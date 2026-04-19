Hürmüz Boğazı'nda kritik 48 saat! ABD'den petrol tankerlerine operasyon planı mı?

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı 19 saat sonra kapatmasının ardından Tahran-Washington hattındaki tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın kendilerine şantaj yapamayacağını vurgulamasının ardından Beyaz Saray'da üst düzey bir toplantı düzenlendi. Öte yandan Hürmüz'de ABD savaş uçaklarının hareketliliği yaşanırken Axios'un haberine göre Trump yönetiminin saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.

Orta Doğu'daki gerilimin düşürülmesi için gözlerin Pakistan'a çevrildiğini belirten Mete Sohtaoğlu, "İlk önce benim beklediğim İslamabad'da bir masa kurulması; bu masadan çıkacak sonuç ya tamam ya devam olacak" ifadelerini kullandı. Görüşmelerin zamanlamasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Sohtaoğlu, "22 Nisan Çarşamba gecesi gece 12'de biten tek taraflı bir süre var ve bir de 26 Nisan'da bitecek olan tırnak içerisinde bir Lübnan sükuneti var; buna ateşkes demeye bin şahit ister" şeklinde konuşarak bölgedeki kırılgan barışın altını çizdi.

BRENT PETROL VE TRUMP'IN MALİ OPERASYONU

İran ve ABD arasındaki müzakere trafiğinin arka planını anlatan Mete Sohtaoğlu, "Aslında A Haber'de anlattıklarımı topladığım zaman belli konularda anlaşma sağlandığını ama bunun kağıda dökülmesi meselesinde ABD'nin sonradan vazgeçmesi gibi bir güven bunalımı yaşıyor İran" sözleriyle Tahran'ın haklı bir kuşku içinde olduğunu dile getirdi.

Hürmüz Boğazı ve tanker trafiğinin küresel ekonomiye etkilerini değerlendiren Sohtaoğlu, "Brent petrol fiyatının düşmeye başladığını, eğilimi görüyoruz; Pazartesi günü daha da düşmeye başlayacak" dedi. Bu düşüşün siyasi bir manevrayla tetiklenebileceğini belirten Sohtaoğlu, "Trump önümüzdeki saatlerde 'Her şey iyi gidiyor, yakınız' diye bir açıklama yaptığı zaman, saat farkından dolayı Asya'daki piyasalar bunu alacak ve Pazartesi günü harikalar diyarında diyebileceğimiz bir mali piyasayla başlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.