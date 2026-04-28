İngiliz Kraliyeti Beyaz Saray’da: Kral Charles ve Trump’tan dikkat çeken fısıldaşma
ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Kralı Charles'ın pazartesi günü Beyaz Saray'daki ilk karşılaşmasında kameraların duyamadığı özel konuşmanın detayları ortaya çıktı.
Trump ve eşi Melania Trump, Kral Charles ile Kraliçe Camilla'yı Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde karşıladı. Televizyon kameraları bu anları görüntülese de, ikili arasında geçen kısa konuşma duyulmadı.
Ancak dudak okuma uzmanı Nicola Hickling'in Daily Mail'e yaptığı değerlendirmeye göre Trump, görüşmenin ilk anlarında hem hafta sonu Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırıyı hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili endişelerini gündeme getirdi.
Beyaz Saray ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
TRUMP: "BU SİLAHLI SALDIRI..."
Dudak okuma uzmanına göre Trump önce yaşanan silahlı saldırıya değinerek, "Bu silahlı saldırı..." ifadelerini kullandı.
Kral Charles'ın ise buna karşılık, "Burada çok uzun süre ayakta kalmak istemem. Burada olmamam gerektiğini hissediyorum" dediği öne sürüldü.
Trump'ın daha sonra Kral'a iyi olup olmadığını sorduğu ve "Bu iyi bir şey değil" dediği belirtildi.
ABD Başkanı ayrıca, "Hazırlıklı değildim ama artık hazırlıklıyım" ifadelerini kullandı.
"PUTİN ŞUANDA SAVAŞ İSTİYOR"
Konuşmanın devamında Trump'ın konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e getirdiği ve "Şu anda Putin'le konuşuyorum. O savaş istiyor" dediği aktarıldı.
KRAL CHARLES KONUYU KAPATMAK İSTEDİ
Kral Charles'ın bu başlık üzerine konuşmayı daha sonra sürdürmek istediği görüldü.
"We will discuss that later" yani "Bunu daha sonra konuşacağız" dediği belirtilen Kral, konuyu kapatmaya çalıştı.
Ancak Trump konuşmayı sürdürerek dikkat çekici bir uyarıda bulundu:
"İçimde bir his var... Eğer söylediğini yaparsa, tüm nüfusu yok eder."
Bu sözlerin ardından Kral Charles'ın yeniden konuyu değiştirmeye çalışarak, "Başka bir zaman" dediği ifade edildi.