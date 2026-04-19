CANLI YAYIN

Hürmüz Boğazı'nda kritik 48 saat! ABD'den petrol tankerlerine operasyon planı mı?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
ABD ve İran'ın 2 haftalık ateşkes anlaşmasının dolmasına sayılı günler kalırken Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapanması gerilimi yeniden tırmandırıyor. Tahran ve Washington kanadından peş peşe sert açıklamalar gelirken, Axios'un haberine göre ABD'nin yeni bir saldırı hazırlığında olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunurken tarafların Pakistan'da müzakere için bir araya geleceği ve masadan "Tamam ya da devam" kararının çıkacağını vurguladı. Sohtaoğlu ayrıca ABD'nin Hürmüz'de gölge filo olarak adlandırılan petrol tankerleri üzerinden bir operasyon yapabileceğine dikkat çekerek önümüzdeki 48 saatin kritik olduğunu belirtti.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı 19 saat sonra kapatmasının ardından Tahran-Washington hattındaki tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın kendilerine şantaj yapamayacağını vurgulamasının ardından Beyaz Saray'da üst düzey bir toplantı düzenlendi. Öte yandan Hürmüz'de ABD savaş uçaklarının hareketliliği yaşanırken Axios'un haberine göre Trump yönetiminin saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.

"ABD PETROL TANKERLERİNE SALDIRABİLİR"

Orta Doğu'da ateşkesin gölgesinde yeniden savaş tehdidi yaşanırken A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programına konuk olan Mete Sohtaoğlu, sahadaki mevcut durumu değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İSLAMABAD'DA KRİTİK EŞİK: YA TAMAM YA DEVAM!

Orta Doğu'daki gerilimin düşürülmesi için gözlerin Pakistan'a çevrildiğini belirten Mete Sohtaoğlu, "İlk önce benim beklediğim İslamabad'da bir masa kurulması; bu masadan çıkacak sonuç ya tamam ya devam olacak" ifadelerini kullandı. Görüşmelerin zamanlamasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Sohtaoğlu, "22 Nisan Çarşamba gecesi gece 12'de biten tek taraflı bir süre var ve bir de 26 Nisan'da bitecek olan tırnak içerisinde bir Lübnan sükuneti var; buna ateşkes demeye bin şahit ister" şeklinde konuşarak bölgedeki kırılgan barışın altını çizdi.

BRENT PETROL VE TRUMP'IN MALİ OPERASYONU

İran ve ABD arasındaki müzakere trafiğinin arka planını anlatan Mete Sohtaoğlu, "Aslında A Haber'de anlattıklarımı topladığım zaman belli konularda anlaşma sağlandığını ama bunun kağıda dökülmesi meselesinde ABD'nin sonradan vazgeçmesi gibi bir güven bunalımı yaşıyor İran" sözleriyle Tahran'ın haklı bir kuşku içinde olduğunu dile getirdi.

Hürmüz Boğazı ve tanker trafiğinin küresel ekonomiye etkilerini değerlendiren Sohtaoğlu, "Brent petrol fiyatının düşmeye başladığını, eğilimi görüyoruz; Pazartesi günü daha da düşmeye başlayacak" dedi. Bu düşüşün siyasi bir manevrayla tetiklenebileceğini belirten Sohtaoğlu, "Trump önümüzdeki saatlerde 'Her şey iyi gidiyor, yakınız' diye bir açıklama yaptığı zaman, saat farkından dolayı Asya'daki piyasalar bunu alacak ve Pazartesi günü harikalar diyarında diyebileceğimiz bir mali piyasayla başlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

DENİZDE 'DEHŞET ANLARI': DİJİTAL KİMLİK MANİPÜLASYONU

Denizlerdeki "sıcak temas" öncesi gemilerin başvurduğu şaşırtıcı yöntemleri deşifre eden Mete Sohtaoğlu, "AIS denen, yani gemilerin dijital kimlikleri olan manipüle edilmiş bazı kimlikler var. Bir gemi görüyoruz; tonajı, ismi, hangi ülkeye bağlı olduğu, taşıdığı yük gibi bir kimlik kartı var, bizim nüfus cüzdanımız gibi düşünün" dedi. Bu kimliklerin nasıl sahteleştirildiğini anlatan Sohtaoğlu, "Bunu manipüle ettiğiniz zaman, örneğin ben İran limanı değil de Umman gösteriyorum ve serbestçe ABD donanmasına ya da İran'a takılmadan gidebiliyorum" bilgisini paylaştı.

48 SAATLİK KRİTİK SÜRE: ABD TANKERLERE OPERASYON YAPABİLİR!

Önümüzdeki saatlerin bölge için büyük riskler barındırdığını söyleyen Orta Doğu Uzmanı, "ABD, bu tankerlerin üzerine çıkmaya çalışacak; en geç 48 saati var" uyarısında bulundu. Hedefteki gemilere dair teknik detaylar veren Sohtaoğlu, "İran tankerleri ya da Rus, Çin, yani 'gölge filo' olarak adlandırılan menşei belirsiz petrol yüklü bazı tankerler var; ABD bu tankerlerin üzerine çıkmaya çalışacak, en geç 48 saati var" şeklinde konuştu.

İRAN'I FELÇ EDEN ABLUKA HATTI

Körfez bölgesindeki kuşatmanın boyutlarını harita üzerinde tarif eden Mete Sohtaoğlu, "Burada Umman'ın Sur kentinden İran'a kadar olan hat boyunca ve İran'ın güney Makran bölgesini kapsayacak şekilde bir abluka uygulanıyor" dedi. Bu hamlenin stratejik amacını açıklayan Sohtaoğlu, "Bu abluka aslına baktığınız zaman İran için pek de kolay geçiştirilecek bir abluka değil; tam bir ekonomik felç etme bu ve İran'ın bu ablukaya uzun bir süre direnmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

İRAN YÖNETİMİNDE TASFİYE

Tahran'ın sadece dışarıdan değil, içeriden de sarsıldığını belirten Mete Sohtaoğlu, "İçeriden İran içerisinde de bir tasfiye yaşanıyor aslında; çok ciddi şiddetli bir eleştiri var" sözleriyle tarihi bir tanıklığı aktardı. Müzakere masasına oturulmasının İran içinde bölünme yarattığını söyleyen Sohtaoğlu, "ABD'nin bu kadar sinir bozucu baskı yapmasının sebebi, masaya oturduğu Kalibaf ve pragmatist, reformist kanadın, 'Şahin Kanat'ı tasfiye etmesi için bir dönem başladı bugün itibarıyla; İran'daki yönetim ayrışması için tasfiye etmesi için süreç başladı. " tespitinde bulundu.

TAHRAN'IN URANYUM ÜZERİNDEN SÜRE KAZANMA TAKTİĞİ

İran'ın masadaki nükleer kartını nasıl kullanacağına dair öngörülerini paylaşan Mete Sohtaoğlu, "İran, uranyumu da 'bugün yarın veririz, haftaya veririz, söz teslim edeceğiz' diyerek klasik bir Tahran siyasetiyle süre kazanmaya çalışacak" diyerek sözlerini tamamladı.

ABD- İran ateşkes ne zaman başladı?

Ateşkes, tarafların anlaşmasıyla 8 Nisan 2026 gecesi yürürlüğe girdi.

Ateşkesin süresi ne kadar?

Anlaşma 14 gün (2 hafta) olarak planlandı ve geçici bir düzenleme niteliğinde.

Ateşkesin amacı ne?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaşın sona ermesi için 2 hafta süreyle ateşkes anlaşmasına varıldı. Amaç, çatışmaları durdurup bu süre içinde kalıcı anlaşma için müzakere zemini oluşturmak.

Ateşkesin en kritik şartı neydi?

ABD tarafından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması ve enerji akışının yeniden sağlanması.

Ateşkesin süresi bittikten sonra ne olacak?

Üç ihtimal öne çıkıyor:

  • Ateşkes uzatılabilir
  • Taraflar kalıcı anlaşmaya varabilir
  • Çatışmalar yeniden başlayabilir

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın