Dünyada petrol şoku! Avrupa'da jet yakıt krizi: 50 günde 50 milyar dolar buhar oldu

ahaber.com.tr - Özel Haber
ABD ve İran arasında Hürmüz krizi sürerken, boğazın ablukada olmasıyla küresel piyasada hem ticari hem de enerji bakımından ciddi sorunlar yaşanıyor. ABD basınında yer alan habere göre Avrupa'nın petrol taşımacılığında büyük ölçekte zarara uğradığı ve 6 haftalık jet yakıtının kaldığı bilgisi yer aldı. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle birlikte yakıt fiyatlarının 2 katına çıkması ve kısa mesafeli uçuşların azaltılmasıyla küresel havacılık sektöründe ciddi bir krizin kapıda olduğu ifade ediliyor. Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, petrol krizinin havacılık sektörüne yansımasını ele alarak A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

Dünya ekonomisi Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla tarihinin adeta en büyük sınavlarından birini veriyor. ABD ve İran'ın ablukasıyla Körfez'deki ticaret durma noktasına gelirken, Avrupa'nın da petrolde büyük bir riskle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. ABD basınında yer alan habere göre Avrupa'nın 2 aydır süren savaşta petrol taşımacılığında büyük ölçekte zarara uğradığı ve 6 haftalık jet yakıtının kaldığı bilgisi yer aldı. Öte yandan Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın 20 bin uçuşu iptal edeceğini açıklamasıyla havacılık sektöründe krizin katlanarak artacağı öngörülüyor.

SAVAŞIN EKONOMİK ETKİLERİ

  • Körfez mart ayında 8 milyon varil üretim kaybetti
  • Üretim kesintileri günlük 12 milyon varil oldu
  • Küresel stoklar nisan başından bu yana 45 milyon varil azaldı

HAVACILIKTA JET YAKIT KRİZİ

  • Jet yakıtı fiyatı 2 katına çıktı
  • Kısa mesafeli hatlar azaltılıyor
  • Alman hava yolu şirketi Lufthansa 20 bin uçuşu iptal edecek

Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, Avrupa'da yaşanan yakıt krizini A Haber'de ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yalçın Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla sadece Avrupa'nın değil Körfez ülkelerinin de ticari bakımdan büyük kayıplar verdiğini vurgulayarak, petrol taşımacılığının küresel ölçekte havacılık sektörünü olumsuz yönde etkileyeceğini ve bu durumun uçak bilet fiyatlarına yansıyabileceğini belirtti.

DÜNYA PETROL KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA! 50 GÜNDE DEV KAYIP


KÖRFEZ'DE TRAFİK DURMA NOKTASINDA: 500 MİLYON VARİLLİK KAYIP

Körfez'deki petrol trafiğinin hayati önemine dikkat çeken Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, olası bir tıkanmanın boyutlarını rakamlarla ortaya koydu. Şenay Yalçın, "Körfez'den günde 20-21 milyon varillik petrolün geçtiğini düşünecek olursak, bunların kontrollü bir kısmının bile durması dehşet verici. En kötü ihtimalle 10 milyon varilin kontrol altında tutulduğunu ve geçmediğini varsayarsak, 50 günde bu rakam tam 500 milyon varile ulaşır" ifadelerini kullandı. Bu devasa kaybın piyasalardaki ateş hattını daha da genişleteceği öngörülüyor.

Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan ablukanın Avrupa açısından petrol, Körfez ülkeleri açısından ise milayr dolarlık zarar oluşturduğunu vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"PETROLDEKİ KAYIP DÜNYANIN 5 GÜNLÜK İHTİYACININ TAMAMEN YOK OLMASI DEMEK"

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ekonomik yıkımını hesaplayan Yalçın, dünya tüketimiyle kıyaslama yaparak korkutan tabloyu paylaştı. Şenay Yalçın, "Güncel petrol fiyatlarını 100-103 dolar bandında düşündüğümüzde, 50 günlük bu kesinti tam 50 milyar dolarlık bir kayıp anlamına geliyor. Dünya şu anda günde 105 milyon varil petrol tüketiyor. Yani bu kayıp, tüm dünyanın 5 günlük petrol ihtiyacının tamamen yok olması demektir" sözleriyle tarihi tanıklığını dile getirdi. Bu durumun ulaşım ve rafineri sektörlerinde deprem etkisi yaratması bekleniyor.

Abluka nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda ticaret büyük oranda sekteye uğrarken, petrolün başlıca ithalatçıları arasında Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore yerini alıyor. (Foto: AA)

KÖRFEZ ÜLKELERİNDE GÜNLÜK 1 MİLYAR DOLARLIK YANGIN

Krizin sadece küresel değil, bölgesel bir yıkım getireceğini vurgulayan Yalçın, Körfez ülkelerinin yaşadığı mali kaybın altını çizdi. Şenay Yalçın, "Mart ayındaki veriler ışığında günlük 8 milyon varillik bir kayıp söz konusu. Bu İran'ın değil, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Katar gibi Körfez ülkelerinin ortak kaybıdır. Günlük 8 milyon varillik bu açık, en iyi ihtimalle günde 800 milyon dolara, fiyat artışıyla birlikte 1 milyar dolara karşılık geliyor" şeklinde konuştu. Kara boru hatlarının bu kaybı egale etmeye çalıştığını ancak tablonun hala karanlık olduğunu belirtti.

Yalçın, Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret krizinin yanı sıra İran'ın da petrol rezervleri, boru hatları ve tesislerinde depolama sorunu ile karşı karşıya kalacağını belirtti. (Foto: AA)

ÜRETİM KESİNTİLERİ VE DEPOLARDAKİ VURULMA RİSKİ

Petrolün satılamamasının üretimi de vurduğunu ve depolama sorunlarının büyük bir güvenlik açığı oluşturduğunu belirten Yalçın, dehşet anlarına dair şu uyarılarda bulundu. Şenay Yalçın, "Satış yapılamadığı için günlük 12 milyon varillik bir üretim kesintisi yaşanıyor. Eldeki petrolü depolamak istiyorsunuz ama depolar dolmuş durumda. Daha da kötüsü, bu kadar büyük bir stok yaptığınızda depoların vurulma riski ortaya çıkıyor. Böyle bir durum, mevcut krizden çok daha büyük bir yıkıma ve felakete sebep olur" ifadelerini kullandı.

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

ÇİN PETROL TAŞIMACILIĞINDA BAŞI ÇEKİYOR

Küresel stoklar ve Türkiye'nin bu krizdeki pozisyonuna dair teknik detayları aktaran Yalçın, stratejik rezervlerin önemine değindi. Şenay Yalçın, "Dünyadaki genel stratejik petrol rezervi 2,5 milyar varil civarında. Bunun 1,3 milyar varili tek başına Çin'in elinde. Onu ABD ve Japonya izliyor. Uluslararası Enerji Ajansı 400 milyon varillik bir stokun piyasaya sürülmesine karar verdi. Türkiye de bu süreçte 11 milyon varillik bir stoku serbest bırakacağını taahhüt etti" sözleriyle aktardı. Yalçın ayrıca Türkiye'nin günlük tüketiminin yaklaşık 1 milyon varil olduğunu da hatırlattı.

Şenay Yalçın, Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun çözülmemesi durumunda petrol krizinin katlanacağını, sivil havacılık sektörünün de jet yakıt sorunundan etkileneceğini ifade etti.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE JET YAKITI KRİZİ

Enerji krizinin sivil havacılık üzerindeki etkisinin de yıkıcı olacağını belirten Prof. Dr. Şenay Yalçın, Hürmüz Boğazı'nın havacılık için kilit nokta olduğunu vurguladı. Şenay Yalçın, "Dünyada günlük jet yakıtı kullanımı yaklaşık 1,9 milyon varil. Bu miktarın yüzde 20'si, yani yaklaşık 400 bin varili doğrudan Hürmüz üzerinden geçiyor. Hürmüz'ün kapanması demek, havacılık endüstrisinin şah damarının kesilmesi demektir. Sadece yakıt değil, rafinerilerin işleyişi de bu boğaza bağlı" şeklinde konuştu. Bu durumun dünya genelinde uçuş trafiğini ve havacılık ekonomisini felce uğratabileceği uyarısında bulundu.

