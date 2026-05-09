ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada İran ile anlaşmaya varılamaması halinde Washington’un Hürmüz Boğazı’ndaki askeri duruşunu daha da sertleştirebileceği uyarısında bulundu. Ülkesinin istihbaratından ise çarpıcı bir rapor ortaya çıktı: Mücteba Hamaney, müzakerelerde önemli rol oynuyor.

ABD-İran'dan savaşa ve anlaşmaya ilişkin çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin özeti şöyle;

ABD Cephesi: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmaması durumunda Özgürlük Projesi'ni genişleteceğini duyurdu ve İran'ı tehdit etti. Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer her şey imzalanıp tamamen sonuçlandırılmazsa farklı bir yola gideriz" dedi.

İran Cephesi: İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda aralıklarla yaşanan çatışmaların durduğu ancak yeniden başlama ihtimalinin olduğu bildirildi. Bölgede gerilim sürüyor.

İsrail Cephesi: İsrail işgal güçleri, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

