Hürmüz krizi derinleşiyor! Trump’ın ateşkesi etkisiz: Petrol 100 dolara yaklaştı
Donald Trump’ın İran’a yönelik “süresiz ateşkes” açıklaması ve İran’ın Tahran’da gerçekleştirdiği füze gösterisi, Hürmüz Boğazı merkezli krizi yeni bir aşamaya taşıdı. Petrol fiyatları hızla yükselirken, uzmanlar müzakere sürecinin fiilen çöktüğüne işaret ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "süresiz ateşkes" ilanı ve İran'ın Tahran meydanında gerçekleştirdiği füze şovlu gövde gösterisi, bölgedeki tansiyonu yeniden zirveye taşıdı. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka sürerken, Daily Sabah Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında kritik gelişmeleri değerlendirdi. Uzmanlar, müzakere masasının akıbetini ve küresel petrol piyasalarındaki belirsizliği tüm detaylarıyla masaya yatırdı.
TRUMP'IN 'SÜRESİZ ATEŞKES' HAMLESİ VE MASADAKİ BELİRSİZLİK
ABD Başkanı Donald Trump'ın kameralar karşısına geçmeden önce yaptığı açıklamalarda, İran hükümetinin ciddi şekilde parçalandığını iddia etmesi gündeme bomba gibi düştü. A Haber moderatörü Cansın Helvacı, Trump'ın Pakistan'ın araya girmesiyle süresiz ateşkes ilan ettiğini hatırlatarak son durumu sordu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Daily Sabah Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik, "Trump'ın söylemlerinde, ABD'nin yaptıklarında, ortaya koyduğu tekliflerde hep bir dağınıklık ve belirsizlik var; aslında küresel piyasaları etkileyen de İran tarafına koz olarak verilen de bu dağınıklık" ifadelerini kullandı. Çelik, Trump'ın bir gün önce "İran masaya gelmezse bombalayacağız" deyip, ertesi gün ateşkesi uzatmasının bir "psikolojik harb" olduğunu belirtti.
TAHRAN'DA 'HÜRREMŞEHR'Lİ GÖVDE GÖSTERİSİ
Müzakere masasına dair tartışmalar sürerken İran'ın gece saatlerinde Tahran meydanına füzelerle inmesi, bölgedeki kararlılık mesajını perçinledi. Cansın Helvacı, Tahran'da sergilenen füzelerin bir gövde gösterisi olduğunu vurgularken, Mehmet Çelik, "İran tarafı 'İpler benim elimde, ben kontrol ediyorum' diyor. Tahran meydanına getirilen Hürremşah füzeleri, 'Biz hazırız ve karar mercii biziz' mesajıdır" sözleriyle İran'ın psikolojik üstünlüğü elinde tutmaya çalıştığını kaydetti. Çelik ayrıca, Trump'ın "İran bize yalvarıyor" iddialarına karşılık, İran'ın çok net bir tavır sergileyerek masaya oturmayı reddettiğini dile getirdi.
PETROL PİYASALARINDA 100 DOLAR ALARMI: "MASA DAĞILDI"
Ekonomik cephede ise Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın faturası ağırlaşıyor. Trump'ın, İran'ın günde 500 milyon dolar kaybettiğine ve askerlerinin maaşlarını ödeyemediğine dair paylaşımlarına dikkat çeken Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Piyasalar şu anda 'masa dağıldı' manşetine bakıyor. Cuma günü İran'ın Hürmüz'ü açma ihtimaliyle nefes alan petrol fiyatları, ateşkesin piyasalarda karşılık bulmamasıyla yeniden 100 dolara doğru tırmanışa geçti" açıklamasında bulundu. Erdem, petrol fiyatlarındaki yüzde 3'lük artışın, piyasaların ateşkese inanmadığının en büyük kanıtı olduğunu vurguladı.
28 ŞUBAT SONRASI YENİ BİR ORTA DOĞU
Bölgedeki enerji arzının tehlikede olduğunu belirten uzmanlar, krizin sadece Hürmüz ile sınırlı kalmayabileceği uyarısında bulundu. Faruk Erdem, "Dünya petrol ihtiyacının yüzde 15'i buradan karşılanıyor. Eğer Kızıldeniz'deki boğazlar da kapanırsa çok daha kötü bir senaryo ile karşı karşıya kalırız" uyarısını yaptı. Mehmet Çelik ise 28 Şubat itibarıyla bölgede yeni bir statüko oluştuğunun altını çizerek, "İran bu direnişi sergilediği için psikolojik bir üstünlük kazandı. Bu savaşın İran için büyük bir maliyeti olsa da rejim ayakta kalmak için bu maliyeti göze almış durumda. Artık 28 Şubat öncesindeki Hürmüz Boğazı statüsüne dönülmeyecek gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.