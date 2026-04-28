İngiliz Kraliyeti Beyaz Saray’da: Kral Charles ve Trump’tan dikkat çeken fısıldaşma

Trump ve eşi Melania Trump, Kral Charles ile Kraliçe Camilla'yı Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde karşıladı. Televizyon kameraları bu anları görüntülese de, ikili arasında geçen kısa konuşma duyulmadı.

Ancak dudak okuma uzmanı Nicola Hickling'in Daily Mail'e yaptığı değerlendirmeye göre Trump, görüşmenin ilk anlarında hem hafta sonu Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırıyı hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili endişelerini gündeme getirdi.

Beyaz Saray ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.