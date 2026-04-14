CANLI YAYIN

Petrodolar sistemi çöküyor! Trump'ın Hürmüz hamlesiyle büyük felaket kapıda

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
Petrodolar sistemi çöküyor! Trump'ın Hürmüz hamlesiyle büyük felaket kapıda

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alması dünya üzerinde yeni bir ticaret krizine neden olurken, yaşanan gelişmeler tedirginlikle takip ediliyor. Trump'ın gemilere müdahale edildiğini açıklamasının ardından gözler hangi ülkelerin Hürmüz'ü kullandığı sorusuna çevrildi. A Haber Gece programına konuk olan Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, Orta Doğu'daki son gelişmelerin küresel piyasalara yansımasını değerlendirdi. Tutar, petrodolar sisteminin çöktüğünü ve Trump'ın bu sistemi kurtarmaya çalıştığını belirterek, 1973 petrol krizinden daha büyük bir felaketin kapıda olduğunu vurguladı.

Pakistan'daki müzakere masasında anlaşmaya varılamamasının ardından ABD, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alması İran hattında tansiyonu yeniden tırmandırdı. Washington-Tahran cephesinden peş peşe karşılıklı açıklamalar sürerken, krizin ekonomik boyutu ise dünya ülkelerinin tedirgin etmeye yetiyor.

1973 PETROL KRİZİNİN ARDINDAN DÜNYA FELAKETİN EŞİĞİNDE

Orta Doğu'nun can damarı Hürmüz'de yaşananlar başta ABD olmak üzere Avrupa ve Asya'yı derinden etkilerken savaşın ekonomik boyutu Tahir İnan'ın sunduğu A Haber Gece'de masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, Orta Doğu'yu kasıp kavuran savaşın mali durumunu değerlendirirken 1973 petrol krizinden daha büyük bir felaketin dünyayı etkisi altına alabileceğini ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN PETROL ALAN ÜLKELER

  1. Çin
  2. Hindistan
  3. Güney Kore
  4. Japonya
  5. Tayland
  6. ABD
  7. Avrupa ülkeler

1973 KRİZİNDEN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR FELAKET KAPIDA

Hürmüz Boğazı'ndaki krizin rakamsal boyutları, dünyayı bekleyen tehlikenin ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Geçmişle bugünü kıyaslayan Bercan Tutar, "1973'teki petrol krizinde dünya piyasalarındaki petrol miktarında 5 milyon varillik bir eksilme olmuştu. Şimdiki krizde ise Hürmüz'den dünyaya akan 20 milyon varilin içinden 9 milyon varillik bir eksilme olduğu söyleniyor. Eğer böyle devam ederse ve İran'ın petrolünün dünya pazarlarına çıkışı engellenirse, buna 2-3 milyon varil daha eklenince eksilme 12 milyon varile ulaşacak" ifadelerini kullandı. Tutar, bu durumun sadece enerjiyle sınırlı kalmayacağını, "Bunun gübre, gıda, tedarik zincirleri ve diğer sanayiler üzerinde devasa etkileri olacak" sözleriyle aktardı.

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"TRUMP PETRODOLAR SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Amerika'nın Hürmüz Boğazı'ndaki bu sert hamlesinin arkasında, 1970'lerden beri dünyayı kontrol ettiği "Petrodolar" sistemini kurtarma çabası yatıyor. Sistemin gizli tarihine ışık tutan Bercan Tutar, "Bana göre asıl neden petrodolar sistemini yeniden güçlendirmek. 1974'te Suudi Arabistan ve Amerika arasında gizlice imzalanan bu anlaşma, ancak 2016'da dünya kamuoyuna deşifre edildi. Bu anlaşmaya göre OPEC üyesi ülkeler petrol satışlarını dolar üzerinden yapacak ve kazandıkları parayı Amerikan tahvillerine yatıracaktı. Bu, Amerikan finans sisteminin dünyadaki hegemonyasını sağlayan en büyük dayanaktı" şeklinde konuştu.

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

ABD İFLASIN EŞİĞİNDE: 46 TRİLYON DOLARLIK BORÇ

Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik olarak aslında bir çıkmazda olduğunu savunan Bercan Tutar, çarpıcı rakamlar paylaştı. Tutar, "Ekonomistlere göre Amerika aslında iflas etmiş bir ülke. Amerika'nın dünyaya sattığı tahvil miktarı 46 trilyon dolara ulaştı ancak buna karşılık elinde bulundurduğu varlık miktarı sadece 6 trilyon dolar. Bu durum, bankalardaki sermaye yetersizliği gibi; herkesin aynı anda parasını çekmeye kalkmasındaki durum gibi sistem çöker. Amerika şimdi BRICS'in kurulması, Rusya ve Çin'in artan ticareti ve İran'ın Yuan üzerinden para talep etmesiyle köşeye sıkıştı. İran'ın nükleer krizden ziyade Yuan ile ticaret istemesi, Amerika'nın tam anlamıyla istediği bir şey ve damarına basmaktır" ifadelerini kullandı.

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

KÖRFEZ ÜLKELERİNE "İNTİKAM" ABLUKASI

Washington yönetiminin sadece İran'ı değil, kendisine sırt çeviren eski müttefiklerini de cezalandırmak istediğini belirten Bercan Tutar, "Amerika bu savaş üzerinden aslında bir taşla iki kuş vuruyor. İran'a yönelik projesini ve Körfez ülkelerinden almak istediği ekonomik intikamı gerçekleştiriyor. Suudi Arabistan'ın 1974'te imzaladığı petrodolar anlaşmasını 2016'da süresi dolunca yenilememesi ve Biden'ın Suudi Arabistan'a yönelik 'parya devlet' suçlamaları sonrası bir intikam süreci başladı. ABD'nin bu anlamda İran'ın Körfez ülkelerine saldırması işine geliyor. Amerika, Hürmüz üzerinden hem İran'a hem de petrol anlaşmalarına sadık kalmayan Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn gibi ülkelere ceza kesiyor" sözleriyle aktardı.

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

ASYA VE AVRUPA ATEŞ HATTINDA: JAPONYA VE GÜNEY KORE BAĞIMLI

Krizin enerji boyutunda özellikle Asya ülkelerinin büyük bir tehdit altında olduğunu vurgulayan Bercan Tutar, "Japonya petrol ve enerji konusunda yüzde 80-90 oranında dışa bağımlı. Amerika, Japonya'yı LNG üzerinden kendisine bağlamış durumda. Güney Kore ve diğer Asya ülkeleri de bu ateş hattının tam ortasında kalıyor. Amerika, bu ülkeleri İran'a karşı kendi yanına çekmek için enerji krizini bir sopa olarak kullanıyor. ABD ekonomik hegemonyasına karşı gelen her ülkeden intikam alıyor. " şeklinde konuştu.

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

RUSYA'NIN GÖLGE FİLOLAR ÜZERİNDEN AVRUPA İLE TİCARETİ

Küresel satrançta Rusya'nın konumuna da değinen Bercan Tutar, Amerika'nın Rusya'ya yönelik ambargoları stratejik olarak gevşettiğini belirtti. Tutar, "Amerika, Rusya'yı biraz yanına çekebilmek için ambargoları gevşetmiş gibi görünüyor ancak buna zaten gerek yok. Rusya şu anda 'gölge filolar' üzerinden haftada 6 milyar Euro'luk petrol ve gazı Avrupa'ya satmaya devam ediyor. Avrupa'da göründüğü gibi doğru ve dürüst değil. Rusya'ya karşı inanılmaz bir sert tutum var ama 3. kişiler aracılığıyla enerji tedarik etmeye çalışıyorlar. Trump aslında Avrupa'yı da bu ikiyüzlü tavrı da cezalandırıyor. Trump'ın bu ablukası, doların dünya üzerindeki dolaşımını ve komisyon sistemini korumak için attığı son çığlıktır" ifadeleriyle küresel krizin vahametini özetledi.

Petrodolar sistemi çöküyor! Trump'ın Hürmüz hamlesiyle büyük felaket kapıda - 5

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın