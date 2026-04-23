Dünyada petrol şoku! Avrupa'da jet yakıt krizi: 50 günde 50 milyar dolar buhar oldu
ABD ve İran arasında Hürmüz krizi sürerken, boğazın ablukada olmasıyla küresel piyasada hem ticari hem de enerji bakımından ciddi sorunlar yaşanıyor. ABD basınında yer alan habere göre Avrupa'nın petrol taşımacılığında büyük ölçekte zarara uğradığı ve 6 haftalık jet yakıtının kaldığı bilgisi yer aldı. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle birlikte yakıt fiyatlarının 2 katına çıkması ve kısa mesafeli uçuşların azaltılmasıyla küresel havacılık sektöründe ciddi bir krizin kapıda olduğu ifade ediliyor. Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, petrol krizinin havacılık sektörüne yansımasını ele alarak A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.
Dünya ekonomisi Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla tarihinin adeta en büyük sınavlarından birini veriyor. ABD ve İran'ın ablukasıyla Körfez'deki ticaret durma noktasına gelirken, Avrupa'nın da petrolde büyük bir riskle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. ABD basınında yer alan habere göre Avrupa'nın 2 aydır süren savaşta petrol taşımacılığında büyük ölçekte zarara uğradığı ve 6 haftalık jet yakıtının kaldığı bilgisi yer aldı. Öte yandan Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın 20 bin uçuşu iptal edeceğini açıklamasıyla havacılık sektöründe krizin katlanarak artacağı öngörülüyor.
SAVAŞIN EKONOMİK ETKİLERİ
- Körfez mart ayında 8 milyon varil üretim kaybetti
- Üretim kesintileri günlük 12 milyon varil oldu
- Küresel stoklar nisan başından bu yana 45 milyon varil azaldı
HAVACILIKTA JET YAKIT KRİZİ
- Jet yakıtı fiyatı 2 katına çıktı
- Kısa mesafeli hatlar azaltılıyor
- Alman hava yolu şirketi Lufthansa 20 bin uçuşu iptal edecek
Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, Avrupa'da yaşanan yakıt krizini A Haber'de ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yalçın Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla sadece Avrupa'nın değil Körfez ülkelerinin de ticari bakımdan büyük kayıplar verdiğini vurgulayarak, petrol taşımacılığının küresel ölçekte havacılık sektörünü olumsuz yönde etkileyeceğini ve bu durumun uçak bilet fiyatlarına yansıyabileceğini belirtti.
KÖRFEZ'DE TRAFİK DURMA NOKTASINDA: 500 MİLYON VARİLLİK KAYIP
Körfez'deki petrol trafiğinin hayati önemine dikkat çeken Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, olası bir tıkanmanın boyutlarını rakamlarla ortaya koydu. Şenay Yalçın, "Körfez'den günde 20-21 milyon varillik petrolün geçtiğini düşünecek olursak, bunların kontrollü bir kısmının bile durması dehşet verici. En kötü ihtimalle 10 milyon varilin kontrol altında tutulduğunu ve geçmediğini varsayarsak, 50 günde bu rakam tam 500 milyon varile ulaşır" ifadelerini kullandı. Bu devasa kaybın piyasalardaki ateş hattını daha da genişleteceği öngörülüyor.
"PETROLDEKİ KAYIP DÜNYANIN 5 GÜNLÜK İHTİYACININ TAMAMEN YOK OLMASI DEMEK"
Petrol fiyatlarındaki yükselişin ekonomik yıkımını hesaplayan Yalçın, dünya tüketimiyle kıyaslama yaparak korkutan tabloyu paylaştı. Şenay Yalçın, "Güncel petrol fiyatlarını 100-103 dolar bandında düşündüğümüzde, 50 günlük bu kesinti tam 50 milyar dolarlık bir kayıp anlamına geliyor. Dünya şu anda günde 105 milyon varil petrol tüketiyor. Yani bu kayıp, tüm dünyanın 5 günlük petrol ihtiyacının tamamen yok olması demektir" sözleriyle tarihi tanıklığını dile getirdi. Bu durumun ulaşım ve rafineri sektörlerinde deprem etkisi yaratması bekleniyor.
KÖRFEZ ÜLKELERİNDE GÜNLÜK 1 MİLYAR DOLARLIK YANGIN
Krizin sadece küresel değil, bölgesel bir yıkım getireceğini vurgulayan Yalçın, Körfez ülkelerinin yaşadığı mali kaybın altını çizdi. Şenay Yalçın, "Mart ayındaki veriler ışığında günlük 8 milyon varillik bir kayıp söz konusu. Bu İran'ın değil, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Katar gibi Körfez ülkelerinin ortak kaybıdır. Günlük 8 milyon varillik bu açık, en iyi ihtimalle günde 800 milyon dolara, fiyat artışıyla birlikte 1 milyar dolara karşılık geliyor" şeklinde konuştu. Kara boru hatlarının bu kaybı egale etmeye çalıştığını ancak tablonun hala karanlık olduğunu belirtti.