Avrupa için tehlike çanları çalıyor: İran Hürmüz’ü kapattı, doğal gaz fiyatları fırladı

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapatmasıyla enerji piyasalarında kriz büyüyor. Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir günde yüzde 11 artarak megavat saat başına 43 euroya çıktı. Piyasalarda arz şoku korkusu başlarken, dolar fiyatları da yükselişe geçti.

Asya piyasalarındaki işlemlerde fiyatlar yüzde 11 artış göstererek megavat saat başına 43 euro seviyesine kadar ulaştı.

DÜŞÜŞLER YERİNİ SERT YÜKSELİŞE BIRAKTI

Geçtiğimiz Cuma günü İran'ın "Boğaz açık" açıklamasıyla fiyatlarda görülen düşüş, yerini yeniden yükselişe bıraktı. Kapatma kararıyla birlikte piyasalar yeniden "gazsız kalma" riskini fiyatlamaya başladı.

Uzmanlar, bölgedeki her yeni gelişmenin fiyatları daha da yukarı taşıyabileceği konusunda uyarıyor.

PİYASALARDA DOLAR ALARMI

Yaşanan bu enerji krizi en çok doların yükselmesine yol açtı. İran'dan gelen rest sonrası piyasalarda dolar alarmı verilirken, enerji akışının kesilmesi endişesi Avrupa'yı ayağa kaldırdı.

Basra Körfezi'nden Avrupa'ya giden doğal gazın kesintiye uğraması, fiyatlardaki oynaklığın sürmesini de beraberinde getiriyor.