları gibi. Bu bir tuzak olur. Kimse orayı İran'a yedirmez. Saddam nasıl Kuveyt için teşvik edildiyse, şu an İran'ın da burası için teşvik edildiğini düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.