Dünya ekonomisi Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla tarihinin adeta en büyük sınavlarından birini veriyor. ABD ve İran'ın ablukasıyla Körfez'deki ticaret durma noktasına gelirken, Avrupa'nın da petrolde büyük bir riskle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. ABD basınında yer alan habere göre Avrupa'nın 2 aydır süren savaşta petrol taşımacılığında büyük ölçekte zarara uğradığı ve 6 haftalık jet yakıtının kaldığı bilgisi yer aldı. Öte yandan Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın 20 bin uçuşu iptal edeceğini açıklamasıyla havacılık sektöründe krizin katlanarak artacağı öngörülüyor.

SAVAŞIN EKONOMİK ETKİLERİ Körfez mart ayında 8 milyon varil üretim kaybetti

Üretim kesintileri günlük 12 milyon varil oldu

Küresel stoklar nisan başından bu yana 45 milyon varil azaldı

HAVACILIKTA JET YAKIT KRİZİ Jet yakıtı fiyatı 2 katına çıktı

Kısa mesafeli hatlar azaltılıyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa 20 bin uçuşu iptal edecek

Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, Avrupa'da yaşanan yakıt krizini A Haber'de ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yalçın Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla sadece Avrupa'nın değil Körfez ülkelerinin de ticari bakımdan büyük kayıplar verdiğini vurgulayarak, petrol taşımacılığının küresel ölçekte havacılık sektörünü olumsuz yönde etkileyeceğini ve bu durumun uçak bilet fiyatlarına yansıyabileceğini belirtti.



KÖRFEZ'DE TRAFİK DURMA NOKTASINDA: 500 MİLYON VARİLLİK KAYIP

Körfez'deki petrol trafiğinin hayati önemine dikkat çeken Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, olası bir tıkanmanın boyutlarını rakamlarla ortaya koydu. Şenay Yalçın, "Körfez'den günde 20-21 milyon varillik petrolün geçtiğini düşünecek olursak, bunların kontrollü bir kısmının bile durması dehşet verici. En kötü ihtimalle 10 milyon varilin kontrol altında tutulduğunu ve geçmediğini varsayarsak, 50 günde bu rakam tam 500 milyon varile ulaşır" ifadelerini kullandı. Bu devasa kaybın piyasalardaki ateş hattını daha da genişleteceği öngörülüyor.