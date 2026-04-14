Pakistan'daki müzakere masasında anlaşmaya varılamamasının ardından ABD, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alması İran hattında tansiyonu yeniden tırmandırdı. Washington-Tahran cephesinden peş peşe karşılıklı açıklamalar sürerken, krizin ekonomik boyutu ise dünya ülkelerinin tedirgin etmeye yetiyor.

Orta Doğu'nun can damarı Hürmüz'de yaşananlar başta ABD olmak üzere Avrupa ve Asya'yı derinden etkilerken savaşın ekonomik boyutu Tahir İnan'ın sunduğu A Haber Gece'de masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, Orta Doğu'yu kasıp kavuran savaşın mali durumunu değerlendirirken 1973 petrol krizinden daha büyük bir felaketin dünyayı etkisi altına alabileceğini ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN PETROL ALAN ÜLKELER Çin Hindistan Güney Kore Japonya Tayland ABD Avrupa ülkeler

1973 KRİZİNDEN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR FELAKET KAPIDA

Hürmüz Boğazı'ndaki krizin rakamsal boyutları, dünyayı bekleyen tehlikenin ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Geçmişle bugünü kıyaslayan Bercan Tutar, "1973'teki petrol krizinde dünya piyasalarındaki petrol miktarında 5 milyon varillik bir eksilme olmuştu. Şimdiki krizde ise Hürmüz'den dünyaya akan 20 milyon varilin içinden 9 milyon varillik bir eksilme olduğu söyleniyor. Eğer böyle devam ederse ve İran'ın petrolünün dünya pazarlarına çıkışı engellenirse, buna 2-3 milyon varil daha eklenince eksilme 12 milyon varile ulaşacak" ifadelerini kullandı. Tutar, bu durumun sadece enerjiyle sınırlı kalmayacağını, "Bunun gübre, gıda, tedarik zincirleri ve diğer sanayiler üzerinde devasa etkileri olacak" sözleriyle aktardı.