Dünya petrol kriziyle karşı karşıya! 50 günde dev kayıp

Dünya ekonomisi Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla tarihinin adeta en büyük sınavlarından birini veriyor. ABD ve İran'ın ablukasıyla Körfez'deki ticaret durma noktasına gelirken, Avrupa'nın da petrolde büyük bir riskle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. ABD basınında yer alan habere göre Avrupa'nın 2 aydır süren savaşta petrol taşımacılığında büyük ölçekte zarara uğradığı ve 6 haftalık jet yakıtının kaldığı bilgisi yer aldı. Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, petrol krizinin havacılık sektörüne yansımasını ele alarak A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.