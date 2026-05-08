ABD istihbaratının gizli İran raporu ortaya çıktı
ABD merkezli Washington Post'un özel haberine göre, CIA tarafından Beyaz Saray'a sunulan gizli istihbarat raporu, Başkan Donald Trump yönetiminin kamuoyuna çizdiği "İran çöküyor" tablosuyla çelişen çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.
Washington Post'un dört farklı kaynağa dayandırdığı habere göre CIA tarafından bu hafta Beyaz Saray'daki karar alıcılara sunulan gizli analizde, İran'ın ABD deniz ablukasına rağmen en az 90 ila 120 gün boyunca ciddi ekonomik çöküş yaşamadan ayakta kalabileceği belirtildi.
Raporda, İran ekonomisinin baskı altında olduğu kabul edilse de Tahran yönetiminin hâlâ kriz yönetme kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.
ABD'li yetkililerden biri, İran'ın petrolünün bir kısmını boşta kalan tankerlerde depoladığını, petrol kuyularının işlevini koruyabilmek için üretim akışını kontrollü şekilde azalttığını söyledi.
Yetkili, "Durum bazı çevrelerin iddia ettiği kadar felaket boyutunda değil." değerlendirmesinde bulundu.
TRUMP "İRAN ÇÖKÜYOR" DEDİ… İSTİHBARAT TAM TERSİNİ RAPORLADI
Raporda ortaya çıkan en dikkat çekici unsur ise Trump yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamalarla CIA değerlendirmeleri arasındaki fark oldu.
Trump çarşamba günü Oval Ofis'te yaptığı açıklamada İran'ın füze kapasitesinin "büyük ölçüde yok edildiğini" savunarak, "Muhtemelen yüzde 18-19 civarında güçleri kaldı." ifadelerini kullandı.
Ancak Washington Post'un ulaştığı gizli istihbarat analizine göre İran mobil füze rampalarının yaklaşık yüzde 75'ini, füze stoklarının ise yaklaşık yüzde 70'ini koruyor.
ABD'li bir yetkili ayrıca İran'ın yer altındaki depolama tesislerinin neredeyse tamamını yeniden açtığını, bazı hasarlı füzeleri onardığını ve savaş başladığında üretimi büyük ölçüde tamamlanmış yeni füzeleri yeniden monte etmeye başladığını söyledi.
"İRAN YÖNETİMİ DAHA RADİKAL VE DAHA KARARLI"
Washington Post'a konuşan ABD'li yetkililerden biri, İran'ın ekonomik baskıya dayanma kapasitesinin CIA tahminlerinden bile yüksek olabileceğini söyledi.
Yetkili, "İran yönetimi artık daha radikal, daha kararlı ve ABD'nin siyasi iradesinden daha uzun süre dayanabileceklerine daha fazla inanıyor." ifadelerini kullandı.
Aynı yetkili, geçmişte uzun yıllar ambargo altında ayakta kalan rejimlere dikkat çekerek, yalnızca hava saldırıları ve ekonomik yaptırımlarla İran'ın geri adım atmasının garanti olmadığını vurguladı.