Dünyanın enerjisi Hürmüz'e mi mahkum? Petrol kriziyle kıtalararası tehlike
İran'ın 19 saat boyunca açtığı Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatmasıyla bölgedeki gerilim tırmanırken, yaşananlar dünya ekonomisini büyük ölçüde etkiliyor. Petrolden altına pek çok alanda fiyatlarda dalgalanma yaşanırken, boğazın açılmaması durumunda oluşacak riskler ise A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, Avrupa'dan Afrika'ya kadar petrol krizi nedeniyle tarımdan teknolojiye pek çok alanda sorunların ortaya çıkacağını vurgulayarak beklenen krizleri ele aldı.
ABD ve İran arasında müzakere süreci bilinmeyen bir çıkmaza dönüşürken, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmasıyla başta Avrupa olmak üzere dünyayı büyük bir enerji sorunuyla karşı karşıya bırakıyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik anlaşma yapmamaları halinde enerji altyapıları ve santrallerin hedef alınacağı tehdidinde bulunurken, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ateşkes sürecinin tehditlerle sürdürülmeyeceği vurgulanarak "Son iki haftadır, savaş alanında yeni kozlarımızı oynamak için hazırlandık" dedi.
Orta Doğu'da kırılgan ateşkesin seyri devam ederken, enerjinin can damarı Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması küresel ekonomi ne denli sekteye uğratacağı sorusu ise Tahir İnan'ın sunduğu A Haber Gece'de masaya yatırıldı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman petrol ticaretinin azalmasıyla dünyayı teknolojiden tarıma kadar pek çok alanda büyük tehlikenin beklediğini belirterek değerlendirmelerde bulundu.
UÇAK YAKITI KRİZİ KÜRESEL ÜRETİMİ VURUYOR
Küresel piyasalarda enerji dengelerinin sarsıldığı bir dönemden geçilirken, stratejik bir tehlike baş gösterdi. Dr. Tolga Sakman, savaşla beraber uçak yakıtındaki azalmanın petrol piyasalarındaki dengeyi nasıl bozduğunu belirterek, "Uçak yakıtında azalma söz konusu olduğunda eldeki petrolün daha fazla oranda uçak yakıtı haline çevrilmesi ve bunun da üretimden çekilmesi anlamına geliyor. Yani normal bildiğiniz mamul üretimi için kullanılacak olan enerjinin uçak yakıtına dönüştürülme olasılığı var ve bu da küresel anlamda üretim seviyelerini düşürme ihtimali taşıyor. Beklenen krizlerden biri de budur" ifadelerini kullandı.
DÜNYANIN ÜRETİM ÜSSÜ HÜRMÜZ: TEKNOLOJİDEN TARIMA BİRÇOK ALAN TEHDİT ALTINDA
Bölgenin sadece bir petrol geçiş noktası değil, küresel bir üretim merkezi olduğuna dikkat çeken Tolga Sakman, "Şu an bu bölge dünyanın üretim üssü. Teknolojiden tutalım da tarıma varıncaya kadar bahsetmiş olduğumuz petrolün alternatif kaynaklarıyla birlikte, dolaylı kaynaklarıyla birlikte etkileyeceği nokta burasıdır. Evet, burada üretiliyor ama burada üretilen her şey dünyanın her bir yanına; Avrupa'ya, Orta Doğu'ya, Afrika'ya hatta ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne bile gidiyor" sözleriyle tehlikenin tüm kıtaları kapsayan boyutunu aktardı.
TRUMP'IN "HÜRMÜZ" OYUNU: BİLE BİLE LADES Mİ DİYECEK?
Donald Trump'ın bölgedeki politik manevralarına ve kamuoyu algısını yönetme çabalarına değinen Sakman, "Buranın açılması için çabası var Trump ilk başta çünkü tüm bu bütün dünyanın nefretini üstüne çekmek istemiyor. Halihazırda bütün dünya İran'ı suçluyor; 'İran burayı kapattı, o yüzden buradan petrol çıkmıyor' algısı buraya oturmak üzereydi ta ki kendisi o ablukayı ilan edene kadar" şeklinde konuştu.