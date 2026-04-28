İngiliz Kraliyeti Beyaz Saray’da: Kral Charles ve Trump’tan dikkat çeken fısıldaşma

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Kralı Charles'ın pazartesi günü Beyaz Saray'daki ilk karşılaşmasında kameraların duyamadığı özel konuşmanın detayları ortaya çıktı.

Trump ve eşi Melania Trump, Kral Charles ile Kraliçe Camilla'yı Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde karşıladı. Televizyon kameraları bu anları görüntülese de, ikili arasında geçen kısa konuşma duyulmadı.

İNGİLTERE KRALI CHARLES'TAN ABD ZİYARETİ
Ancak dudak okuma uzmanı Nicola Hickling'in Daily Mail'e yaptığı değerlendirmeye göre Trump, görüşmenin ilk anlarında hem hafta sonu Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırıyı hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili endişelerini gündeme getirdi.

Beyaz Saray ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

TRUMP: "BU SİLAHLI SALDIRI..."

Dudak okuma uzmanına göre Trump önce yaşanan silahlı saldırıya değinerek, "Bu silahlı saldırı..." ifadelerini kullandı.

Kral Charles'ın ise buna karşılık, "Burada çok uzun süre ayakta kalmak istemem. Burada olmamam gerektiğini hissediyorum" dediği öne sürüldü.

Trump'ın daha sonra Kral'a iyi olup olmadığını sorduğu ve "Bu iyi bir şey değil" dediği belirtildi.

ABD Başkanı ayrıca, "Hazırlıklı değildim ama artık hazırlıklıyım" ifadelerini kullandı.

"PUTİN ŞUANDA SAVAŞ İSTİYOR"

Konuşmanın devamında Trump'ın konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e getirdiği ve "Şu anda Putin'le konuşuyorum. O savaş istiyor" dediği aktarıldı.

KRAL CHARLES KONUYU KAPATMAK İSTEDİ

Kral Charles'ın bu başlık üzerine konuşmayı daha sonra sürdürmek istediği görüldü.

"We will discuss that later" yani "Bunu daha sonra konuşacağız" dediği belirtilen Kral, konuyu kapatmaya çalıştı.

Ancak Trump konuşmayı sürdürerek dikkat çekici bir uyarıda bulundu:

"İçimde bir his var... Eğer söylediğini yaparsa, tüm nüfusu yok eder."

Bu sözlerin ardından Kral Charles'ın yeniden konuyu değiştirmeye çalışarak, "Başka bir zaman" dediği ifade edildi.

GÜNDEM BİR ANDA BEYAZ SARAY BALO SALONUNA DÖNDÜ

Gerilim yüklü konuşmanın ardından Trump bu kez daha hafif bir konuya geçti ve Beyaz Saray'daki yeni balo salonu projesinden bahsetti.

"Buradan doğrudan görebilirsiniz. Balo salonuna kadar uzanıyor. Görmek ister misiniz?" diye sorduğu aktarıldı.

Kral Charles'ın bu sırada hafifçe gülerek, "Eminim bize gösterirsiniz" yanıtını verdiği belirtildi.

Trump ise "Doğru, haklısınız" diyerek karşılık verdi.

KRALİYET ÇİFTİ BEYAZ SARAY'DA ÇAY İÇTİ

Karşılamanın ardından Kral Charles ve Kraliçe Camilla, Beyaz Saray'ın Green Room (Yeşil Oda) adlı salonunda çay ikramına katıldı.

Daha sonra, eski First Lady Michelle Obama tarafından 2009 yılında oluşturulan Beyaz Saray Mutfak Bahçesi'nin yanında bulunan ve yenilenen arı kovanını gezdiler.

Yeni arı kovanının, Beyaz Saray'ın minyatür bir versiyonu şeklinde tasarlandığı belirtildi.

Kraliyet çifti daha sonra Washington'daki İngiliz Büyükelçiliği rezidansına geçerek burada düzenlenen bahçe davetine katıldı.

RESMİ PROGRAM SALI GÜNÜ

Trump ve İngiliz Kraliyet Ailesi arasındaki daha resmi temasların ise salı günü gerçekleşeceği bildirildi.

Program kapsamında Beyaz Saray Güney Bahçesi'nde daha büyük bir karşılama töreni düzenlenecek, ardından Beyaz Saray'ın East Room salonunda resmi devlet yemeği verilecek.

İNGİLTERE VE ABD ARASINDA SON DÖNEMDE GERİLEN İLİŞKİLER

Kral Charles'ın Beyaz Saray ziyareti sıcak görüntülere sahne olsa da, Londra ile Washington arasındaki ilişkiler son dönemde ciddi başlıklarda gerilim yaşıyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarında İngiltere'den daha açık ve güçlü destek beklediği, ancak Londra'nın doğrudan askeri angajmandan uzak durmayı tercih ettiği belirtiliyor.

Bu durum, Washington'da rahatsızlık yaratırken, NATO içinde savunma harcamaları ve Avrupa'nın güvenlik yükünü paylaşma konusunda da taraflar arasında görüş ayrılıkları sürüyor. Trump yönetimi, İngiltere dahil Avrupalı müttefiklerin savunma bütçelerini artırması gerektiğini sık sık vurguluyor.

Öte yandan Jeffrey Epstein dosyası üzerinden yeniden alevlenen tartışmalar da diplomatik kulislerde yankı buluyor. Epstein'ın İngiliz Kraliyet Ailesi ile geçmişte kurulan bağlantıları ve özellikle Prens Andrew hakkındaki tartışmalar, Amerikan kamuoyunda zaman zaman yeniden gündeme gelirken, bu başlık iki ülke ilişkilerinde hassas ve rahatsız edici bir dosya olarak varlığını koruyor.

Tüm bu gelişmeler, Trump ile İngiliz Kraliyet Ailesi arasındaki resmi temasların perde arkasında daha karmaşık bir diplomatik tablo bulunduğunu gösteriyor.

