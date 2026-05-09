CANLI | ABD istihbaratından dikkat çeken Mücteba Hamaney raporu
ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada İran ile anlaşmaya varılamaması halinde Washington’un Hürmüz Boğazı’ndaki askeri duruşunu daha da sertleştirebileceği uyarısında bulundu. Ülkesinin istihbaratından ise çarpıcı bir rapor ortaya çıktı: Mücteba Hamaney, müzakerelerde önemli rol oynuyor.
ABD-İran'dan savaşa ve anlaşmaya ilişkin çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin özeti şöyle;
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmaması durumunda Özgürlük Projesi'ni genişleteceğini duyurdu ve İran'ı tehdit etti.
İran Cephesi: İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda aralıklarla yaşanan çatışmaların durduğu ancak yeniden başlama ihtimalinin olduğu bildirildi. Bölgede gerilim sürüyor.
İsrail Cephesi: İsrail işgal güçleri, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.
ABD, İRAN’A YARDIM ETTİKLERİ İDDİASIYLA 10 KİŞİ VE ŞİRKETE YAPTIRIM UYGULADI
ABD Hazine Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada İran’ın insansız hava aracı ve füze programları için silah ve parça tedarikinde rol oynadıkları gerekçesiyle 10 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulandığını duyurdu.
Yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında Çinli şirketler de bulunuyor. Söz konusu adım, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılması planlanan görüşmeden sadece birkaç gün önce açıklandı.
ABD Hazine Bakanlığı’na göre yaptırım uygulanan kişi ve şirketler, “İran ordusunun silah temin etme çabalarının yanı sıra İran’ın Şahid serisi insansız hava araçları (İHA) ve balistik füze programında kullanılabilecek ham maddeleri güvence altına alma girişimlerini mümkün kılıyor.”
Yaptırımlardan etkilenen diğer kuruluşların ise Belarus ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil çeşitli ülkelerde bulunduğu belirtildi.
Çin’in İran ile ilişkileri, Washington ile Pekin arasındaki ilişkilerde gerilim kaynağı olmayı sürdürüyor.
Çin ve İran yakın ekonomik ortaklar olarak görülürken, Çin’in İran petrolünün en büyük alıcısı olduğu değerlendiriliyor. Pekin yönetimi daha önce de ABD’nin İran politikasını defalarca eleştirmişti.
İran meselesinin, Trump ile Xi arasında gelecek hafta Pekin’de yapılması planlanan görüşmede önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.
ABD İSTİHBARATINDAN MÜCTEBA HAMANEY RAPORU
ABD istihbaratı, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in, savaş sırasında aldığı yaralar nedeniyle kamuoyu önüne çıkmamasına rağmen Tahran’ın savaş stratejisi ile Washington’la yürütülen müzakerelerin şekillendirilmesinde etkili rol oynadığına inanıyor. Bu bilgi, cuma günü CNN’in yayımladığı bir haberde yer aldı.
Haberde, ABD istihbarat değerlendirmelerine aşina kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, savaş sırasında düzenlenen saldırılarda aralarında babasının da bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin öldürülmesinin ardından, Hamaney’in İran yönetim yapısı içerisindeki yetki düzeyinin ne ölçüde olduğu konusunda belirsizliklerin sürdüğü belirtildi.
YÜZ YÜZE TEMASLAR KURDU
ABD’li yetkililerin değerlendirmelerine göre Hamaney, yanıklar ve şarapnel yaraları da dahil olmak üzere çeşitli yaralar nedeniyle tedavi görürken, güvenilir kuryeler ve yüz yüze temaslar aracılığıyla iletişimini sürdürmeye devam etti.
"SAĞLIK DURUMU İYİ"
İranlı yetkililer ise Hamaney’in sağlık durumunun iyiye gittiğini savundu. İran liderlik makamındaki protokol biriminin başındaki Mazher Hüseyni, cuma günü yaptığı açıklamada Hamaney’in durumunun düzeldiğini söyledi ve sağlık durumuna ilişkin spekülasyonları reddetti.
Haberde ayrıca ABD istihbaratının, Amerikan saldırılarının İran’ın askeri kapasitesini zayıflattığını ancak tamamen ortadan kaldırmadığını değerlendirdiği aktarıldı. Buna göre çok sayıda füze rampasının hâlâ operasyonel durumda olduğu belirtildi.
Öte yandan, Devrim Muhafızları içindeki üst düzey isimler ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın, Trump yönetimiyle diplomatik temaslar sürerken hükümetin günlük işleyişinin büyük bölümünü yürüttüğüne inanıldığı ifade edildi.
TRUMP'TAN İRAN'A GÖZDAĞI
ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada İran ile anlaşmaya varılamaması halinde Washington’un Hürmüz Boğazı’ndaki askeri duruşunu daha da sertleştirebileceği uyarısında bulundu ve durdurulan “Project Freedom” operasyonunun yeniden başlatılıp genişletilebileceğini söyledi.
Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Eğer her şey imzalanıp tamamen sonuçlandırılmazsa farklı bir yola gideriz” dedi.
ABD’nin yeniden “Project Freedom / Özgürlük Projesi” operasyonuna dönüp dönmeyeceği sorusuna Trump, “Sanmıyorum” yanıtını verdi ancak bunun hâlâ “mümkün olabileceğini” ifade etti.
Trump, Washington ile Tahran arasındaki görüşmelere arabuluculuk yapan Pakistan’ın ABD’den askeri operasyonu yeniden başlatmamasını istediğini söyledi.
“Eğer işler yolunda gitmezse Project Freedom’a geri dönebiliriz” diyen Trump, “Bu kez Project Freedom Plus olur. Yani Project Freedom artı başka şeyler” ifadelerini kullandı ancak genişletilmiş operasyon kapsamında hangi ek adımların atılacağını açıklamadı.