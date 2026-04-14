Petrodolar sistemi çöküyor! Trump'ın Hürmüz hamlesiyle büyük felaket kapıda
ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alması dünya üzerinde yeni bir ticaret krizine neden olurken, yaşanan gelişmeler tedirginlikle takip ediliyor. Trump'ın gemilere müdahale edildiğini açıklamasının ardından gözler hangi ülkelerin Hürmüz'ü kullandığı sorusuna çevrildi. A Haber Gece programına konuk olan Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, Orta Doğu'daki son gelişmelerin küresel piyasalara yansımasını değerlendirdi. Tutar, petrodolar sisteminin çöktüğünü ve Trump'ın bu sistemi kurtarmaya çalıştığını belirterek, 1973 petrol krizinden daha büyük bir felaketin kapıda olduğunu vurguladı.
Pakistan'daki müzakere masasında anlaşmaya varılamamasının ardından ABD, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alması İran hattında tansiyonu yeniden tırmandırdı. Washington-Tahran cephesinden peş peşe karşılıklı açıklamalar sürerken, krizin ekonomik boyutu ise dünya ülkelerinin tedirgin etmeye yetiyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN PETROL ALAN ÜLKELER
- Çin
- Hindistan
- Güney Kore
- Japonya
- Tayland
- ABD
- Avrupa ülkeler
1973 KRİZİNDEN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR FELAKET KAPIDA
Hürmüz Boğazı'ndaki krizin rakamsal boyutları, dünyayı bekleyen tehlikenin ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Geçmişle bugünü kıyaslayan Bercan Tutar, "1973'teki petrol krizinde dünya piyasalarındaki petrol miktarında 5 milyon varillik bir eksilme olmuştu. Şimdiki krizde ise Hürmüz'den dünyaya akan 20 milyon varilin içinden 9 milyon varillik bir eksilme olduğu söyleniyor. Eğer böyle devam ederse ve İran'ın petrolünün dünya pazarlarına çıkışı engellenirse, buna 2-3 milyon varil daha eklenince eksilme 12 milyon varile ulaşacak" ifadelerini kullandı. Tutar, bu durumun sadece enerjiyle sınırlı kalmayacağını, "Bunun gübre, gıda, tedarik zincirleri ve diğer sanayiler üzerinde devasa etkileri olacak" sözleriyle aktardı.
"TRUMP PETRODOLAR SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR"
Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki bu sert hamlesinin arkasında, 1970'lerden beri dünyayı kontrol ettiği "Petrodolar" sistemini kurtarma çabası yatıyor. Sistemin gizli tarihine ışık tutan Bercan Tutar, "Bana göre asıl neden petrodolar sistemini yeniden güçlendirmek. 1974'te Suudi Arabistan ve Amerika arasında gizlice imzalanan bu anlaşma, ancak 2016'da dünya kamuoyuna deşifre edildi. Bu anlaşmaya göre OPEC üyesi ülkeler petrol satışlarını dolar üzerinden yapacak ve kazandıkları parayı Amerikan tahvillerine yatıracaktı. Bu, Amerikan finans sisteminin dünyadaki hegemonyasını sağlayan en büyük dayanaktı" şeklinde konuştu.
ABD İFLASIN EŞİĞİNDE: 46 TRİLYON DOLARLIK BORÇ
Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik olarak aslında bir çıkmazda olduğunu savunan Bercan Tutar, çarpıcı rakamlar paylaştı. Tutar, "Ekonomistlere göre Amerika aslında iflas etmiş bir ülke. Amerika'nın dünyaya sattığı tahvil miktarı 46 trilyon dolara ulaştı ancak buna karşılık elinde bulundurduğu varlık miktarı sadece 6 trilyon dolar. Bu durum, bankalardaki sermaye yetersizliği gibi; herkesin aynı anda parasını çekmeye kalkmasındaki durum gibi sistem çöker. Amerika şimdi BRICS'in kurulması, Rusya ve Çin'in artan ticareti ve İran'ın Yuan üzerinden para talep etmesiyle köşeye sıkıştı. İran'ın nükleer krizden ziyade Yuan ile ticaret istemesi, Amerika'nın tam anlamıyla istediği bir şey ve damarına basmaktır" ifadelerini kullandı.