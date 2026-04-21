Dünyanın enerjisi Hürmüz'e mi mahkum? Petrol kriziyle kıtalararası tehlike

ABD ve İran arasında müzakere süreci bilinmeyen bir çıkmaza dönüşürken, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmasıyla başta Avrupa olmak üzere dünyayı büyük bir enerji sorunuyla karşı karşıya bırakıyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik anlaşma yapmamaları halinde enerji altyapıları ve santrallerin hedef alınacağı tehdidinde bulunurken, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ateşkes sürecinin tehditlerle sürdürülmeyeceği vurgulanarak "Son iki haftadır, savaş alanında yeni kozlarımızı oynamak için hazırlandık" dedi.

Orta Doğu'da kırılgan ateşkesin seyri devam ederken, enerjinin can damarı Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması küresel ekonomi ne denli sekteye uğratacağı sorusu ise Tahir İnan'ın sunduğu A Haber Gece'de masaya yatırıldı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman petrol ticaretinin azalmasıyla dünyayı teknolojiden tarıma kadar pek çok alanda büyük tehlikenin beklediğini belirterek değerlendirmelerde bulundu.

UÇAK YAKITI KRİZİ KÜRESEL ÜRETİMİ VURUYOR

Küresel piyasalarda enerji dengelerinin sarsıldığı bir dönemden geçilirken, stratejik bir tehlike baş gösterdi. Dr. Tolga Sakman, savaşla beraber uçak yakıtındaki azalmanın petrol piyasalarındaki dengeyi nasıl bozduğunu belirterek, "Uçak yakıtında azalma söz konusu olduğunda eldeki petrolün daha fazla oranda uçak yakıtı haline çevrilmesi ve bunun da üretimden çekilmesi anlamına geliyor. Yani normal bildiğiniz mamul üretimi için kullanılacak olan enerjinin uçak yakıtına dönüştürülme olasılığı var ve bu da küresel anlamda üretim seviyelerini düşürme ihtimali taşıyor. Beklenen krizlerden biri de budur" ifadelerini kullandı.